UM61 otobüs durak isimleri burada! İşte UM61 otobüs hattı geçtiği duraklar ve izlediği güzergah

İstanbul'da yaşayan milyonlar için toplu taşıma oldukça önemli bir konu durumunda. Bunların başında ise otobüsler geliyor. Gerek işlerine gerekse okullarına gitmek için çeşitli hatları kullanan vatandaşlar, binecekleri otobüsün geçtiği duraklar hakkında da güncel bilgilere erişmek istiyor. Bunların başında ise UM61 otobüs hattı geliyor. Bilindiği gibi, İstanbul'da hizmet vermekte olan UM61 hattı birçok duraktan geçmekle beraber oldukça uzun bir güzergaha sahip.
PAŞAKÖY MUHTARLIĞI KALKIŞ
1 - PAŞAKÖY MUHTARLIĞI
Sancaktepe
2 - BAĞLAR CADDESİ
Sancaktepe
3 - ÖZTEPE CADDESİ
Sancaktepe
4 - MERVE CADDESİ
Sancaktepe
5 - MEVLANA CAD.
Sancaktepe
6 - OSMANGAZİ CADDESİ
Sancaktepe
7 - AKABE CADDESİ
Sancaktepe
8 - VİLLALAR
Sancaktepe
9 - MERVE MAHALLESİ
Sancaktepe
10 - ÇAMLIKTEPE
Sancaktepe
11 - İHSAN SOKAK
Sancaktepe
12 - UFUK CADDESİ
Sancaktepe
13 - EBRU SOKAK
Sancaktepe
14 - SARIGAZİ PAZAR YERİ
Sancaktepe
15 - SARIGAZİ ATATÜRK CADDESİ
Sancaktepe
16 - SARIGAZİ MERKEZ
Sancaktepe
17 - ESKİ ANKARA CADDESİ
Sancaktepe
18 - MECLİS MAHALLESİ
Sancaktepe
19 - GÜLBAHÇE SOKAK
Sancaktepe
20 - ÇAMLIK
Çekmeköy
21 - ÇEKMEKÖY METRO
Çekmeköy
22 - NECİP FAZIL METRO
Ümraniye
NECİP FAZIL METRO KALKIŞ
1 - NECİP FAZIL METRO
Ümraniye
2 - KEMERDERE KÖPRÜLÜ KAVŞAK
Ümraniye
3 - ÇEKMEKÖY METRO
Ümraniye
4 - ÇAMLIK
Sancaktepe
5 - GÜLBAHÇE SOKAK
Sancaktepe
6 - MECLİS MAHALLESİ
Sancaktepe
7 - SANCAKTEPE KAYMAKAMLIK
Sancaktepe
8 - SARIGAZİ KÖYİÇİ
Sancaktepe
9 - SARIGAZİ ATATÜRK CADDESİ
Sancaktepe
10 - SARIGAZİ PAZAR YERİ
Sancaktepe
11 - EBRU SOKAK
Sancaktepe
12 - UFUK CADDESİ
Sancaktepe
13 - İHSAN SOKAK
Sancaktepe
14 - ÇAMLIK TEPE
Sancaktepe
15 - MERVE MAHALLESİ
Sancaktepe
16 - VİLLALAR
Sancaktepe
17 - AKABE CADDESİ
Sancaktepe
18 - OSMANGAZİ CAD.
Sancaktepe
19 - MEVLANA CAD.
Sancaktepe
20 - MERVE CADDESİ
Sancaktepe
21 - BARAJYOLU CADDESİ
Sancaktepe
22 - ÖZTEPE CADDESİ
Sancaktepe
23 - BAĞLAR CADDESİ
Sancaktepe
24 - PAŞAKÖY MUHTARLIĞI
Sancaktepe