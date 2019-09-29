UM11 otobüs durak isimleri burada! İşte UM11 otobüs hattı geçtiği duraklar ve izlediği güzergah

İstanbul'da yaşayan milyonlar için toplu taşıma oldukça önemli bir konu durumunda. Bunların başında ise otobüsler geliyor. Gerek işlerine gerekse okullarına gitmek için çeşitli hatları kullanan vatandaşlar, binecekleri otobüsün geçtiği duraklar hakkında da güncel bilgilere erişmek istiyor. Bunların başında ise UM11 otobüs hattı geliyor. Bilindiği gibi, İstanbul'da hizmet vermekte olan UM11 hattı birçok duraktan geçmekle beraber oldukça uzun bir güzergaha sahip.
KİRAZLITEPE KALKIŞ
1 - KİRAZLITEPE
Üsküdar
2 - ORHAN SEYFİ ORHON ORTAOKULU
Üsküdar
3 - KİRAZLITEPE MERKEZ
Üsküdar
4 - FISTIKLI BAYIR SOKAK
Üsküdar
5 - ATASOY SOKAK
Üsküdar
6 - KÜPLÜCE
Üsküdar
7 - AYÇİN SOKAK
Üsküdar
8 - Y.EMRE SAĞLIK OCAĞI
Üsküdar
9 - SARAY
Üsküdar
10 - ŞEHİT SALİH ALIŞKAN
Üsküdar
11 - DÖRTYOL
Üsküdar
12 - DEREYOLU UZUN SOKAK
Üsküdar
13 - YUNUS EMRE
Üsküdar
14 - NURBABA SOKAK
Üsküdar
15 - KISIKLI
Üsküdar
16 - ÇAMLICA ŞEHİT ONUR ENSAR AYANOĞLU İLKOKULU
Üsküdar
17 - BULGURLU
Üsküdar
18 - GAZİLER
Üsküdar
19 - BULGURLU METRO
Üsküdar
20 - BİRİNCİ SOKAK
Üsküdar
21 - İHSAN ERDEM SĞL MRK.
Üsküdar
22 - EMANET ALEMDAR CAMİ
Üsküdar
23 - KARLIDERE CADDESİ
Üsküdar
24 - ŞEHİT RECEP BÜYÜK
Üsküdar
25 - GÜL SOKAK
Ataşehir
26 - MERKEZ CAMİİ
Ataşehir
27 - ESATPAŞA İMAMHATİP L
Ataşehir
28 - GÜLDİBİ
Ataşehir
29 - ESATPAŞA
Ataşehir
ESATPAŞA KALKIŞ
1 - ESATPAŞA
Ataşehir
2 - GÜLDİBİ
Ataşehir
3 - ACISU
Ataşehir
4 - ESATPAŞA İMAMHATİP L
Ataşehir
5 - MERKEZ CAMİİ
Ataşehir
6 - GÜL SOKAK
Ataşehir
7 - ŞEHİT RECEP BÜYÜK
Üsküdar
8 - KARLIDERE CADDESİ
Üsküdar
9 - EMANET ALEMDAR CAMİ
Üsküdar
10 - İHSAN ERDEMİR SĞL MRK.
Üsküdar
11 - BİRİNCİ SOKAK
Üsküdar
12 - ALVARLIZADE CAMİİ
Üsküdar
13 - KAVAKBAYIRI
Üsküdar
14 - FERAH CADDESİ
Üsküdar
15 - TURİSTİK ÇAMLICA TESİSLERİ
Üsküdar
16 - KISIKLI
Üsküdar
17 - NURBABA SOKAK
Üsküdar
18 - YUNUS EMRE
Üsküdar
19 - DEREYOLU UZUN SOKAK
Üsküdar
20 - DÖRTYOL
Üsküdar
21 - ŞEHİT SALİH ALIŞKAN
Üsküdar
22 - SARAY
Üsküdar
23 - Y.EMRE SAĞLIK OCAĞI
Üsküdar
24 - AYÇİN SOKAK
Üsküdar
25 - KÜPLÜCE
Üsküdar
26 - ATASOY SOKAK
Üsküdar
27 - FISTIKLI BAYIR SOKAK
Üsküdar
28 - KİRAZLITEPE MERKEZ
Üsküdar
29 - ORHAN SEYFİ ORHON ORTAOKULU
Üsküdar
30 - KİRAZLITEPE
Üsküdar