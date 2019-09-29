U1 otobüs durak isimleri burada! İşte U1 otobüs hattı geçtiği duraklar ve izlediği güzergah

İstanbul'da yaşayan milyonlar için toplu taşıma oldukça önemli bir konu durumunda. Bunların başında ise otobüsler geliyor. Gerek işlerine gerekse okullarına gitmek için çeşitli hatları kullanan vatandaşlar, binecekleri otobüsün geçtiği duraklar hakkında da güncel bilgilere erişmek istiyor. Bunların başında ise U1 otobüs hattı geliyor. Bilindiği gibi, İstanbul'da hizmet vermekte olan U1 hattı birçok duraktan geçmekle beraber oldukça uzun bir güzergaha sahip.
BEŞİKTAŞ İSKELE KALKIŞ
1 - BEŞİKTAŞ İSKELE
Beşiktaş
2 - BEŞİKTAŞ B.ÜNİVERSİT
Beşiktaş
3 - ÇIRAĞAN
Beşiktaş
4 - YAHYA EFENDİ
Beşiktaş
5 - GALATASARAY ÜNV.
Beşiktaş
6 - KABATAŞ ERKEK LİSESİ
Beşiktaş
7 - ZÜBEYDE HN.KIZ LİSES
Beşiktaş
8 - KÖPRÜ AYAĞI
Beşiktaş
9 - PORTAKAL YOKUŞU
Beşiktaş
10 - T.R.T.
Beşiktaş
11 - ESENEVLER
Beşiktaş
12 - ÇAMLITEPE
Beşiktaş
13 - ULUS MAHALLESİ
Beşiktaş
14 - TURİZM SİTESİ
Beşiktaş
15 - AYKUT BARKA D.PARK
Beşiktaş
16 - BELEDİYE SİTESİ
Beşiktaş
17 - NİSPETİYE METRO
Beşiktaş
18 - LEVENT
Beşiktaş
19 - ZİNCİRLİKUYU
Şişli
20 - Z.KUYU METROBÜS
Şişli
21 - BALMUMCU
Beşiktaş
22 - DARPHANE
Beşiktaş
23 - ERTUĞRUL SİTESİ
Beşiktaş
24 - YILDIZ TEKNİK Ü
Beşiktaş
25 - BARBAROS BULVARI
Beşiktaş
26 - BEŞİKTAŞ İSKELE
Beşiktaş