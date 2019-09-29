UM13 otobüs durak isimleri burada! İşte UM13 otobüs hattı geçtiği duraklar ve izlediği güzergah

İstanbul'da yaşayan milyonlar için toplu taşıma oldukça önemli bir konu durumunda. Bunların başında ise otobüsler geliyor. Gerek işlerine gerekse okullarına gitmek için çeşitli hatları kullanan vatandaşlar, binecekleri otobüsün geçtiği duraklar hakkında da güncel bilgilere erişmek istiyor. Bunların başında ise UM13 otobüs hattı geliyor. Bilindiği gibi, İstanbul'da hizmet vermekte olan UM13 hattı birçok duraktan geçmekle beraber oldukça uzun bir güzergaha sahip.
AKBULUT SOKAK KALKIŞ
1 - AKBULUT SOKAK
Üsküdar
2 - YAVUZ SELİM İHO.
Üsküdar
3 - PAZAR SOKAK
Üsküdar
4 - YAVUZTÜRK MH.
Üsküdar
5 - SÜTÇÜYOLU SOKAK
Üsküdar
6 - VELİ SOKAK
Üsküdar
7 - MAVERA CADDESİ
Üsküdar
8 - SAĞLIK OCAĞI
Ümraniye
9 - TANTAVİ CADDESİ
Ümraniye
10 - SİPAHİOĞLU CADDESİ
Ümraniye
11 - TANTAVİ
Üsküdar
12 - ÜMRANİYE METRO
Üsküdar
13 - SANTRAL
Ümraniye
14 - SÜTÇÜ İMAM CADDESİ
Ümraniye
15 - 15 TEMMUZ ŞEHİTLER MEYDANI
Ümraniye
16 - ÜMRANİYE ÇARŞI METRO
Ümraniye
17 - ÜMRANİYE BELEDİYESİ
Ümraniye
18 - ELMALIKENT
Ümraniye
19 - EŞREF BİTLİS CADDESİ
Ümraniye
20 - ÜMR. EĞT. ARŞ. HASTANESİ
Ümraniye
ÜMR. EĞT. ARŞ. HASTANESİ KALKIŞ
1 - ÜMR. EĞT. ARŞ. HASTANESİ
Ümraniye
2 - ELMALIKENT
Ümraniye
3 - ÜMRANİYE BELEDİYESİ
Ümraniye
4 - BAĞ SOKAK
Ümraniye
5 - MEVLANA PARKI
Ümraniye
6 - ÜMRANİYE MERKEZ CAMİİ
Ümraniye
7 - SANTRAL
Ümraniye
8 - ÜMRANİYE METRO
Üsküdar
9 - NAMAZGAH
Üsküdar
10 - NAMAZGAH
Üsküdar
11 - GÜMÜŞSU
Üsküdar
12 - ŞEHİT MEHMET ŞEVKET UZUN
Ümraniye
13 - TANTAVİ
Ümraniye
14 - SİPAHİOĞLU CADDESİ
Ümraniye
15 - TANTAVİ CADDESİ
Ümraniye
16 - SAĞLIK OCAĞI
Ümraniye
17 - MAVERA CADDESİ
Üsküdar
18 - VELİ SOKAK
Üsküdar
19 - SÜTÇÜYOLU SOKAK
Üsküdar
20 - YAVUZTÜRK MH.
Üsküdar
21 - PAZAR SOKAK
Üsküdar
22 - YAVUZ SELİM İHO.
Üsküdar
23 - AKBULUT SOKAK
Üsküdar