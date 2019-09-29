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otobüs durak isimleri burada! İşte T2 otobüs hattı geçtiği duraklar ve izlediği güzergah

Taksim Tünel hattı otobüs durakları, ilimizde ikamet eden ve bu hattı kullanan vatandaşlar tarafından oldukça sık araştırılıyor. T2 otobüs hattı birçok önemli merkezden geçiyor ve bu nedenle vatandaşların da sık sık bu hattı kullanması gerekiyor. Bilindiği üzere, tarafından T2 otobüs duraklarında da zaman zaman, yol çalışması veya yeni güzergah planlaması gibi çeşitli nedenlere bağlı olarak değişiklik yapılabiliyor. Sizler için hazırladığımız haberimizden İETT detayı ile T2 otobüsünün geçtiği duraklar ile ilgili bilgi edinebilir, izlediği güzergah hakkında detayları öğrenebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 29.9.2019 16:11 Güncelleme Tarihi: 29.9.2019 16:20
T2 otobüs durak isimleri burada! İşte T2 otobüs hattı geçtiği duraklar ve izlediği güzergah

İstanbul'da yaşayan milyonlar için toplu taşıma oldukça önemli bir konu durumunda. Bunların başında ise otobüsler geliyor. Gerek işlerine gerekse okullarına gitmek için çeşitli hatları kullanan vatandaşlar, binecekleri otobüsün geçtiği duraklar hakkında da güncel bilgilere erişmek istiyor. Bunların başında ise T2 otobüs hattı geliyor. Bilindiği gibi, İstanbul'da hizmet vermekte olan T2 hattı birçok duraktan geçmekle beraber oldukça uzun bir güzergaha sahip.

TAKSİM MEYDAN KALKIŞ
1 - TAKSİM MEYDAN
Beyoğlu
2 - HÜSEYİN AĞA CAMİİ
Beyoğlu
3 - GALATASARAY LİSESİ
Beyoğlu
4 - ODAKULE
Beyoğlu
5 - BEYOĞLU TÜNEL
Beyoğlu
BEYOĞLU TÜNEL KALKIŞ
1 - BEYOĞLU TÜNEL
Beyoğlu
2 - ODAKULE
Beyoğlu
3 - GALATASARAY LİSESİ
Beyoğlu
4 - HÜSEYİN AĞA CAMİİ
Beyoğlu
5 - TAKSİM MEYDAN
Beyoğlu

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T2 otobüs durak isimleri burada! İşte T2 otobüs hattı geçtiği duraklar ve izlediği güzergah
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