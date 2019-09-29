UM12 otobüs durak isimleri burada! İşte UM12 otobüs hattı geçtiği duraklar ve izlediği güzergah

İstanbul'da yaşayan milyonlar için toplu taşıma oldukça önemli bir konu durumunda. Bunların başında ise otobüsler geliyor. Gerek işlerine gerekse okullarına gitmek için çeşitli hatları kullanan vatandaşlar, binecekleri otobüsün geçtiği duraklar hakkında da güncel bilgilere erişmek istiyor. Bunların başında ise UM12 otobüs hattı geliyor. Bilindiği gibi, İstanbul'da hizmet vermekte olan UM12 hattı birçok duraktan geçmekle beraber oldukça uzun bir güzergaha sahip.

ŞHT İBRAHİM TURAN C. KALKIŞ

1 - ŞHT İBRAHİM TURAN C.

Üsküdar

2 - SAĞLIK OCAĞI

Üsküdar

3 - BÜYÜK NAMAZGAH

Üsküdar

4 - GÜZELTEPE MUHTARLIĞI

Üsküdar

5 - GÜZELTEPE

Üsküdar

6 - ŞEHİT MEHMET YILMAZ

Üsküdar

7 - DUMANKAYA ÇIKMAZI

Üsküdar

8 - GÜVERCİN SOKAK

Üsküdar

9 - AKŞAM SOKAK

Üsküdar

10 - DEREBOYU SOKAK

Üsküdar

11 - SAYAL SOKAK

Üsküdar

12 - KAHRAMAN SOKAK

Üsküdar

13 - SAĞLIK SOKAK

Üsküdar

14 - YENİ ŞAHİN SOKAK

Üsküdar

15 - DURU SOKAK

Üsküdar

16 - BÜYÜK ÇAMLICA CAMİİ PERONLAR

Üsküdar

17 - FERAH MAHALLESİ

Üsküdar

18 - F.MAH.YENİ CAMİ

Üsküdar

19 - LEYLAK SOKAK

Üsküdar

20 - YAVUZTÜRK SAPAĞI

Üsküdar

21 - TANTAVİ

Üsküdar

22 - ÜMRANİYE METRO

Üsküdar

ÜMRANİYE METRO KALKIŞ

1 - ÜMRANİYE METRO

Üsküdar

2 - NAMAZGAH

Üsküdar

3 - NAMAZGAH

Üsküdar

4 - GÜMÜŞSU

Üsküdar

5 - TANTAVİ

Ümraniye

6 - YAVUZTÜRK SAPAĞI

Üsküdar

7 - LEYLAK SOKAK

Üsküdar

8 - F.MAH.YENİ CAMİ

Üsküdar

9 - FERAH MAHALLESİ

Üsküdar

10 - BÜYÜK ÇAMLICA CAMİİ

Üsküdar

11 - SEYİT ONBAŞI SOKAK

Üsküdar

12 - YENİ ŞAHİN SOKAK

Üsküdar

13 - SAĞLIK SOKAK

Üsküdar

14 - KAHRAMAN SOKAK

Üsküdar

15 - SAYAL SOKAK

Üsküdar

16 - DEREBOYU SOKAK

Üsküdar

17 - AKŞAM SOKAK

Üsküdar

18 - GÜVERCİN SOKAK

Üsküdar

19 - DUMANKAYA ÇIKMAZI

Üsküdar

20 - ŞEHİT MEHMET YILMAZ

Üsküdar

21 - GÜZELTEPE

Üsküdar

22 - TESİSLER

Üsküdar

23 - GELİNCİK SOK.

Üsküdar

24 - ÇENGELKÖY MÜF.AMR.

Üsküdar

25 - TURHAN SOKAK

Üsküdar

26 - ŞHT İBRAHİM TURAN C.

Üsküdar