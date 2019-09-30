19YK otobüs durakları neler? İşte 19YK otobüs hattı geçtiği güzergah

İstanbul'da yaşayan milyonlar için toplu taşıma oldukça önemli bir konu durumunda. Bunların başında ise otobüsler geliyor. Gerek işlerine gerekse okullarına gitmek için çeşitli hatları kullanmak durumunda kullanan yurttaşlar, binecekleri otobüsün geçtiği duraklar hakkında da güncel bilgilere erişmek istiyor.
Bunların başında ise 19YK otobüs hattı geliyor. Bilindiği gibi, İstanbul'da hizmet vermekte olan 19YK hattı birçok duraktan geçmekle beraber oldukça uzun bir güzergaha sahip. Peki, 19YK geçtiği duraklar neler? Sizler için hazırladığımız haberimizde merak edilen detaylara yer verdik.
19YK OTOBÜSÜ GEÇTİĞİ DURAKLAR VE İZLEDİĞİ GÜZERGAH
YENİDOĞAN PERONLAR KALKIŞ
1 - YENİDOĞAN PERONLAR
Sancaktepe
2 - MERVE CADDESİ
Sancaktepe
3 - SEÇKİN SOKAK
Sancaktepe
4 - ADAY SOKAK
Sancaktepe
5 - FİLİZ SOKAK
Sancaktepe
6 - KARAPINAR SOKAK
Sancaktepe
7 - VEYSEL KARANİ CADDESİ
Sancaktepe
8 - YUNUS EMRE MAHALLESİ
Sancaktepe
9 - GAMZE SOKAK
Sancaktepe
10 - ABİTLER
Sancaktepe
11 - DOLUNAY SOKAK
Sancaktepe
12 - YENİDOĞAN MERKEZ CAMİİ
Sancaktepe
13 - UMUT SOKAK
Sancaktepe
14 - MERVE MAHALLESİ
Sancaktepe
15 - ÇAMLIKTEPE
Sancaktepe
16 - İHSAN SOKAK
Sancaktepe
17 - UFUK CADDESİ
Sancaktepe
18 - EBRU SOKAK
Sancaktepe
19 - SARIGAZİ PAZAR YERİ
Sancaktepe
20 - SARIGAZİ ATATÜRK CADDESİ
Sancaktepe
21 - SARIGAZİ KÖYİÇİ
Sancaktepe
22 - NAMIK KEMAL CADDESİ
Sancaktepe
23 - BALKAN SOKAK
Sancaktepe
24 - SARIGAZİ GARAJI
Sancaktepe
25 - SANCAKTEPE ARAŞTIRMA HASTANESİ
Sancaktepe
26 - ORDU CADDESİ
Sancaktepe
27 - MİHRİCAN SOKAK
Sancaktepe
28 - TURGUT AYDIN İÖO
Sancaktepe
29 - GEDİZ SOKAK
Sancaktepe
30 - EVPA
Sancaktepe
31 - EYÜP SULTAN MAH.
Sancaktepe
32 - EYÜP SULTAN E.M.L.
