18V otobüs durakları neler? İşte 18V otobüs hattı geçtiği güzergah

İstanbul'da yaşayan milyonlar için toplu taşıma oldukça önemli bir konu durumunda. Bunların başında ise otobüsler geliyor. Gerek işlerine gerekse okullarına gitmek için çeşitli hatları kullanmak durumunda kullanan yurttaşlar, binecekleri otobüsün geçtiği duraklar hakkında da güncel bilgilere erişmek istiyor.

Bunların başında ise 18V otobüs hattı geliyor. Bilindiği gibi, İstanbul'da hizmet vermekte olan 18V hattı birçok duraktan geçmekle beraber oldukça uzun bir güzergaha sahip. Peki, 18V geçtiği duraklar neler? Sizler için hazırladığımız haberimizde merak edilen detaylara yer verdik.

18V OTOBÜSÜ GEÇTİĞİ DURAKLAR VE İZLEDİĞİ GÜZERGAH

R.T.E. CADDESİ KALKIŞ

1 - R.T.E. CADDESİ

Sancaktepe

2 - VEYSEL KARANİ İÖOKL.

Sancaktepe

3 - SULTANAHMET CAMİİ

Sancaktepe

4 - YEŞİL SOKAK

Sancaktepe

5 - KANARYA SOKAK

Sancaktepe

6 - ULUGAZİ CADDESİ

Sancaktepe

7 - ASİL TÜRK CADDESİ

Sancaktepe

8 - ŞEHİT SELİM TOPAL

Sancaktepe

9 - BAKKAL

Sancaktepe

10 - SARDUNYA EVLERİ

Sancaktepe

11 - OSMANGAZİ SAPAĞI

Sancaktepe

12 - SAMANDIRA

Sancaktepe

13 - E.MESLEK LİSESİ

Sancaktepe

14 - SAMANDIRA LİSESİ

Sancaktepe

15 - SEMERKAND

Sancaktepe

16 - KIZILAY CADDESİ

Sancaktepe

17 - KIZILAY

Sancaktepe

18 - DİŞ HASTANESİ

Sancaktepe

19 - TOPAL OSMAN CADDESİ

Sancaktepe

20 - OTOBAN GİRİŞİ

Sancaktepe

21 - YENİSAHRA

Ataşehir

22 - HASTANE

Ataşehir

23 - GÖZTEPE KÖPRÜSÜ

Üsküdar

24 - İST.MEDENİYET ÜNV.

Üsküdar

25 - UZUNÇAYIR METROBÜS

Üsküdar

26 - ACIBADEM METRO İST.

Kadıköy

27 - KOŞUYOLU KÖPRÜSÜ

Kadıköy

28 - İSFALT

Üsküdar

29 - SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. ECZ. FAK.

Üsküdar

30 - NUMUNE HASTANESİ

Üsküdar

31 - HAYDARPAŞA TEKNİK LİSESİ

Üsküdar

32 - KADIKÖY

Kadıköy

KADIKÖY KALKIŞ

1 - KADIKÖY

Kadıköy

2 - HAMZA YERLİKAYA

Kadıköy

3 - AYRILIKÇEŞME

Kadıköy

4 - KOŞUYOLU KÖPRÜSÜ

Kadıköy

5 - ACIBADEM LİSESİ

Kadıköy

6 - ACIBADEM KÖPRÜSÜ

Kadıköy

7 - ACIBADEM METRO İST.

Kadıköy

8 - UZUNÇAYIR METROBÜS

Kadıköy

9 - İST.MEDENİYET ÜNV.

Kadıköy

10 - GÖZTEPE KÖPRÜSÜ

Kadıköy

11 - HASTANE

Kadıköy

12 - YENİSAHRA

Kadıköy

13 - OTOBAN GİRİŞİ

Sancaktepe

14 - TOPAL OSMAN CADDESİ

Sancaktepe

15 - KIZILAY

Sancaktepe

16 - KIZILAY CADDESİ

Sancaktepe

17 - KAFİYE SOKAK

Sancaktepe

18 - SAMANDIRA

Sancaktepe

19 - SARDUNYA EVLERİ

Sancaktepe

20 - BAKKAL

Sancaktepe

21 - ŞEHİT SELİM TOPAL

Sancaktepe

22 - ASİL TÜRK CADDESİ

Sancaktepe

23 - ULUGAZİ CADDESİ

Sancaktepe

24 - KANARYA SOKAK

Sancaktepe

25 - YEŞİL SOKAK

Sancaktepe

26 - SULTANAHMET CAMİİ

Sancaktepe

27 - VEYSEL KARANİ İÖOKL.

Sancaktepe

28 - R.T.E. CADDESİ

Sancaktepe