UM73 otobüs durak isimleri burada! İşte UM73 otobüs hattı geçtiği duraklar ve izlediği güzergah

İstanbul'da yaşayan milyonlar için toplu taşıma oldukça önemli bir konu durumunda. Bunların başında ise otobüsler geliyor. Gerek işlerine gerekse okullarına gitmek için çeşitli hatları kullanan vatandaşlar, binecekleri otobüsün geçtiği duraklar hakkında da güncel bilgilere erişmek istiyor. Bunların başında ise UM73 otobüs hattı geliyor. Bilindiği gibi, İstanbul'da hizmet vermekte olan UM73 hattı birçok duraktan geçmekle beraber oldukça uzun bir güzergaha sahip.

KURTKÖY GARAJI KALKIŞ

1 - KURTKÖY GARAJI

Pendik

2 - P.K. SPOR KOMPLEKSİ

Pendik

3 - ÇAM EVLERİ

Pendik

4 - BİRKENT SİTESİ

Pendik

5 - TAHİR EKŞİOĞLU KARDEŞLER CAMİİ

Pendik

6 - TUBA SOKAK

Pendik

7 - REYHAN CADDESİ

Pendik

8 - TANAY KONAKLARI

Pendik

9 - SULTANBEYLİ PERONLAR

Pendik

10 - EŞREF BİTLİS BULVARI

Pendik

11 - BULVAR GİRİŞİ

Pendik

12 - ŞEHİT KEREM ÇALIŞKANCI

Sultanbeyli

13 - AKŞEMSETTİN

Sultanbeyli

14 - ÇİÇEKLİ

Sultanbeyli

15 - SANAYİ

Sultanbeyli

16 - ŞEHİT VAHİT KAŞÇIOĞLU

Sultanbeyli

17 - ŞEHİT İHSAN YILDIZ

Sultanbeyli

18 - ŞEHİT ERDEM DİKER

Sultanbeyli

19 - MECİDİYE

Sultanbeyli

20 - KARATAY

Sultanbeyli

21 - TURGUT REİS

Sultanbeyli

22 - BAĞLIK

Sultanbeyli

23 - FATİH BULVARI

Sultanbeyli

24 - SULTANÇEŞME

Sultanbeyli

25 - SULTANBEYLİ MERKEZ

Sultanbeyli

26 - ÇİFTLİK

Sultanbeyli

27 - F.S.MEHMET MEZARLIĞI

Sultanbeyli

28 - DUMLUPINAR

Sultanbeyli

29 - HASANPAŞA

Sultanbeyli

30 - ŞEHİT SELİM TOPAL

Sancaktepe

31 - BAKKAL

Sancaktepe

32 - SARDUNYA EVLERİ

Sancaktepe

33 - OSMANGAZİ SAPAĞI

Sancaktepe

34 - SAMANDIRA

Sancaktepe

35 - E.MESLEK LİSESİ

Sancaktepe

36 - SAMANDIRA LİSESİ

Sancaktepe

37 - SANCAKTEPE EMNİYET

Sancaktepe

38 - BABÜRŞAH CADDESİ

Sancaktepe

39 - ALTINORDU CADDESİ

Sancaktepe

40 - KUĞU SOKAK

Sancaktepe

41 - ARA SOKAK

Sancaktepe

42 - 60.YIL SARIGAZİ ORTAOKULU

Sancaktepe

43 - SARIGAZİ MERKEZ

Sancaktepe

44 - ESKİ ANKARA CADDESİ

Sancaktepe

45 - MECLİS MAHALLESİ

Sancaktepe

46 - GÜLBAHÇE SOKAK

Sancaktepe

47 - ÇAMLIK

Çekmeköy

48 - ÇEKMEKÖY METRO

Çekmeköy

49 - NECİP FAZIL METRO

Ümraniye

NECİP FAZIL METRO KALKIŞ

1 - NECİP FAZIL METRO

Ümraniye

2 - ÇEKMEKÖY METRO

Ümraniye

3 - ÇAMLIK

Sancaktepe

4 - GÜLBAHÇE SOKAK

Sancaktepe

5 - MECLİS MAHALLESİ

Sancaktepe

6 - SANCAKTEPE KAYMAKAMLIK

Sancaktepe

7 - SARIGAZİ KÖYİÇİ

Sancaktepe

8 - 60.YIL SARIGAZİ ORTAOKULU

Sancaktepe

9 - ARA SOKAK

Sancaktepe

10 - KUĞU SOKAK

Sancaktepe

11 - ALTINORDU CADDESİ

Sancaktepe

12 - BABÜRŞAH CADDESİ

Sancaktepe

13 - SANCAKTEPE EMNİYET

Sancaktepe

14 - SAMANDIRA KÜLTÜR MER

Sancaktepe

15 - SAMANDIRA

Sancaktepe

16 - SARDUNYA EVLERİ

Sancaktepe

17 - BAKKAL

Sancaktepe

18 - ŞEHİT SELİM TOPAL

Sancaktepe

19 - HASANPAŞA

Sultanbeyli

20 - MESCİDİ AKSA CAMİİ

Sultanbeyli

21 - DUMLUPINAR

Sultanbeyli

22 - F.S.MEHMET MEZARLIĞI

Sultanbeyli

23 - ÇİFTLİK

Sultanbeyli

24 - SULTANBEYLİ MERKEZ

Sultanbeyli

25 - SULTANÇEŞME

Sultanbeyli

26 - FATİH BULVARI

Sultanbeyli

27 - BAĞLIK

Sultanbeyli

28 - TURGUT REİS

Sultanbeyli

29 - KARATAY

Sultanbeyli

30 - MECİDİYE

Sultanbeyli

31 - ŞEHİT ERDEM DİKER

Sultanbeyli

32 - ŞEHİT İHSAN YILDIZ

Sultanbeyli

33 - SANAYİ

Sultanbeyli

34 - ÇİÇEKLİ

Sultanbeyli

35 - AKŞEMSETTİN

Sultanbeyli

36 - ŞEHİT KEREM ÇALIŞKANCI

Sultanbeyli

37 - BULVAR GİRİŞİ

Sultanbeyli

38 - EŞREF BİTLİS BULVARI

Sultanbeyli

39 - SULTANBEYLİ PERONLAR

Pendik

40 - TANAY KONAKLARI

Pendik

41 - REYHAN CADDESİ

Pendik

42 - TUBA SOKAK

Pendik

43 - TAHİR EKŞİOĞLU KARDEŞLER CAMİİ

Pendik

44 - BİRKENT SİTESİ

Pendik

45 - ÇAM EVLERİ

Pendik

46 - P.K. SPOR KOMPLEKSİ

Pendik

47 - KURTKÖY GARAJI

Pendik