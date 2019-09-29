UM60 otobüs durak isimleri burada! İşte UM60 otobüs hattı geçtiği duraklar ve izlediği güzergah

İstanbul'da yaşayan milyonlar için toplu taşıma oldukça önemli bir konu durumunda. Bunların başında ise otobüsler geliyor. Gerek işlerine gerekse okullarına gitmek için çeşitli hatları kullanan vatandaşlar, binecekleri otobüsün geçtiği duraklar hakkında da güncel bilgilere erişmek istiyor. Bunların başında ise UM60 otobüs hattı geliyor. Bilindiği gibi, İstanbul'da hizmet vermekte olan UM60 hattı birçok duraktan geçmekle beraber oldukça uzun bir güzergaha sahip.

GİDİŞ

* R.T.E. CADDESİ (Sancaktepe)

VEYSEL KARANİ İÖOKL. (Sancaktepe)

SULTANAHMET CAMİİ (Sancaktepe)

YEŞİL SOKAK (Sancaktepe)

KANARYA SOKAK (Sancaktepe)

ULUGAZİ CADDESİ (Sancaktepe)

ASİL TÜRK CADDESİ (Sancaktepe)

ŞEHİT SELİM TOPAL (Sancaktepe)

BAKKAL (Sancaktepe)

ALSANCAK CADDESİ (Sancaktepe)

BİLALI HABEŞİ CAMİ (Sancaktepe)

İNTİZAM SOKAK (Sancaktepe)

ALAATTİN CAMİİ (Sancaktepe)

BEYTİ SOKAK (Sancaktepe)

KAVAKLIK (Sancaktepe)

HİLAL CADDESİ (Sancaktepe)

NARİN SOKAK (Sancaktepe)

M.KARAŞAHİN İ.Ö.O (Sancaktepe)

OSMANGAZİ CAMİİ (Sancaktepe)

ŞEREF SOKAK (Sancaktepe)

SAMANDIRA (Sancaktepe)

SANCAKTEPE BELEDİYESİ (Sancaktepe)

SEVENLER CADDESİ (Sancaktepe)

Ş. ER HASAN GENÇ İÖO (Sancaktepe)

STAD SOKAK (Sancaktepe)

HALİFE CADDESİ (Sancaktepe)

UFUK CADDESİ (Sancaktepe)

EBRU SOKAK (Sancaktepe)

SARIGAZİ PAZAR YERİ (Sancaktepe)

SARIGAZİ ATATÜRK CADDESİ (Sancaktepe)

SARIGAZİ MERKEZ (Sancaktepe)

ESKİ ANKARA CADDESİ (Sancaktepe)

MECLİS MAHALLESİ (Sancaktepe)

GÜLBAHÇE SOKAK (Sancaktepe)

ÇAMLIK (Çekmeköy)

ÇEKMEKÖY METRO (Çekmeköy)

NECİP FAZIL METRO (Ümraniye)

DÖNÜŞ

* NECİP FAZIL METRO (Ümraniye)

KEMERDERE KÖPRÜLÜ KAVŞAK (Ümraniye)

ÇEKMEKÖY METRO (Ümraniye)

ÇAMLIK (Sancaktepe)

GÜLBAHÇE SOKAK (Sancaktepe)

MECLİS MAHALLESİ (Sancaktepe)

SANCAKTEPE KAYMAKAMLIK (Sancaktepe)

SARIGAZİ KÖYİÇİ (Sancaktepe)

SARIGAZİ ATATÜRK CADDESİ (Sancaktepe)

SARIGAZİ PAZAR YERİ (Sancaktepe)

EBRU SOKAK (Sancaktepe)

HALİFE CADDESİ (Sancaktepe)

STAD SOKAK (Sancaktepe)

Ş. ER HASAN GENÇ İÖO (Sancaktepe)

SEVENLER CADDESİ (Sancaktepe)

SANCAKTEPE BELEDİYESİ (Sancaktepe)

SAMANDIRA KÜLTÜR MER (Sancaktepe)

SAMANDIRA (Sancaktepe)

ŞEREF SOKAK (Sancaktepe)

OSMANGAZİ CAMİ (Sancaktepe)

M.KARAŞAHİN İ.Ö.O (Sancaktepe)

HİLAL CADDESİ (Sancaktepe)

KAVAKLIK (Sancaktepe)

BEYTİ SOKAK (Sancaktepe)

ALAATTİN CAMİİ (Sancaktepe)

İNTİZAM SOKAK (Sancaktepe)

BİLALI HABEŞİ CAMİ (Sancaktepe)

ALSANCAK CADDESİ (Sancaktepe)

ŞEHİT SELİM TOPAL (Sancaktepe)

ASİL TÜRK CADDESİ (Sancaktepe)

ULUGAZİ CADDESİ (Sancaktepe)

KANARYA SOKAK (Sancaktepe)

YEŞİL SOKAK (Sancaktepe)

SULTANAHMET CAMİİ (Sancaktepe)

VEYSEL KARANİ İÖOKL. (Sancaktepe)

R.T.E. CADDESİ (Sancaktepe)