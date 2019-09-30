17K otobüs durakları neler? İşte 17K otobüs hattı geçtiği güzergah

İstanbul'da yaşayan milyonlar için toplu taşıma oldukça önemli bir konu durumunda. Bunların başında ise otobüsler geliyor. Gerek işlerine gerekse okullarına gitmek için çeşitli hatları kullanmak durumunda kullanan yurttaşlar, binecekleri otobüsün geçtiği duraklar hakkında da güncel bilgilere erişmek istiyor.
Bunların başında ise 17K otobüs hattı geliyor. Bilindiği gibi, İstanbul'da hizmet vermekte olan 17K hattı birçok duraktan geçmekle beraber oldukça uzun bir güzergaha sahip. Peki, 17K geçtiği duraklar neler? Sizler için hazırladığımız haberimizde merak edilen detaylara yer verdik.
17K OTOBÜSÜ GEÇTİĞİ DURAKLAR VE İZLEDİĞİ GÜZERGAH
AFET KOORD. MERKEZİ KALKIŞ
1 - AFET KOORD. MERKEZİ
Pendik
2 - FERSAH SOKAK
Pendik
3 - GÜLLÜBAĞLAR AİLE S.M
Pendik
4 - KOCA SİNAN CAMİİ
Pendik
5 - FİLİZ SOKAK
Pendik
6 - MEZARLIK
Pendik
7 - BAHÇELİEVLER
Pendik
8 - FISTIK SOKAK
Pendik
9 - KAVAKPINAR
Pendik
10 - ABDİ İPEKÇİ CADDESİ
Pendik
11 - YALÇIN SOKAK
Pendik
12 - KAVAKPINAR AİLE S.M.
Pendik
13 - ALEMDAR PAŞA İ.Ö.O.
Pendik
14 - BOSTANLIK
Pendik
15 - KAYNARCA
Pendik
16 - PENDİK KÖPRÜSÜ
Pendik
17 - SAFAŞ
Kartal
18 - VERGİ DAİRESİ
Kartal
19 - KERESTECİLER
Kartal
20 - SELÇUK ERAYDIN A.İ.H.L.
Kartal
21 - KARTAL KÖPRÜSÜ
Kartal
22 - BÖLGE TRAFİK
Kartal
23 - AĞIZ VE DİŞ SAĞ MRK.
Kartal
24 - KARTAL SANAYİ
Kartal
25 - SOĞANLIK METRO
Kartal
26 - İBB EK HİZMET BİNASI
Kartal
27 - ANADOLU ADALET SRY.
Kartal
28 - EMEK
Maltepe
29 - ESENKENT METRO
Maltepe
30 - ESENYOL
Maltepe
31 - HUZUREVİ
Maltepe
32 - MALTEPE KÖPRÜSÜ
Maltepe
33 - NEZAHAT ASLAN EKŞİOĞLU İ. Ö. O
Maltepe
34 - ALTAYÇEŞME
Maltepe
35 - MAVİEVLER
Maltepe
36 - KÜÇÜKYALI METRO
Maltepe
37 - KADİR HAS LİSESİ
Maltepe
38 - ALTINTEPE
Maltepe
39 - BOSTANCI KÖPRÜSÜ
Ataşehir
40 - FSM HASTANESİ
Ataşehir
41 - KOZYATAĞI METRO
Ataşehir
42 - YÜZBEŞEVLER
Ataşehir
43 - YENİSAHRA
Ataşehir
44 - HASTANE
Ataşehir
45 - GÖZTEPE KÖPRÜSÜ
Üsküdar
46 - İST.MEDENİYET ÜNV.
Üsküdar
47 - UZUNÇAYIR METROBÜS
Üsküdar
48 - ACIBADEM METRO İST.
Kadıköy
49 - KOŞUYOLU KÖPRÜSÜ
Kadıköy
50 - İSFALT
Üsküdar
51 - SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. ECZ. FAK.
Üsküdar
52 - NUMUNE HASTANESİ
Üsküdar
53 - HAYDARPAŞA TEKNİK LİSESİ
Üsküdar
54 - KADIKÖY
Kadıköy
KADIKÖY KALKIŞ
1 - KADIKÖY
Kadıköy
2 - HAMZA YERLİKAYA
Kadıköy
3 - AYRILIKÇEŞME
Kadıköy
4 - KOŞUYOLU KÖPRÜSÜ
Kadıköy
5 - ACIBADEM LİSESİ
Kadıköy
6 - ACIBADEM KÖPRÜSÜ
Kadıköy
7 - ACIBADEM METRO İST.
Kadıköy
8 - UZUNÇAYIR METROBÜS
Kadıköy
9 - İST.MEDENİYET ÜNV.
Kadıköy
10 - GÖZTEPE KÖPRÜSÜ
Kadıköy
11 - HASTANE
Kadıköy
12 - YENİSAHRA
Kadıköy
13 - YÜZBEŞEVLER
Kadıköy
14 - KOZYATAĞI METRO
Kadıköy
15 - FSM HASTANESİ
Kadıköy
16 - BOSTANCI KÖPRÜSÜ
Kadıköy
17 - ALTINTEPE
Maltepe
18 - KADİRHAS LİSESİ
Maltepe
19 - KÜÇÜKYALI METRO
Maltepe
20 - MAVİ EVLER
Maltepe
21 - N. ASLAN EKŞİOĞLU İÖO
Maltepe
22 - MALTEPE KÖPRÜSÜ
Maltepe
23 - HUZUR EVİ
Maltepe
24 - ESENYOL
Maltepe
25 - GÜLSUYU METRO
Maltepe
26 - ESENKENT METRO
Maltepe
27 - CEVİZLİ KÖPRÜSÜ
Kartal
28 - L. KIRDAR HAST. ACİL
Kartal
29 - ANADOLU ADALET SRY.
Kartal
30 - İBB EK HİZMET BİNASI
Kartal
31 - SOĞANLIK METRO
Kartal
32 - KARTAL SANAYİ
Kartal
33 - AĞIZ VE DİŞ SAĞ MRK.
Kartal
34 - BÖLGE TRAFİK
Kartal
35 - KARTAL KÖPRÜSÜ
Kartal
36 - SELÇUK ERAYDIN A.İ.H.L.
Kartal
37 - KERESTECİLER
Kartal
38 - VERGİ DAİRESİ
Pendik
39 - SAFAŞ
Pendik
40 - PENDİK KÖPRÜSÜ
Pendik
41 - MEHMETALİ TUNGA CAMİİ
Pendik
42 - TAVŞANTEPE METRO
Pendik
43 - KARADENİZ CADDESİ
Pendik
44 - KAYNARCA
Pendik
45 - TERSANE KÖPRÜSÜ-1
Pendik
46 - TERSANE CAD. GİRİŞİ
Pendik
47 - ALEMDAR
Pendik
48 - TERSANELER CADDESİ
Pendik
49 - BOSTANLIK
Pendik
50 - ALEMDAR PAŞA İ.Ö. OKULU
Pendik
51 - KAVAKPINAR AİLE S.M.
Pendik
52 - YALÇIN SOKAK
Pendik
53 - ABDİ İPEKÇİ CADDESİ
Pendik
54 - KAVAKPINAR
Pendik
55 - FISTIK SOKAK
Pendik
56 - BAHÇELİEVLER
Pendik
57 - MEZARLIK
Pendik
58 - FİLİZ SOKAK
Pendik
59 - KOCA SİNAN CAMİİ
Pendik
60 - GÜLLÜBAĞLAR AİLE S.M
Pendik
61 - FERSAH SOKAK
Pendik
62 - AFET KOORD. MERKEZİ
Pendik