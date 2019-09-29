TB2 otobüs durak isimleri burada! İşte TB2 otobüs hattı geçtiği duraklar ve izlediği güzergah

İstanbul'da yaşayan milyonlar için toplu taşıma oldukça önemli bir konu durumunda. Bunların başında ise otobüsler geliyor. Gerek işlerine gerekse okullarına gitmek için çeşitli hatları kullanan vatandaşlar, binecekleri otobüsün geçtiği duraklar hakkında da güncel bilgilere erişmek istiyor. Bunların başında ise TB2 otobüs hattı geliyor. Bilindiği gibi, İstanbul'da hizmet vermekte olan TB2 hattı birçok duraktan geçmekle beraber oldukça uzun bir güzergaha sahip.

SULTANAHMET KALKIŞ

1 - SULTANAHMET

Fatih

2 - EMİNÖNÜ İSKELE

Fatih

3 - SALIPAZARI

Beyoğlu

4 - BEŞİKTAŞ MEYDAN

Beşiktaş

5 - BARBAROS BULVARI

Beşiktaş

6 - BARBAROS BULVARI

Beşiktaş

7 - AKARETLER

Beşiktaş

8 - VALİDEÇEŞME

Beşiktaş

9 - VİŞNEZADE

Beşiktaş

10 - TEKNİK ÜNİVERSİTE

Beyoğlu

11 - TEPEBAŞI

Beyoğlu

12 - EMİNÖNÜ İSKELE

Fatih

13 - SULTANAHMET

Fatih