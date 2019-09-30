17K otobüs durakları neler? İşte 17K otobüs hattı geçtiği güzergah

İstanbul'da yaşayan milyonlar için toplu taşıma oldukça önemli bir konu durumunda. Bunların başında ise otobüsler geliyor. Gerek işlerine gerekse okullarına gitmek için çeşitli hatları kullanmak durumunda kullanan yurttaşlar, binecekleri otobüsün geçtiği duraklar hakkında da güncel bilgilere erişmek istiyor.

Bunların başında ise 17K otobüs hattı geliyor. Bilindiği gibi, İstanbul'da hizmet vermekte olan 17K hattı birçok duraktan geçmekle beraber oldukça uzun bir güzergaha sahip. Peki, 17K geçtiği duraklar neler? Sizler için hazırladığımız haberimizde merak edilen detaylara yer verdik.

17K OTOBÜSÜ GEÇTİĞİ DURAKLAR VE İZLEDİĞİ GÜZERGAH

AFET KOORD. MERKEZİ KALKIŞ

1 - AFET KOORD. MERKEZİ

Pendik

2 - FERSAH SOKAK

Pendik

3 - GÜLLÜBAĞLAR AİLE S.M

Pendik

4 - KOCA SİNAN CAMİİ

Pendik

5 - FİLİZ SOKAK

Pendik

6 - MEZARLIK

Pendik

7 - BAHÇELİEVLER

Pendik

8 - FISTIK SOKAK

Pendik

9 - KAVAKPINAR

Pendik

10 - ABDİ İPEKÇİ CADDESİ

Pendik

11 - YALÇIN SOKAK

Pendik

12 - KAVAKPINAR AİLE S.M.

Pendik

13 - ALEMDAR PAŞA İ.Ö.O.

Pendik

14 - BOSTANLIK

Pendik

15 - KAYNARCA

Pendik

16 - PENDİK KÖPRÜSÜ

Pendik

17 - SAFAŞ

Kartal

18 - VERGİ DAİRESİ

Kartal

19 - KERESTECİLER

Kartal

20 - SELÇUK ERAYDIN A.İ.H.L.

Kartal

21 - KARTAL KÖPRÜSÜ

Kartal

22 - BÖLGE TRAFİK

Kartal

23 - AĞIZ VE DİŞ SAĞ MRK.

Kartal

24 - KARTAL SANAYİ

Kartal

25 - SOĞANLIK METRO

Kartal

26 - İBB EK HİZMET BİNASI

Kartal

27 - ANADOLU ADALET SRY.

Kartal

28 - EMEK

Maltepe

29 - ESENKENT METRO

Maltepe

30 - ESENYOL

Maltepe

31 - HUZUREVİ

Maltepe

32 - MALTEPE KÖPRÜSÜ

Maltepe

33 - NEZAHAT ASLAN EKŞİOĞLU İ. Ö. O

Maltepe

34 - ALTAYÇEŞME

Maltepe

35 - MAVİEVLER

Maltepe

36 - KÜÇÜKYALI METRO

Maltepe

37 - KADİR HAS LİSESİ

Maltepe

38 - ALTINTEPE

Maltepe

39 - BOSTANCI KÖPRÜSÜ

Ataşehir

40 - FSM HASTANESİ

Ataşehir

41 - KOZYATAĞI METRO

Ataşehir

42 - YÜZBEŞEVLER

Ataşehir

43 - YENİSAHRA

Ataşehir

44 - HASTANE

Ataşehir

45 - GÖZTEPE KÖPRÜSÜ

Üsküdar

46 - İST.MEDENİYET ÜNV.

Üsküdar

47 - UZUNÇAYIR METROBÜS

Üsküdar

48 - ACIBADEM METRO İST.

Kadıköy

49 - KOŞUYOLU KÖPRÜSÜ

Kadıköy

50 - İSFALT

Üsküdar

51 - SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. ECZ. FAK.

Üsküdar

52 - NUMUNE HASTANESİ

Üsküdar

53 - HAYDARPAŞA TEKNİK LİSESİ

Üsküdar

54 - KADIKÖY

Kadıköy

KADIKÖY KALKIŞ

1 - KADIKÖY

Kadıköy

2 - HAMZA YERLİKAYA

Kadıköy

3 - AYRILIKÇEŞME

Kadıköy

4 - KOŞUYOLU KÖPRÜSÜ

Kadıköy

5 - ACIBADEM LİSESİ

Kadıköy

6 - ACIBADEM KÖPRÜSÜ

Kadıköy

7 - ACIBADEM METRO İST.

Kadıköy

8 - UZUNÇAYIR METROBÜS

Kadıköy

9 - İST.MEDENİYET ÜNV.

Kadıköy

10 - GÖZTEPE KÖPRÜSÜ

Kadıköy

11 - HASTANE

Kadıköy

12 - YENİSAHRA

Kadıköy

13 - YÜZBEŞEVLER

Kadıköy

14 - KOZYATAĞI METRO

Kadıköy

15 - FSM HASTANESİ

Kadıköy

16 - BOSTANCI KÖPRÜSÜ

Kadıköy

17 - ALTINTEPE

Maltepe

18 - KADİRHAS LİSESİ

Maltepe

19 - KÜÇÜKYALI METRO

Maltepe

20 - MAVİ EVLER

Maltepe

21 - N. ASLAN EKŞİOĞLU İÖO

Maltepe

22 - MALTEPE KÖPRÜSÜ

Maltepe

23 - HUZUR EVİ

Maltepe

24 - ESENYOL

Maltepe

25 - GÜLSUYU METRO

Maltepe

26 - ESENKENT METRO

Maltepe

27 - CEVİZLİ KÖPRÜSÜ

Kartal

28 - L. KIRDAR HAST. ACİL

Kartal

29 - ANADOLU ADALET SRY.

Kartal

30 - İBB EK HİZMET BİNASI

Kartal

31 - SOĞANLIK METRO

Kartal

32 - KARTAL SANAYİ

Kartal

33 - AĞIZ VE DİŞ SAĞ MRK.

Kartal

34 - BÖLGE TRAFİK

Kartal

35 - KARTAL KÖPRÜSÜ

Kartal

36 - SELÇUK ERAYDIN A.İ.H.L.

Kartal

37 - KERESTECİLER

Kartal

38 - VERGİ DAİRESİ

Pendik

39 - SAFAŞ

Pendik

40 - PENDİK KÖPRÜSÜ

Pendik

41 - MEHMETALİ TUNGA CAMİİ

Pendik

42 - TAVŞANTEPE METRO

Pendik

43 - KARADENİZ CADDESİ

Pendik

44 - KAYNARCA

Pendik

45 - TERSANE KÖPRÜSÜ-1

Pendik

46 - TERSANE CAD. GİRİŞİ

Pendik

47 - ALEMDAR

Pendik

48 - TERSANELER CADDESİ

Pendik

49 - BOSTANLIK

Pendik

50 - ALEMDAR PAŞA İ.Ö. OKULU

Pendik

51 - KAVAKPINAR AİLE S.M.

Pendik

52 - YALÇIN SOKAK

Pendik

53 - ABDİ İPEKÇİ CADDESİ

Pendik

54 - KAVAKPINAR

Pendik

55 - FISTIK SOKAK

Pendik

56 - BAHÇELİEVLER

Pendik

57 - MEZARLIK

Pendik

58 - FİLİZ SOKAK

Pendik

59 - KOCA SİNAN CAMİİ

Pendik

60 - GÜLLÜBAĞLAR AİLE S.M

Pendik

61 - FERSAH SOKAK

Pendik

62 - AFET KOORD. MERKEZİ

Pendik