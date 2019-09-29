TEM’de zincirleme kaza: 3 ölü, 3 yaralı

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Kocaeli TEM Otoyolu'nda 2 TIR, bir otomobil ve bir çekicinin karıştığı kazada 3 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı. Kaza İzmit ilçesi Bekirdere rampası mevkisinde meydana geldi. Ankara istikametine giden otomobil yolda durunca arkadan gelen 2 TIR da durdu. Bu sırada bir çekici duramayarak TIR ve otomobile çarptı. Zincirleme kazada Osman Y. ile eşi Elif ve oğlu Ali Namık yaralandı, annesi Hacer Y., Fadima O. ve Sahure Ö. hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle Ankara istikameti 2 saat ulaşıma kapanırken, 15 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.