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otobüs durak isimleri burada! İşte TB2 otobüs hattı geçtiği duraklar ve izlediği güzergah

Sultanahmet Çamlıca hattı otobüs durakları, ilimizde ikamet eden ve bu hattı kullanan vatandaşlar tarafından oldukça sık araştırılıyor. TB2 otobüs hattı birçok önemli merkezden geçiyor ve bu nedenle vatandaşların da sık sık bu hattı kullanması gerekiyor. Bilindiği üzere, tarafından TB2 otobüs duraklarında da zaman zaman, yol çalışması veya yeni güzergah planlaması gibi çeşitli nedenlere bağlı olarak değişiklik yapılabiliyor. Sizler için hazırladığımız haberimizden İETT detayı ile TB2 otobüsünün geçtiği duraklar ile ilgili bilgi edinebilir, izlediği güzergah hakkında detayları öğrenebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 29.9.2019 16:03 Güncelleme Tarihi: 29.9.2019 16:04
TB2 otobüs durak isimleri burada! İşte TB2 otobüs hattı geçtiği duraklar ve izlediği güzergah

İstanbul'da yaşayan milyonlar için toplu taşıma oldukça önemli bir konu durumunda. Bunların başında ise otobüsler geliyor. Gerek işlerine gerekse okullarına gitmek için çeşitli hatları kullanan vatandaşlar, binecekleri otobüsün geçtiği duraklar hakkında da güncel bilgilere erişmek istiyor. Bunların başında ise TB2 otobüs hattı geliyor. Bilindiği gibi, İstanbul'da hizmet vermekte olan TB2 hattı birçok duraktan geçmekle beraber oldukça uzun bir güzergaha sahip.

SULTANAHMET KALKIŞ
1 - SULTANAHMET
Fatih
2 - EMİNÖNÜ İSKELE
Fatih
3 - SALIPAZARI
Beyoğlu
4 - BEŞİKTAŞ MEYDAN
Beşiktaş
5 - BARBAROS BULVARI
Beşiktaş
6 - BARBAROS BULVARI
Beşiktaş
7 - AKARETLER
Beşiktaş
8 - VALİDEÇEŞME
Beşiktaş
9 - VİŞNEZADE
Beşiktaş
10 - TEKNİK ÜNİVERSİTE
Beyoğlu
11 - TEPEBAŞI
Beyoğlu
12 - EMİNÖNÜ İSKELE
Fatih
13 - SULTANAHMET
Fatih

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TB2 otobüs durak isimleri burada! İşte TB2 otobüs hattı geçtiği duraklar ve izlediği güzergah
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