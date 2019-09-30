19YK otobüs durakları neler? İşte 19YK otobüs hattı geçtiği güzergah

İstanbul'da yaşayan milyonlar için toplu taşıma oldukça önemli bir konu durumunda. Bunların başında ise otobüsler geliyor. Gerek işlerine gerekse okullarına gitmek için çeşitli hatları kullanmak durumunda kullanan yurttaşlar, binecekleri otobüsün geçtiği duraklar hakkında da güncel bilgilere erişmek istiyor.

Bunların başında ise 19YK otobüs hattı geliyor. Bilindiği gibi, İstanbul'da hizmet vermekte olan 19YK hattı birçok duraktan geçmekle beraber oldukça uzun bir güzergaha sahip. Peki, 19YK geçtiği duraklar neler? Sizler için hazırladığımız haberimizde merak edilen detaylara yer verdik.

19YK OTOBÜSÜ GEÇTİĞİ DURAKLAR VE İZLEDİĞİ GÜZERGAH

YENİDOĞAN PERONLAR KALKIŞ

1 - YENİDOĞAN PERONLAR

Sancaktepe

2 - MERVE CADDESİ

Sancaktepe

3 - SEÇKİN SOKAK

Sancaktepe

4 - ADAY SOKAK

Sancaktepe

5 - FİLİZ SOKAK

Sancaktepe

6 - KARAPINAR SOKAK

Sancaktepe

7 - VEYSEL KARANİ CADDESİ

Sancaktepe

8 - YUNUS EMRE MAHALLESİ

Sancaktepe

9 - GAMZE SOKAK

Sancaktepe

10 - ABİTLER

Sancaktepe

11 - DOLUNAY SOKAK

Sancaktepe

12 - YENİDOĞAN MERKEZ CAMİİ

Sancaktepe

13 - UMUT SOKAK

Sancaktepe

14 - MERVE MAHALLESİ

Sancaktepe

15 - ÇAMLIKTEPE

Sancaktepe

16 - İHSAN SOKAK

Sancaktepe

17 - UFUK CADDESİ

Sancaktepe

18 - EBRU SOKAK

Sancaktepe

19 - SARIGAZİ PAZAR YERİ

Sancaktepe

20 - SARIGAZİ ATATÜRK CADDESİ

Sancaktepe

21 - SARIGAZİ KÖYİÇİ

Sancaktepe

22 - NAMIK KEMAL CADDESİ

Sancaktepe

23 - BALKAN SOKAK

Sancaktepe

24 - SARIGAZİ GARAJI

Sancaktepe

25 - SANCAKTEPE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Sancaktepe

26 - ORDU CADDESİ

Sancaktepe

27 - MİHRİCAN SOKAK

Sancaktepe

28 - TURGUT AYDIN İÖO

Sancaktepe

29 - GEDİZ SOKAK

Sancaktepe

30 - EVPA

Sancaktepe

31 - EYÜP SULTAN MAH.

Sancaktepe

32 - EYÜP SULTAN E.M.L.

