UM40 otobüs durak isimleri burada! İşte UM40 otobüs hattı geçtiği duraklar ve izlediği güzergah

İstanbul'da yaşayan milyonlar için toplu taşıma oldukça önemli bir konu durumunda. Bunların başında ise otobüsler geliyor. Gerek işlerine gerekse okullarına gitmek için çeşitli hatları kullanan vatandaşlar, binecekleri otobüsün geçtiği duraklar hakkında da güncel bilgilere erişmek istiyor. Bunların başında ise UM40 otobüs hattı geliyor. Bilindiği gibi, İstanbul'da hizmet vermekte olan UM40 hattı birçok duraktan geçmekle beraber oldukça uzun bir güzergaha sahip.

GİDİŞ

* DEMOKRASİ CADDESİ (Çekmeköy)

ÇAĞDAŞ CADDESİ (Çekmeköy)

ŞEHİT TURAN CADDESİ (Çekmeköy)

GONCA SOKAK (Çekmeköy)

KESTANE SOKAK (Çekmeköy)

ŞİMŞEK SOKAK (Çekmeköy)

TAŞDELEN CUMHURİYET CADDESİ (Çekmeköy)

VATAN ORTAOKULU (Çekmeköy)

ÖZGÜRLÜK CADDESİ (Çekmeköy)

KALE SOKAK (Çekmeköy)

BURÇAK SOKAK (Çekmeköy)

ÇEKMEKÖY AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ (Çekmeköy)

CEMRE SOKAK (Çekmeköy)

ADNAN KAHVECİ (Çekmeköy)

KARTAL SOKAK (Çekmeköy)

TAŞDELEN İMKB ANADOLU MESLEK LİSESİ (Çekmeköy)

YENİDOĞAN SAPAĞI (Çekmeköy)

TAŞDELEN (Çekmeköy)

SULTANÇİFTLİĞİ (Çekmeköy)

SİNAN SOKAK (Çekmeköy)

GÜNGÖREN (Çekmeköy)

SEYMENLER (Çekmeköy)

HALİT BİN VELİT CAMİ (Çekmeköy)

SANCAKTEPE KAVŞAĞI (Çekmeköy)

ÇAMLIK (Çekmeköy)

ÇEKMEKÖY METRO (Çekmeköy)

NECİP FAZIL METRO (Ümraniye)

DÖNÜŞ

* NECİP FAZIL METRO (Ümraniye)

ÇEKMEKÖY METRO (Ümraniye)

ÇAMLIK (Sancaktepe)

SANCAKTEPE KAVŞAĞI (Çekmeköy)

HALİT BİN VELİT CAMİ (Çekmeköy)

SEYMENLER (Çekmeköy)

GÜNGÖREN (Çekmeköy)

SİNAN SOKAK (Çekmeköy)

SULTANÇİFTLİĞİ (Çekmeköy)

TAŞDELEN (Çekmeköy)

YENİDOĞAN SAPAĞI (Çekmeköy)

TAŞDELEN İMKB ANADOLU MESLEK LİSESİ (Çekmeköy)

KARTAL SOKAK (Çekmeköy)

ADNAN KAHVECİ (Çekmeköy)

CEMRE SOKAK (Çekmeköy)

ÇEKMEKÖY AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ (Çekmeköy)

BURÇAK SOKAK (Çekmeköy)

KALE SOKAK (Sancaktepe)

ÖZGÜRLÜK CADDESİ (Sancaktepe)

VATAN ORTAOKULU (Sancaktepe)

TAŞDELEN CUMHURİYET CADDESİ (Çekmeköy)

ŞİMŞEK SOKAK (Çekmeköy)

KESTANE SOKAK (Çekmeköy)

DEMOKRASİ CADDESİ (Çekmeköy)