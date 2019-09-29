TB1 otobüs durak isimleri burada! İşte TB1 otobüs hattı geçtiği duraklar ve izlediği güzergah

İstanbul'da yaşayan milyonlar için toplu taşıma oldukça önemli bir konu durumunda. Bunların başında ise otobüsler geliyor. Gerek işlerine gerekse okullarına gitmek için çeşitli hatları kullanan vatandaşlar, binecekleri otobüsün geçtiği duraklar hakkında da güncel bilgilere erişmek istiyor. Bunların başında ise TB1 otobüs hattı geliyor. Bilindiği gibi, İstanbul'da hizmet vermekte olan TB1 hattı birçok duraktan geçmekle beraber oldukça uzun bir güzergaha sahip.
SULTANAHMET KALKIŞ
1 - SULTANAHMET
Fatih
2 - EMİNÖNÜ İSKELE
Fatih
3 - FENER
Fatih
4 - FESHANE
Eyüpsultan
5 - TELEFERİK PİERRELOTİ
Eyüpsultan
6 - EYÜP HASTANESİ
Eyüpsultan
7 - İGDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Eyüpsultan
8 - SİLAHTAR
Eyüpsultan
9 - MİNİATÜRK
Beyoğlu
10 - HALİÇ KONGRE MERKEZİ
Beyoğlu
11 - KIRMIZI MİNARE
Beyoğlu
12 - KASIMPAŞA
Beyoğlu
13 - EMİNÖNÜ İSKELE
Fatih
14 - SULTANAHMET
Fatih