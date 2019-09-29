UM11 otobüs durak isimleri burada! İşte UM11 otobüs hattı geçtiği duraklar ve izlediği güzergah

İstanbul'da yaşayan milyonlar için toplu taşıma oldukça önemli bir konu durumunda. Bunların başında ise otobüsler geliyor. Gerek işlerine gerekse okullarına gitmek için çeşitli hatları kullanan vatandaşlar, binecekleri otobüsün geçtiği duraklar hakkında da güncel bilgilere erişmek istiyor. Bunların başında ise UM11 otobüs hattı geliyor. Bilindiği gibi, İstanbul'da hizmet vermekte olan UM11 hattı birçok duraktan geçmekle beraber oldukça uzun bir güzergaha sahip.

KİRAZLITEPE KALKIŞ

1 - KİRAZLITEPE

Üsküdar

2 - ORHAN SEYFİ ORHON ORTAOKULU

Üsküdar

3 - KİRAZLITEPE MERKEZ

Üsküdar

4 - FISTIKLI BAYIR SOKAK

Üsküdar

5 - ATASOY SOKAK

Üsküdar

6 - KÜPLÜCE

Üsküdar

7 - AYÇİN SOKAK

Üsküdar

8 - Y.EMRE SAĞLIK OCAĞI

Üsküdar

9 - SARAY

Üsküdar

10 - ŞEHİT SALİH ALIŞKAN

Üsküdar

11 - DÖRTYOL

Üsküdar

12 - DEREYOLU UZUN SOKAK

Üsküdar

13 - YUNUS EMRE

Üsküdar

14 - NURBABA SOKAK

Üsküdar

15 - KISIKLI

Üsküdar

16 - ÇAMLICA ŞEHİT ONUR ENSAR AYANOĞLU İLKOKULU

Üsküdar

17 - BULGURLU

Üsküdar

18 - GAZİLER

Üsküdar

19 - BULGURLU METRO

Üsküdar

20 - BİRİNCİ SOKAK

Üsküdar

21 - İHSAN ERDEM SĞL MRK.

Üsküdar

22 - EMANET ALEMDAR CAMİ

Üsküdar

23 - KARLIDERE CADDESİ

Üsküdar

24 - ŞEHİT RECEP BÜYÜK

Üsküdar

25 - GÜL SOKAK

Ataşehir

26 - MERKEZ CAMİİ

Ataşehir

27 - ESATPAŞA İMAMHATİP L

Ataşehir

28 - GÜLDİBİ

Ataşehir

29 - ESATPAŞA

Ataşehir

ESATPAŞA KALKIŞ

1 - ESATPAŞA

Ataşehir

2 - GÜLDİBİ

Ataşehir

3 - ACISU

Ataşehir

4 - ESATPAŞA İMAMHATİP L

Ataşehir

5 - MERKEZ CAMİİ

Ataşehir

6 - GÜL SOKAK

Ataşehir

7 - ŞEHİT RECEP BÜYÜK

Üsküdar

8 - KARLIDERE CADDESİ

Üsküdar

9 - EMANET ALEMDAR CAMİ

Üsküdar

10 - İHSAN ERDEMİR SĞL MRK.

Üsküdar

11 - BİRİNCİ SOKAK

Üsküdar

12 - ALVARLIZADE CAMİİ

Üsküdar

13 - KAVAKBAYIRI

Üsküdar

14 - FERAH CADDESİ

Üsküdar

15 - TURİSTİK ÇAMLICA TESİSLERİ

Üsküdar

16 - KISIKLI

Üsküdar

17 - NURBABA SOKAK

Üsküdar

18 - YUNUS EMRE

Üsküdar

19 - DEREYOLU UZUN SOKAK

Üsküdar

20 - DÖRTYOL

Üsküdar

21 - ŞEHİT SALİH ALIŞKAN

Üsküdar

22 - SARAY

Üsküdar

23 - Y.EMRE SAĞLIK OCAĞI

Üsküdar

24 - AYÇİN SOKAK

Üsküdar

25 - KÜPLÜCE

Üsküdar

26 - ATASOY SOKAK

Üsküdar

27 - FISTIKLI BAYIR SOKAK

Üsküdar

28 - KİRAZLITEPE MERKEZ

Üsküdar

29 - ORHAN SEYFİ ORHON ORTAOKULU

Üsküdar

30 - KİRAZLITEPE

Üsküdar