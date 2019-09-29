UM12 otobüs durak isimleri burada! İşte UM12 otobüs hattı geçtiği duraklar ve izlediği güzergah

İstanbul'da yaşayan milyonlar için toplu taşıma oldukça önemli bir konu durumunda. Bunların başında ise otobüsler geliyor. Gerek işlerine gerekse okullarına gitmek için çeşitli hatları kullanan vatandaşlar, binecekleri otobüsün geçtiği duraklar hakkında da güncel bilgilere erişmek istiyor. Bunların başında ise UM12 otobüs hattı geliyor. Bilindiği gibi, İstanbul'da hizmet vermekte olan UM12 hattı birçok duraktan geçmekle beraber oldukça uzun bir güzergaha sahip.
ŞHT İBRAHİM TURAN C. KALKIŞ
1 - ŞHT İBRAHİM TURAN C.
Üsküdar
2 - SAĞLIK OCAĞI
Üsküdar
3 - BÜYÜK NAMAZGAH
Üsküdar
4 - GÜZELTEPE MUHTARLIĞI
Üsküdar
5 - GÜZELTEPE
Üsküdar
6 - ŞEHİT MEHMET YILMAZ
Üsküdar
7 - DUMANKAYA ÇIKMAZI
Üsküdar
8 - GÜVERCİN SOKAK
Üsküdar
9 - AKŞAM SOKAK
Üsküdar
10 - DEREBOYU SOKAK
Üsküdar
11 - SAYAL SOKAK
Üsküdar
12 - KAHRAMAN SOKAK
Üsküdar
13 - SAĞLIK SOKAK
Üsküdar
14 - YENİ ŞAHİN SOKAK
Üsküdar
15 - DURU SOKAK
Üsküdar
16 - BÜYÜK ÇAMLICA CAMİİ PERONLAR
Üsküdar
17 - FERAH MAHALLESİ
Üsküdar
18 - F.MAH.YENİ CAMİ
Üsküdar
19 - LEYLAK SOKAK
Üsküdar
20 - YAVUZTÜRK SAPAĞI
Üsküdar
21 - TANTAVİ
Üsküdar
22 - ÜMRANİYE METRO
Üsküdar
ÜMRANİYE METRO KALKIŞ
1 - ÜMRANİYE METRO
Üsküdar
2 - NAMAZGAH
Üsküdar
3 - NAMAZGAH
Üsküdar
4 - GÜMÜŞSU
Üsküdar
5 - TANTAVİ
Ümraniye
6 - YAVUZTÜRK SAPAĞI
Üsküdar
7 - LEYLAK SOKAK
Üsküdar
8 - F.MAH.YENİ CAMİ
Üsküdar
9 - FERAH MAHALLESİ
Üsküdar
10 - BÜYÜK ÇAMLICA CAMİİ
Üsküdar
11 - SEYİT ONBAŞI SOKAK
Üsküdar
12 - YENİ ŞAHİN SOKAK
Üsküdar
13 - SAĞLIK SOKAK
Üsküdar
14 - KAHRAMAN SOKAK
Üsküdar
15 - SAYAL SOKAK
Üsküdar
16 - DEREBOYU SOKAK
Üsküdar
17 - AKŞAM SOKAK
Üsküdar
18 - GÜVERCİN SOKAK
Üsküdar
19 - DUMANKAYA ÇIKMAZI
Üsküdar
20 - ŞEHİT MEHMET YILMAZ
Üsküdar
21 - GÜZELTEPE
Üsküdar
22 - TESİSLER
Üsküdar
23 - GELİNCİK SOK.
Üsküdar
24 - ÇENGELKÖY MÜF.AMR.
Üsküdar
25 - TURHAN SOKAK
Üsküdar
26 - ŞHT İBRAHİM TURAN C.
Üsküdar