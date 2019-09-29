TB1 otobüs durak isimleri burada! İşte TB1 otobüs hattı geçtiği duraklar ve izlediği güzergah

İstanbul'da yaşayan milyonlar için toplu taşıma oldukça önemli bir konu durumunda. Bunların başında ise otobüsler geliyor. Gerek işlerine gerekse okullarına gitmek için çeşitli hatları kullanan vatandaşlar, binecekleri otobüsün geçtiği duraklar hakkında da güncel bilgilere erişmek istiyor. Bunların başında ise TB1 otobüs hattı geliyor. Bilindiği gibi, İstanbul'da hizmet vermekte olan TB1 hattı birçok duraktan geçmekle beraber oldukça uzun bir güzergaha sahip.

SULTANAHMET KALKIŞ

1 - SULTANAHMET

Fatih

2 - EMİNÖNÜ İSKELE

Fatih

3 - FENER

Fatih

4 - FESHANE

Eyüpsultan

5 - TELEFERİK PİERRELOTİ

Eyüpsultan

6 - EYÜP HASTANESİ

Eyüpsultan

7 - İGDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Eyüpsultan

8 - SİLAHTAR

Eyüpsultan

9 - MİNİATÜRK

Beyoğlu

10 - HALİÇ KONGRE MERKEZİ

Beyoğlu

11 - KIRMIZI MİNARE

Beyoğlu

12 - KASIMPAŞA

Beyoğlu

13 - EMİNÖNÜ İSKELE

Fatih

14 - SULTANAHMET

Fatih