UM73 otobüs durak isimleri burada! İşte UM73 otobüs hattı geçtiği duraklar ve izlediği güzergah

İstanbul'da yaşayan milyonlar için toplu taşıma oldukça önemli bir konu durumunda. Bunların başında ise otobüsler geliyor. Gerek işlerine gerekse okullarına gitmek için çeşitli hatları kullanan vatandaşlar, binecekleri otobüsün geçtiği duraklar hakkında da güncel bilgilere erişmek istiyor. Bunların başında ise UM73 otobüs hattı geliyor. Bilindiği gibi, İstanbul'da hizmet vermekte olan UM73 hattı birçok duraktan geçmekle beraber oldukça uzun bir güzergaha sahip.
KURTKÖY GARAJI KALKIŞ
1 - KURTKÖY GARAJI
Pendik
2 - P.K. SPOR KOMPLEKSİ
Pendik
3 - ÇAM EVLERİ
Pendik
4 - BİRKENT SİTESİ
Pendik
5 - TAHİR EKŞİOĞLU KARDEŞLER CAMİİ
Pendik
6 - TUBA SOKAK
Pendik
7 - REYHAN CADDESİ
Pendik
8 - TANAY KONAKLARI
Pendik
9 - SULTANBEYLİ PERONLAR
Pendik
10 - EŞREF BİTLİS BULVARI
Pendik
11 - BULVAR GİRİŞİ
Pendik
12 - ŞEHİT KEREM ÇALIŞKANCI
Sultanbeyli
13 - AKŞEMSETTİN
Sultanbeyli
14 - ÇİÇEKLİ
Sultanbeyli
15 - SANAYİ
Sultanbeyli
16 - ŞEHİT VAHİT KAŞÇIOĞLU
Sultanbeyli
17 - ŞEHİT İHSAN YILDIZ
Sultanbeyli
18 - ŞEHİT ERDEM DİKER
Sultanbeyli
19 - MECİDİYE
Sultanbeyli
20 - KARATAY
Sultanbeyli
21 - TURGUT REİS
Sultanbeyli
22 - BAĞLIK
Sultanbeyli
23 - FATİH BULVARI
Sultanbeyli
24 - SULTANÇEŞME
Sultanbeyli
25 - SULTANBEYLİ MERKEZ
Sultanbeyli
26 - ÇİFTLİK
Sultanbeyli
27 - F.S.MEHMET MEZARLIĞI
Sultanbeyli
28 - DUMLUPINAR
Sultanbeyli
29 - HASANPAŞA
Sultanbeyli
30 - ŞEHİT SELİM TOPAL
Sancaktepe
31 - BAKKAL
Sancaktepe
32 - SARDUNYA EVLERİ
Sancaktepe
33 - OSMANGAZİ SAPAĞI
Sancaktepe
34 - SAMANDIRA
Sancaktepe
35 - E.MESLEK LİSESİ
Sancaktepe
36 - SAMANDIRA LİSESİ
Sancaktepe
37 - SANCAKTEPE EMNİYET
Sancaktepe
38 - BABÜRŞAH CADDESİ
Sancaktepe
39 - ALTINORDU CADDESİ
Sancaktepe
40 - KUĞU SOKAK
Sancaktepe
41 - ARA SOKAK
Sancaktepe
42 - 60.YIL SARIGAZİ ORTAOKULU
Sancaktepe
43 - SARIGAZİ MERKEZ
Sancaktepe
44 - ESKİ ANKARA CADDESİ
Sancaktepe
45 - MECLİS MAHALLESİ
Sancaktepe
46 - GÜLBAHÇE SOKAK
Sancaktepe
47 - ÇAMLIK
Çekmeköy
48 - ÇEKMEKÖY METRO
Çekmeköy
49 - NECİP FAZIL METRO
Ümraniye
NECİP FAZIL METRO KALKIŞ
1 - NECİP FAZIL METRO
Ümraniye
2 - ÇEKMEKÖY METRO
Ümraniye
3 - ÇAMLIK
Sancaktepe
4 - GÜLBAHÇE SOKAK
Sancaktepe
5 - MECLİS MAHALLESİ
Sancaktepe
6 - SANCAKTEPE KAYMAKAMLIK
Sancaktepe
7 - SARIGAZİ KÖYİÇİ
Sancaktepe
8 - 60.YIL SARIGAZİ ORTAOKULU
Sancaktepe
9 - ARA SOKAK
Sancaktepe
10 - KUĞU SOKAK
Sancaktepe
11 - ALTINORDU CADDESİ
Sancaktepe
12 - BABÜRŞAH CADDESİ
Sancaktepe
13 - SANCAKTEPE EMNİYET
Sancaktepe
14 - SAMANDIRA KÜLTÜR MER
Sancaktepe
15 - SAMANDIRA
Sancaktepe
16 - SARDUNYA EVLERİ
Sancaktepe
17 - BAKKAL
Sancaktepe
18 - ŞEHİT SELİM TOPAL
Sancaktepe
19 - HASANPAŞA
Sultanbeyli
20 - MESCİDİ AKSA CAMİİ
Sultanbeyli
21 - DUMLUPINAR
Sultanbeyli
22 - F.S.MEHMET MEZARLIĞI
Sultanbeyli
23 - ÇİFTLİK
Sultanbeyli
24 - SULTANBEYLİ MERKEZ
Sultanbeyli
25 - SULTANÇEŞME
Sultanbeyli
26 - FATİH BULVARI
Sultanbeyli
27 - BAĞLIK
Sultanbeyli
28 - TURGUT REİS
Sultanbeyli
29 - KARATAY
Sultanbeyli
30 - MECİDİYE
Sultanbeyli
31 - ŞEHİT ERDEM DİKER
Sultanbeyli
32 - ŞEHİT İHSAN YILDIZ
Sultanbeyli
33 - SANAYİ
Sultanbeyli
34 - ÇİÇEKLİ
Sultanbeyli
35 - AKŞEMSETTİN
Sultanbeyli
36 - ŞEHİT KEREM ÇALIŞKANCI
Sultanbeyli
37 - BULVAR GİRİŞİ
Sultanbeyli
38 - EŞREF BİTLİS BULVARI
Sultanbeyli
39 - SULTANBEYLİ PERONLAR
Pendik
40 - TANAY KONAKLARI
Pendik
41 - REYHAN CADDESİ
Pendik
42 - TUBA SOKAK
Pendik
43 - TAHİR EKŞİOĞLU KARDEŞLER CAMİİ
Pendik
44 - BİRKENT SİTESİ
Pendik
45 - ÇAM EVLERİ
Pendik
46 - P.K. SPOR KOMPLEKSİ
Pendik
47 - KURTKÖY GARAJI
Pendik