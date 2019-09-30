18V otobüs durakları neler? İşte 18V otobüs hattı geçtiği güzergah

İstanbul'da yaşayan milyonlar için toplu taşıma oldukça önemli bir konu durumunda. Bunların başında ise otobüsler geliyor. Gerek işlerine gerekse okullarına gitmek için çeşitli hatları kullanmak durumunda kullanan yurttaşlar, binecekleri otobüsün geçtiği duraklar hakkında da güncel bilgilere erişmek istiyor.
Bunların başında ise 18V otobüs hattı geliyor. Bilindiği gibi, İstanbul'da hizmet vermekte olan 18V hattı birçok duraktan geçmekle beraber oldukça uzun bir güzergaha sahip. Peki, 18V geçtiği duraklar neler? Sizler için hazırladığımız haberimizde merak edilen detaylara yer verdik.
18V OTOBÜSÜ GEÇTİĞİ DURAKLAR VE İZLEDİĞİ GÜZERGAH
R.T.E. CADDESİ KALKIŞ
1 - R.T.E. CADDESİ
Sancaktepe
2 - VEYSEL KARANİ İÖOKL.
Sancaktepe
3 - SULTANAHMET CAMİİ
Sancaktepe
4 - YEŞİL SOKAK
Sancaktepe
5 - KANARYA SOKAK
Sancaktepe
6 - ULUGAZİ CADDESİ
Sancaktepe
7 - ASİL TÜRK CADDESİ
Sancaktepe
8 - ŞEHİT SELİM TOPAL
Sancaktepe
9 - BAKKAL
Sancaktepe
10 - SARDUNYA EVLERİ
Sancaktepe
11 - OSMANGAZİ SAPAĞI
Sancaktepe
12 - SAMANDIRA
Sancaktepe
13 - E.MESLEK LİSESİ
Sancaktepe
14 - SAMANDIRA LİSESİ
Sancaktepe
15 - SEMERKAND
Sancaktepe
16 - KIZILAY CADDESİ
Sancaktepe
17 - KIZILAY
Sancaktepe
18 - DİŞ HASTANESİ
Sancaktepe
19 - TOPAL OSMAN CADDESİ
Sancaktepe
20 - OTOBAN GİRİŞİ
Sancaktepe
21 - YENİSAHRA
Ataşehir
22 - HASTANE
Ataşehir
23 - GÖZTEPE KÖPRÜSÜ
Üsküdar
24 - İST.MEDENİYET ÜNV.
Üsküdar
25 - UZUNÇAYIR METROBÜS
Üsküdar
26 - ACIBADEM METRO İST.
Kadıköy
27 - KOŞUYOLU KÖPRÜSÜ
Kadıköy
28 - İSFALT
Üsküdar
29 - SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. ECZ. FAK.
Üsküdar
30 - NUMUNE HASTANESİ
Üsküdar
31 - HAYDARPAŞA TEKNİK LİSESİ
Üsküdar
32 - KADIKÖY
Kadıköy
KADIKÖY KALKIŞ
1 - KADIKÖY
Kadıköy
2 - HAMZA YERLİKAYA
Kadıköy
3 - AYRILIKÇEŞME
Kadıköy
4 - KOŞUYOLU KÖPRÜSÜ
Kadıköy
5 - ACIBADEM LİSESİ
Kadıköy
6 - ACIBADEM KÖPRÜSÜ
Kadıköy
7 - ACIBADEM METRO İST.
Kadıköy
8 - UZUNÇAYIR METROBÜS
Kadıköy
9 - İST.MEDENİYET ÜNV.
Kadıköy
10 - GÖZTEPE KÖPRÜSÜ
Kadıköy
11 - HASTANE
Kadıköy
12 - YENİSAHRA
Kadıköy
13 - OTOBAN GİRİŞİ
Sancaktepe
14 - TOPAL OSMAN CADDESİ
Sancaktepe
15 - KIZILAY
Sancaktepe
16 - KIZILAY CADDESİ
Sancaktepe
17 - KAFİYE SOKAK
Sancaktepe
18 - SAMANDIRA
Sancaktepe
19 - SARDUNYA EVLERİ
Sancaktepe
20 - BAKKAL
Sancaktepe
21 - ŞEHİT SELİM TOPAL
Sancaktepe
22 - ASİL TÜRK CADDESİ
Sancaktepe
23 - ULUGAZİ CADDESİ
Sancaktepe
24 - KANARYA SOKAK
Sancaktepe
25 - YEŞİL SOKAK
Sancaktepe
26 - SULTANAHMET CAMİİ
Sancaktepe
27 - VEYSEL KARANİ İÖOKL.
Sancaktepe
28 - R.T.E. CADDESİ
Sancaktepe