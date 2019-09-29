U2 otobüs durak isimleri burada! İşte U2 otobüs hattı geçtiği duraklar ve izlediği güzergah

İstanbul'da yaşayan milyonlar için toplu taşıma oldukça önemli bir konu durumunda. Bunların başında ise otobüsler geliyor. Gerek işlerine gerekse okullarına gitmek için çeşitli hatları kullanan vatandaşlar, binecekleri otobüsün geçtiği duraklar hakkında da güncel bilgilere erişmek istiyor. Bunların başında ise U2 otobüs hattı geliyor. Bilindiği gibi, İstanbul'da hizmet vermekte olan U2 hattı birçok duraktan geçmekle beraber oldukça uzun bir güzergaha sahip.
BEŞİKTAŞ İSKELE KALKIŞ
1 - BEŞİKTAŞ İSKELE
Beşiktaş
2 - BEŞİKTAŞ MEYDAN
Beşiktaş
3 - BARBAROS BULVARI
Beşiktaş
4 - YILDIZ TEKNİK Ü
Beşiktaş
5 - ERTUĞRUL SİTESİ
Beşiktaş
6 - DARPHANE
Beşiktaş
7 - BALMUMCU
Beşiktaş
8 - ZİNCİRLİKUYU METROBÜS
Beşiktaş
9 - ZİNCİRLİKUYU
Beşiktaş
10 - LEVENT
Beşiktaş
11 - ETİLER AND.M.LİS
Beşiktaş
12 - BELEDİYE SİTESİ
Beşiktaş
13 - AYKUT BARKA D.PARK
Beşiktaş
14 - TURİZM SİTESİ
Beşiktaş
15 - ULUS MAHALLESİ
Beşiktaş
16 - ÇAMLITEPE
Beşiktaş
17 - ESENEVLER
Beşiktaş
18 - T.R.T.
Beşiktaş
19 - PORTAKAL YOKUŞU
Beşiktaş
20 - KÖPRÜ AYAĞI
Beşiktaş
21 - ZÜBEYDE HN.KIZ LİSES
Beşiktaş
22 - KABATAŞ ERKEK LİSESİ
Beşiktaş
23 - GALATASARAY ÜNV.
Beşiktaş
24 - YAHYA EFENDİ
Beşiktaş
25 - ÇIRAĞAN
Beşiktaş
26 - BEŞİKTAŞ İSKELE
Beşiktaş