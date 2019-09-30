19Z otobüs durakları neler? İşte 19Z otobüs hattı geçtiği güzergah

İstanbul'da yaşayan milyonlar için toplu taşıma oldukça önemli bir konu durumunda. Bunların başında ise otobüsler geliyor. Gerek işlerine gerekse okullarına gitmek için çeşitli hatları kullanmak durumunda kullanan yurttaşlar, binecekleri otobüsün geçtiği duraklar hakkında da güncel bilgilere erişmek istiyor.

Bunların başında ise 19Z otobüs hattı geliyor. Bilindiği gibi, İstanbul'da hizmet vermekte olan 19Z hattı birçok duraktan geçmekle beraber oldukça uzun bir güzergaha sahip. Peki, 19Z geçtiği duraklar neler? Sizler için hazırladığımız haberimizde merak edilen detaylara yer verdik.

19Z OTOBÜSÜ GEÇTİĞİ DURAKLAR VE İZLEDİĞİ GÜZERGAH

KİPTAŞ SİTESİ KALKIŞ

1 - KİPTAŞ SİTESİ

Maltepe

2 - YEŞİLTEPE SİTESİ

Maltepe

3 - HA. MUSTAFA ÖZYAZICI CAMİİ

Maltepe

4 - NİSH ADALARI ÇARŞI

Maltepe

5 - NİSH ADALAR SPOR TESİSLERİ

Maltepe

6 - NİSH ADALARI BLOKLARI

Maltepe

7 - NİSH ADALAR CAD

Maltepe

8 - NİSH ADALAR YOLU

Maltepe

9 - MİMAR SİNAN ÖĞRENCİ YURDU

Maltepe

10 - SEYRANTEPE

Maltepe

11 - SEYRANTEPE A1 KAPISI

Maltepe

12 - NARCITY C KAPISI

Maltepe

13 - NARCITY İŞMERKEZİ

Maltepe

14 - NARCITY E KAPISI

Maltepe

15 - BARBAROS HAYRETTİN PAŞA İLK OKULU

Maltepe

16 - ADATEPE SİTESİ

Maltepe

17 - KARACA CADDESİ

Maltepe

18 - ZÜMRÜTEVLER İLKOKULU

Maltepe

19 - ŞEHİT ER ÇAĞLAR MENGÜ İHL

Maltepe

20 - ONBEŞ EVLER

Maltepe

21 - NİL CADDESİ

Maltepe

22 - AKŞEMSETTİN CADDESİ

Maltepe

23 - LALEZAR SOKAK

Maltepe

24 - MEYDAN SOKAK

Maltepe

25 - NARLIDERE CAMİİ

Maltepe

26 - ÇİLEK SOKAK

Maltepe

27 - MALTEPE METRO

Maltepe

28 - N.ASLAN EKŞİOĞLU İÖO

Maltepe

29 - DERVİŞBEY SİTESİ

Maltepe

30 - MAVİEVLER

Maltepe

31 - KÜÇÜKYALI METRO

Maltepe

32 - KADİR HAS LİSESİ

Maltepe

33 - ALTINTEPE

Maltepe

34 - BOSTANCI KÖPRÜSÜ

Ataşehir

35 - FSM HASTANESİ

Ataşehir

36 - KOZYATAĞI METRO

Ataşehir

37 - YÜZBEŞEVLER

Ataşehir

38 - YENİSAHRA

Ataşehir

39 - HASTANE

Ataşehir

40 - GÖZTEPE KÖPRÜSÜ

Üsküdar

41 - İST.MEDENİYET ÜNV.

Üsküdar

42 - UZUNÇAYIR METROBÜS

Üsküdar

43 - ACIBADEM METRO İST.

Kadıköy

44 - KOŞUYOLU KÖPRÜSÜ

Kadıköy

45 - İSFALT

Üsküdar

46 - SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. ECZ. FAK.

Üsküdar

47 - NUMUNE HASTANESİ

Üsküdar

48 - HAYDARPAŞA TEKNİK LİSESİ

Üsküdar

49 - KADIKÖY

Kadıköy

KADIKÖY KALKIŞ

1 - KADIKÖY

Kadıköy

2 - HAMZA YERLİKAYA

Kadıköy

3 - AYRILIKÇEŞME

Kadıköy

4 - KOŞUYOLU KÖPRÜSÜ

Kadıköy

5 - ACIBADEM LİSESİ

Kadıköy

6 - ACIBADEM KÖPRÜSÜ

Kadıköy

7 - ACIBADEM METRO İST.

Kadıköy

8 - UZUNÇAYIR METROBÜS

Kadıköy

9 - İST.MEDENİYET ÜNV.

Kadıköy

10 - GÖZTEPE KÖPRÜSÜ

Kadıköy

11 - HASTANE

Kadıköy

12 - YENİSAHRA

Kadıköy

13 - YÜZBEŞEVLER

Kadıköy

14 - KOZYATAĞI METRO

Kadıköy

15 - FSM HASTANESİ

Kadıköy

16 - BOSTANCI KÖPRÜSÜ

Kadıköy

17 - ALTINTEPE

Maltepe

18 - KADİRHAS LİSESİ

Maltepe

19 - KÜÇÜKYALI METRO

Maltepe

20 - MAVİ EVLER

Maltepe

21 - N. ASLAN EKŞİOĞLU İÖO

Maltepe

22 - MALTEPE KÖPRÜSÜ

Maltepe

23 - HUZUREVİ

Maltepe

24 - ZÜMRÜT EVLER MERKEZ CAMİİ

Maltepe

25 - MENGÜ

Maltepe

26 - ŞEHİT P. H. FİDAN YOKUŞU

Maltepe

27 - TÜLİN CADDESİ

Maltepe

28 - NİL CADDESİ

Maltepe

29 - ONBEŞ EVLER

Maltepe

30 - ŞEHİT ER ÇAĞLAR MENGÜ İMAM HATİP LİSESİ

Maltepe

31 - ZÜMRÜTEVLER İLKOKULU

Maltepe

32 - KARACA CADDESİ

Maltepe

33 - ADATEPE SİTESİ

Maltepe

34 - B, HAYRETTİN PAŞA İLK OKULU

Maltepe

35 - NARCTIY E KAPISI

Maltepe

36 - NARCITY İŞ MERKEZİ

Maltepe

37 - NARCITY C KAPISI

Maltepe

38 - SEYRANTEPE A1 KAPISI

Maltepe

39 - SEYRANTEPE

Maltepe

40 - MİMAR SİNAN ÖĞRENCİ YURDU

Maltepe

41 - NİSH ADALAR YOLU

Maltepe

42 - NİSH ADALAR CADDESİ

Maltepe

43 - NİSH ADALARI BLOKLARI

Maltepe

44 - NİSH ADALAR SPOR TESİSLERİ

Maltepe

45 - NİSH ADALARI ÇARŞI

Maltepe

46 - H, MUSTAFA ÖZYAZICI CAMİİ

Maltepe

47 - YEŞİLTEPE SİTESİ

Maltepe

48 - KİPTAŞ SİTESİ

Maltepe