Sancaktepe
33 - G-67 SOKAK
Ataşehir
34 - ATATÜRK BULVARI
Ataşehir
35 - SEYİD NİZAM CADDESİ
Ataşehir
36 - AKDENİZ CADDESİ
Ataşehir
37 - NEC. ERBAKAN PARKI
Ataşehir
38 - FERHATPAŞA MEYDANI
Ataşehir
39 - KILIÇ REİS
Ataşehir
40 - FERHATPAŞA CADDESİ
Ataşehir
41 - FERHATPAŞA MUHTARLIK
Ataşehir
42 - FERHATPAŞA İSMEK
Ataşehir
43 - YENİ ÇAMLICA
Ataşehir
44 - YEDPA
Ataşehir
45 - ÜSKÜDAR CADDESİ
Ataşehir
46 - ŞEHİT OSMAN YILMAZ K.AİHL
Ataşehir
47 - ŞEHİT ER BÜLENT ALTINSOY
Ataşehir
48 - YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ KAMPÜSÜ
Ataşehir
49 - CELAL YARDIMCI İLKOKULU
Ataşehir
50 - DARÜLACEZE MÜDÜRLÜĞÜ
Ataşehir
51 - KAYIŞDAĞI YOLU
Ataşehir
52 - İSMEK
Ataşehir
53 - KAYIŞDAĞI İLKOKULU
Ataşehir
54 - GÜMRÜK ÜST KAPI
Ataşehir
55 - İETT GARAJI
Ataşehir
İETT GARAJI KALKIŞ
1 - İETT GARAJI
Ataşehir
2 - GÜMRÜK ÜST KAPI
Ataşehir
3 - KAYIŞDAĞI İLKOKULU
Ataşehir
4 - İSMEK
Ataşehir
5 - KAYIŞDAĞI YOLU
Ataşehir
6 - DARÜLACEZE MÜDÜRLÜĞÜ
Ataşehir
7 - CELAL YARDIMCI İLKOKULU
Ataşehir
8 - YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ KAMPÜSÜ
Maltepe
9 - ŞEHİT ER BÜLENT ALTINSOY
Ataşehir
10 - ŞEHİT OSMAN YILMAZ K.AİHL
Ataşehir
11 - ÜSKÜDAR CADDESİ
Ataşehir
12 - YEDPA
Ataşehir
13 - YENİ ÇAMLICA
Ataşehir
14 - FERHATPAŞA İSMEK
Ataşehir
15 - FERHATPAŞA MUHTARLIK
Ataşehir
16 - FERHATPAŞA CADDESİ
Ataşehir
17 - KILIÇ REİS
Ataşehir
18 - FERHATPAŞA MEYDANI
Ataşehir
19 - NEC. ERBAKAN PARKI
Ataşehir
20 - AKDENİZ CADDESİ
Ataşehir
21 - SEYİD NİZAM CADDESİ
Ataşehir
22 - ATATÜRK BULVARI
Ataşehir
23 - G-67 SOKAK
Ataşehir
24 - EYÜP SULTAN E.M.L.
Sancaktepe
25 - EYÜP SULTAN MAH.
Sancaktepe
26 - EVPA
Sancaktepe
27 - GEDİZ SOKAK
Sancaktepe
28 - TURGUT AYDIN İ.Ö.O
Sancaktepe
29 - MİHRİCAN SOKAK
Sancaktepe
30 - ORDU CADDESİ
Sancaktepe
31 - SANCAKTEPE ARAŞTIRMA HASTANESİ
Sancaktepe
32 - SARIGAZİ GARAJI
Sancaktepe
33 - BALKAN SOKAK
Sancaktepe
34 - SARIGAZİ TİCARET M.L
Sancaktepe
35 - 60.YIL SARIGAZİ ORTAOKULU
Sancaktepe
36 - SARIGAZİ ATATÜRK CADDESİ
Sancaktepe
37 - SARIGAZİ PAZAR YERİ
Sancaktepe
38 - EBRU SOKAK
Sancaktepe
39 - UFUK CADDESİ
Sancaktepe
40 - İHSAN SOKAK
Sancaktepe
41 - ÇAMLIK TEPE
Sancaktepe
42 - MERVE MAHALLESİ
Sancaktepe
43 - UMUT SOKAK
Sancaktepe
44 - YENİDOĞAN MERKEZ CAMİİ
Sancaktepe
45 - DOLUNAY SOKAK
Sancaktepe
46 - ABİTLER
Sancaktepe
47 - GAMZE SOKAK
Sancaktepe
48 - YUNUS EMRE MAH.
Sancaktepe
49 - VEYSEL KARANİ CADDESİ
Sancaktepe
50 - KARAPINAR SOKAK
Sancaktepe
51 - FİLİZ SOKAK
Sancaktepe
52 - ADAY SOKAK
Sancaktepe
53 - SEÇKİN SOKAK
Sancaktepe
54 - MERVE CADDESİ
Sancaktepe
55 - YENİDOĞAN PERONLAR
Sancaktepe