UM61 otobüs durak isimleri burada! İşte UM61 otobüs hattı geçtiği duraklar ve izlediği güzergah

İstanbul'da yaşayan milyonlar için toplu taşıma oldukça önemli bir konu durumunda. Bunların başında ise otobüsler geliyor. Gerek işlerine gerekse okullarına gitmek için çeşitli hatları kullanan vatandaşlar, binecekleri otobüsün geçtiği duraklar hakkında da güncel bilgilere erişmek istiyor. Bunların başında ise UM61 otobüs hattı geliyor. Bilindiği gibi, İstanbul'da hizmet vermekte olan UM61 hattı birçok duraktan geçmekle beraber oldukça uzun bir güzergaha sahip.

PAŞAKÖY MUHTARLIĞI KALKIŞ

1 - PAŞAKÖY MUHTARLIĞI

Sancaktepe

2 - BAĞLAR CADDESİ

Sancaktepe

3 - ÖZTEPE CADDESİ

Sancaktepe

4 - MERVE CADDESİ

Sancaktepe

5 - MEVLANA CAD.

Sancaktepe

6 - OSMANGAZİ CADDESİ

Sancaktepe

7 - AKABE CADDESİ

Sancaktepe

8 - VİLLALAR

Sancaktepe

9 - MERVE MAHALLESİ

Sancaktepe

10 - ÇAMLIKTEPE

Sancaktepe

11 - İHSAN SOKAK

Sancaktepe

12 - UFUK CADDESİ

Sancaktepe

13 - EBRU SOKAK

Sancaktepe

14 - SARIGAZİ PAZAR YERİ

Sancaktepe

15 - SARIGAZİ ATATÜRK CADDESİ

Sancaktepe

16 - SARIGAZİ MERKEZ

Sancaktepe

17 - ESKİ ANKARA CADDESİ

Sancaktepe

18 - MECLİS MAHALLESİ

Sancaktepe

19 - GÜLBAHÇE SOKAK

Sancaktepe

20 - ÇAMLIK

Çekmeköy

21 - ÇEKMEKÖY METRO

Çekmeköy

22 - NECİP FAZIL METRO

Ümraniye

NECİP FAZIL METRO KALKIŞ

1 - NECİP FAZIL METRO

Ümraniye

2 - KEMERDERE KÖPRÜLÜ KAVŞAK

Ümraniye

3 - ÇEKMEKÖY METRO

Ümraniye

4 - ÇAMLIK

Sancaktepe

5 - GÜLBAHÇE SOKAK

Sancaktepe

6 - MECLİS MAHALLESİ

Sancaktepe

7 - SANCAKTEPE KAYMAKAMLIK

Sancaktepe

8 - SARIGAZİ KÖYİÇİ

Sancaktepe

9 - SARIGAZİ ATATÜRK CADDESİ

Sancaktepe

10 - SARIGAZİ PAZAR YERİ

Sancaktepe

11 - EBRU SOKAK

Sancaktepe

12 - UFUK CADDESİ

Sancaktepe

13 - İHSAN SOKAK

Sancaktepe

14 - ÇAMLIK TEPE

Sancaktepe

15 - MERVE MAHALLESİ

Sancaktepe

16 - VİLLALAR

Sancaktepe

17 - AKABE CADDESİ

Sancaktepe

18 - OSMANGAZİ CAD.

Sancaktepe

19 - MEVLANA CAD.

Sancaktepe

20 - MERVE CADDESİ

Sancaktepe

21 - BARAJYOLU CADDESİ

Sancaktepe

22 - ÖZTEPE CADDESİ

Sancaktepe

23 - BAĞLAR CADDESİ

Sancaktepe

24 - PAŞAKÖY MUHTARLIĞI

Sancaktepe

