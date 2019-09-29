U2 otobüs durak isimleri burada! İşte U2 otobüs hattı geçtiği duraklar ve izlediği güzergah

İstanbul'da yaşayan milyonlar için toplu taşıma oldukça önemli bir konu durumunda. Bunların başında ise otobüsler geliyor. Gerek işlerine gerekse okullarına gitmek için çeşitli hatları kullanan vatandaşlar, binecekleri otobüsün geçtiği duraklar hakkında da güncel bilgilere erişmek istiyor. Bunların başında ise U2 otobüs hattı geliyor. Bilindiği gibi, İstanbul'da hizmet vermekte olan U2 hattı birçok duraktan geçmekle beraber oldukça uzun bir güzergaha sahip.

BEŞİKTAŞ İSKELE KALKIŞ

1 - BEŞİKTAŞ İSKELE

Beşiktaş

2 - BEŞİKTAŞ MEYDAN

Beşiktaş

3 - BARBAROS BULVARI

Beşiktaş

4 - YILDIZ TEKNİK Ü

Beşiktaş

5 - ERTUĞRUL SİTESİ

Beşiktaş

6 - DARPHANE

Beşiktaş

7 - BALMUMCU

Beşiktaş

8 - ZİNCİRLİKUYU METROBÜS

Beşiktaş

9 - ZİNCİRLİKUYU

Beşiktaş

10 - LEVENT

Beşiktaş

11 - ETİLER AND.M.LİS

Beşiktaş

12 - BELEDİYE SİTESİ

Beşiktaş

13 - AYKUT BARKA D.PARK

Beşiktaş

14 - TURİZM SİTESİ

Beşiktaş

15 - ULUS MAHALLESİ

Beşiktaş

16 - ÇAMLITEPE

Beşiktaş

17 - ESENEVLER

Beşiktaş

18 - T.R.T.

Beşiktaş

19 - PORTAKAL YOKUŞU

Beşiktaş

20 - KÖPRÜ AYAĞI

Beşiktaş

21 - ZÜBEYDE HN.KIZ LİSES

Beşiktaş

22 - KABATAŞ ERKEK LİSESİ

Beşiktaş

23 - GALATASARAY ÜNV.

Beşiktaş

24 - YAHYA EFENDİ

Beşiktaş

25 - ÇIRAĞAN

Beşiktaş

26 - BEŞİKTAŞ İSKELE

Beşiktaş