Sancaktepe

33 - G-67 SOKAK

Ataşehir

34 - ATATÜRK BULVARI

Ataşehir

35 - SEYİD NİZAM CADDESİ

Ataşehir

36 - AKDENİZ CADDESİ

Ataşehir

37 - NEC. ERBAKAN PARKI

Ataşehir

38 - FERHATPAŞA MEYDANI

Ataşehir

39 - KILIÇ REİS

Ataşehir

40 - FERHATPAŞA CADDESİ

Ataşehir

41 - FERHATPAŞA MUHTARLIK

Ataşehir

42 - FERHATPAŞA İSMEK

Ataşehir

43 - YENİ ÇAMLICA

Ataşehir

44 - YEDPA

Ataşehir

45 - ÜSKÜDAR CADDESİ

Ataşehir

46 - ŞEHİT OSMAN YILMAZ K.AİHL

Ataşehir

47 - ŞEHİT ER BÜLENT ALTINSOY

Ataşehir

48 - YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ KAMPÜSÜ

Ataşehir

49 - CELAL YARDIMCI İLKOKULU

Ataşehir

50 - DARÜLACEZE MÜDÜRLÜĞÜ

Ataşehir

51 - KAYIŞDAĞI YOLU

Ataşehir

52 - İSMEK

Ataşehir

53 - KAYIŞDAĞI İLKOKULU

Ataşehir

54 - GÜMRÜK ÜST KAPI

Ataşehir

55 - İETT GARAJI

Ataşehir

İETT GARAJI KALKIŞ

1 - İETT GARAJI

Ataşehir

2 - GÜMRÜK ÜST KAPI

Ataşehir

3 - KAYIŞDAĞI İLKOKULU

Ataşehir

4 - İSMEK

Ataşehir

5 - KAYIŞDAĞI YOLU

Ataşehir

6 - DARÜLACEZE MÜDÜRLÜĞÜ

Ataşehir

7 - CELAL YARDIMCI İLKOKULU

Ataşehir

8 - YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ KAMPÜSÜ

Maltepe

9 - ŞEHİT ER BÜLENT ALTINSOY

Ataşehir

10 - ŞEHİT OSMAN YILMAZ K.AİHL

Ataşehir

11 - ÜSKÜDAR CADDESİ

Ataşehir

12 - YEDPA

Ataşehir

13 - YENİ ÇAMLICA

Ataşehir

14 - FERHATPAŞA İSMEK

Ataşehir

15 - FERHATPAŞA MUHTARLIK

Ataşehir

16 - FERHATPAŞA CADDESİ

Ataşehir

17 - KILIÇ REİS

Ataşehir

18 - FERHATPAŞA MEYDANI

Ataşehir

19 - NEC. ERBAKAN PARKI

Ataşehir

20 - AKDENİZ CADDESİ

Ataşehir

21 - SEYİD NİZAM CADDESİ

Ataşehir

22 - ATATÜRK BULVARI

Ataşehir

23 - G-67 SOKAK

Ataşehir

24 - EYÜP SULTAN E.M.L.

Sancaktepe

25 - EYÜP SULTAN MAH.

Sancaktepe

26 - EVPA

Sancaktepe

27 - GEDİZ SOKAK

Sancaktepe

28 - TURGUT AYDIN İ.Ö.O

Sancaktepe

29 - MİHRİCAN SOKAK

Sancaktepe

30 - ORDU CADDESİ

Sancaktepe

31 - SANCAKTEPE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Sancaktepe

32 - SARIGAZİ GARAJI

Sancaktepe

33 - BALKAN SOKAK

Sancaktepe

34 - SARIGAZİ TİCARET M.L

Sancaktepe

35 - 60.YIL SARIGAZİ ORTAOKULU

Sancaktepe

36 - SARIGAZİ ATATÜRK CADDESİ

Sancaktepe

37 - SARIGAZİ PAZAR YERİ

Sancaktepe

38 - EBRU SOKAK

Sancaktepe

39 - UFUK CADDESİ

Sancaktepe

40 - İHSAN SOKAK

Sancaktepe

41 - ÇAMLIK TEPE

Sancaktepe

42 - MERVE MAHALLESİ

Sancaktepe

43 - UMUT SOKAK

Sancaktepe

44 - YENİDOĞAN MERKEZ CAMİİ

Sancaktepe

45 - DOLUNAY SOKAK

Sancaktepe

46 - ABİTLER

Sancaktepe

47 - GAMZE SOKAK

Sancaktepe

48 - YUNUS EMRE MAH.

Sancaktepe

49 - VEYSEL KARANİ CADDESİ

Sancaktepe

50 - KARAPINAR SOKAK

Sancaktepe

51 - FİLİZ SOKAK

Sancaktepe

52 - ADAY SOKAK

Sancaktepe

53 - SEÇKİN SOKAK

Sancaktepe

54 - MERVE CADDESİ

Sancaktepe

55 - YENİDOĞAN PERONLAR

Sancaktepe