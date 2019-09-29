U1 otobüs durak isimleri burada! İşte U1 otobüs hattı geçtiği duraklar ve izlediği güzergah

İstanbul'da yaşayan milyonlar için toplu taşıma oldukça önemli bir konu durumunda. Bunların başında ise otobüsler geliyor. Gerek işlerine gerekse okullarına gitmek için çeşitli hatları kullanan vatandaşlar, binecekleri otobüsün geçtiği duraklar hakkında da güncel bilgilere erişmek istiyor. Bunların başında ise U1 otobüs hattı geliyor. Bilindiği gibi, İstanbul'da hizmet vermekte olan U1 hattı birçok duraktan geçmekle beraber oldukça uzun bir güzergaha sahip.

BEŞİKTAŞ İSKELE KALKIŞ

1 - BEŞİKTAŞ İSKELE

Beşiktaş

2 - BEŞİKTAŞ B.ÜNİVERSİT

Beşiktaş

3 - ÇIRAĞAN

Beşiktaş

4 - YAHYA EFENDİ

Beşiktaş

5 - GALATASARAY ÜNV.

Beşiktaş

6 - KABATAŞ ERKEK LİSESİ

Beşiktaş

7 - ZÜBEYDE HN.KIZ LİSES

Beşiktaş

8 - KÖPRÜ AYAĞI

Beşiktaş

9 - PORTAKAL YOKUŞU

Beşiktaş

10 - T.R.T.

Beşiktaş

11 - ESENEVLER

Beşiktaş

12 - ÇAMLITEPE

Beşiktaş

13 - ULUS MAHALLESİ

Beşiktaş

14 - TURİZM SİTESİ

Beşiktaş

15 - AYKUT BARKA D.PARK

Beşiktaş

16 - BELEDİYE SİTESİ

Beşiktaş

17 - NİSPETİYE METRO

Beşiktaş

18 - LEVENT

Beşiktaş

19 - ZİNCİRLİKUYU

Şişli

20 - Z.KUYU METROBÜS

Şişli

21 - BALMUMCU

Beşiktaş

22 - DARPHANE

Beşiktaş

23 - ERTUĞRUL SİTESİ

Beşiktaş

24 - YILDIZ TEKNİK Ü

Beşiktaş

25 - BARBAROS BULVARI

Beşiktaş

26 - BEŞİKTAŞ İSKELE

Beşiktaş