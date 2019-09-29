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Sosyal medyadan ölüme gitti

Sosyal medyada tanıştığı kızla buluşmak için ’tan ’e gittikten sonra kayıplara karışan Mutlu K. (23), Çeşme ilçesinde bir ağaca asılı halde bulundu

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 29.9.2019
Sosyal medyadan ölüme gitti

Zonguldak'ta yaşayan Mutlu K., iddiaya göre, sosyal medya üzerinden İzmir'de yaşayan genç bir kızla tanıştı. Mutlu K., geçen 11 Ağustos'ta babasına, "Baba ben İzmir'de bir kızla tanıştım onunla evlenmek istiyorum. İzmir'e gitmem lazım" dedi. Otobüsle İzmir'e gelen Mutlu K., babasını arayarak, "Beni merak etmeyim İzmir'deyim" bilgisini verdi. Ancak baba Mustafa K., oğlundan bir daha haber alamadı. Polise kayıp başvurusunda bulundu. Aradan geçen sürede izine rastlanılmayan Mutlu K.'nin önceki akşam ölüm haber geldi. Saat 23.30 sıralarında bir kişi, Çeşme ilçesi Altınkum Pırlanta yol ayrımında ağaçta asılı bir ceset gördü. İhbar üzerine olay yerine giden jandarma ekipleri, ölen gencin Mutlu K . olduğunu tespit etti. Yapılan incelemenin ardından intihar ettiği düşünülen Mutlu K.'nin cesedi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Sosyal medyadan ölüme gitti
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