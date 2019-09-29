T2 otobüs durak isimleri burada! İşte T2 otobüs hattı geçtiği duraklar ve izlediği güzergah

İstanbul'da yaşayan milyonlar için toplu taşıma oldukça önemli bir konu durumunda. Bunların başında ise otobüsler geliyor. Gerek işlerine gerekse okullarına gitmek için çeşitli hatları kullanan vatandaşlar, binecekleri otobüsün geçtiği duraklar hakkında da güncel bilgilere erişmek istiyor. Bunların başında ise T2 otobüs hattı geliyor. Bilindiği gibi, İstanbul'da hizmet vermekte olan T2 hattı birçok duraktan geçmekle beraber oldukça uzun bir güzergaha sahip.

TAKSİM MEYDAN KALKIŞ

1 - TAKSİM MEYDAN

Beyoğlu

2 - HÜSEYİN AĞA CAMİİ

Beyoğlu

3 - GALATASARAY LİSESİ

Beyoğlu

4 - ODAKULE

Beyoğlu

5 - BEYOĞLU TÜNEL

Beyoğlu

BEYOĞLU TÜNEL KALKIŞ

1 - BEYOĞLU TÜNEL

Beyoğlu

2 - ODAKULE

Beyoğlu

3 - GALATASARAY LİSESİ

Beyoğlu

4 - HÜSEYİN AĞA CAMİİ

Beyoğlu

5 - TAKSİM MEYDAN

Beyoğlu