UM13 otobüs durak isimleri burada! İşte UM13 otobüs hattı geçtiği duraklar ve izlediği güzergah

İstanbul'da yaşayan milyonlar için toplu taşıma oldukça önemli bir konu durumunda. Bunların başında ise otobüsler geliyor. Gerek işlerine gerekse okullarına gitmek için çeşitli hatları kullanan vatandaşlar, binecekleri otobüsün geçtiği duraklar hakkında da güncel bilgilere erişmek istiyor. Bunların başında ise UM13 otobüs hattı geliyor. Bilindiği gibi, İstanbul'da hizmet vermekte olan UM13 hattı birçok duraktan geçmekle beraber oldukça uzun bir güzergaha sahip.

AKBULUT SOKAK KALKIŞ

1 - AKBULUT SOKAK

Üsküdar

2 - YAVUZ SELİM İHO.

Üsküdar

3 - PAZAR SOKAK

Üsküdar

4 - YAVUZTÜRK MH.

Üsküdar

5 - SÜTÇÜYOLU SOKAK

Üsküdar

6 - VELİ SOKAK

Üsküdar

7 - MAVERA CADDESİ

Üsküdar

8 - SAĞLIK OCAĞI

Ümraniye

9 - TANTAVİ CADDESİ

Ümraniye

10 - SİPAHİOĞLU CADDESİ

Ümraniye

11 - TANTAVİ

Üsküdar

12 - ÜMRANİYE METRO

Üsküdar

13 - SANTRAL

Ümraniye

14 - SÜTÇÜ İMAM CADDESİ

Ümraniye

15 - 15 TEMMUZ ŞEHİTLER MEYDANI

Ümraniye

16 - ÜMRANİYE ÇARŞI METRO

Ümraniye

17 - ÜMRANİYE BELEDİYESİ

Ümraniye

18 - ELMALIKENT

Ümraniye

19 - EŞREF BİTLİS CADDESİ

Ümraniye

20 - ÜMR. EĞT. ARŞ. HASTANESİ

Ümraniye

ÜMR. EĞT. ARŞ. HASTANESİ KALKIŞ

1 - ÜMR. EĞT. ARŞ. HASTANESİ

Ümraniye

2 - ELMALIKENT

Ümraniye

3 - ÜMRANİYE BELEDİYESİ

Ümraniye

4 - BAĞ SOKAK

Ümraniye

5 - MEVLANA PARKI

Ümraniye

6 - ÜMRANİYE MERKEZ CAMİİ

Ümraniye

7 - SANTRAL

Ümraniye

8 - ÜMRANİYE METRO

Üsküdar

9 - NAMAZGAH

Üsküdar

10 - NAMAZGAH

Üsküdar

11 - GÜMÜŞSU

Üsküdar

12 - ŞEHİT MEHMET ŞEVKET UZUN

Ümraniye

13 - TANTAVİ

Ümraniye

14 - SİPAHİOĞLU CADDESİ

Ümraniye

15 - TANTAVİ CADDESİ

Ümraniye

16 - SAĞLIK OCAĞI

Ümraniye

17 - MAVERA CADDESİ

Üsküdar

18 - VELİ SOKAK

Üsküdar

19 - SÜTÇÜYOLU SOKAK

Üsküdar

20 - YAVUZTÜRK MH.

Üsküdar

21 - PAZAR SOKAK

Üsküdar

22 - YAVUZ SELİM İHO.

Üsküdar

23 - AKBULUT SOKAK

Üsküdar