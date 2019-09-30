19Z otobüs durakları neler? İşte 19Z otobüs hattı geçtiği güzergah

İstanbul'da yaşayan milyonlar için toplu taşıma oldukça önemli bir konu durumunda. Bunların başında ise otobüsler geliyor. Gerek işlerine gerekse okullarına gitmek için çeşitli hatları kullanmak durumunda kullanan yurttaşlar, binecekleri otobüsün geçtiği duraklar hakkında da güncel bilgilere erişmek istiyor.
Bunların başında ise 19Z otobüs hattı geliyor. Bilindiği gibi, İstanbul'da hizmet vermekte olan 19Z hattı birçok duraktan geçmekle beraber oldukça uzun bir güzergaha sahip. Peki, 19Z geçtiği duraklar neler? Sizler için hazırladığımız haberimizde merak edilen detaylara yer verdik.
19Z OTOBÜSÜ GEÇTİĞİ DURAKLAR VE İZLEDİĞİ GÜZERGAH
KİPTAŞ SİTESİ KALKIŞ
1 - KİPTAŞ SİTESİ
Maltepe
2 - YEŞİLTEPE SİTESİ
Maltepe
3 - HA. MUSTAFA ÖZYAZICI CAMİİ
Maltepe
4 - NİSH ADALARI ÇARŞI
Maltepe
5 - NİSH ADALAR SPOR TESİSLERİ
Maltepe
6 - NİSH ADALARI BLOKLARI
Maltepe
7 - NİSH ADALAR CAD
Maltepe
8 - NİSH ADALAR YOLU
Maltepe
9 - MİMAR SİNAN ÖĞRENCİ YURDU
Maltepe
10 - SEYRANTEPE
Maltepe
11 - SEYRANTEPE A1 KAPISI
Maltepe
12 - NARCITY C KAPISI
Maltepe
13 - NARCITY İŞMERKEZİ
Maltepe
14 - NARCITY E KAPISI
Maltepe
15 - BARBAROS HAYRETTİN PAŞA İLK OKULU
Maltepe
16 - ADATEPE SİTESİ
Maltepe
17 - KARACA CADDESİ
Maltepe
18 - ZÜMRÜTEVLER İLKOKULU
Maltepe
19 - ŞEHİT ER ÇAĞLAR MENGÜ İHL
Maltepe
20 - ONBEŞ EVLER
Maltepe
21 - NİL CADDESİ
Maltepe
22 - AKŞEMSETTİN CADDESİ
Maltepe
23 - LALEZAR SOKAK
Maltepe
24 - MEYDAN SOKAK
Maltepe
25 - NARLIDERE CAMİİ
Maltepe
26 - ÇİLEK SOKAK
Maltepe
27 - MALTEPE METRO
Maltepe
28 - N.ASLAN EKŞİOĞLU İÖO
Maltepe
29 - DERVİŞBEY SİTESİ
Maltepe
30 - MAVİEVLER
Maltepe
31 - KÜÇÜKYALI METRO
Maltepe
32 - KADİR HAS LİSESİ
Maltepe
33 - ALTINTEPE
Maltepe
34 - BOSTANCI KÖPRÜSÜ
Ataşehir
35 - FSM HASTANESİ
Ataşehir
36 - KOZYATAĞI METRO
Ataşehir
37 - YÜZBEŞEVLER
Ataşehir
38 - YENİSAHRA
Ataşehir
39 - HASTANE
Ataşehir
40 - GÖZTEPE KÖPRÜSÜ
Üsküdar
41 - İST.MEDENİYET ÜNV.
Üsküdar
42 - UZUNÇAYIR METROBÜS
Üsküdar
43 - ACIBADEM METRO İST.
Kadıköy
44 - KOŞUYOLU KÖPRÜSÜ
Kadıköy
45 - İSFALT
Üsküdar
46 - SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. ECZ. FAK.
Üsküdar
47 - NUMUNE HASTANESİ
Üsküdar
48 - HAYDARPAŞA TEKNİK LİSESİ
Üsküdar
49 - KADIKÖY
Kadıköy
KADIKÖY KALKIŞ
1 - KADIKÖY
Kadıköy
2 - HAMZA YERLİKAYA
Kadıköy
3 - AYRILIKÇEŞME
Kadıköy
4 - KOŞUYOLU KÖPRÜSÜ
Kadıköy
5 - ACIBADEM LİSESİ
Kadıköy
6 - ACIBADEM KÖPRÜSÜ
Kadıköy
7 - ACIBADEM METRO İST.
Kadıköy
8 - UZUNÇAYIR METROBÜS
Kadıköy
9 - İST.MEDENİYET ÜNV.
Kadıköy
10 - GÖZTEPE KÖPRÜSÜ
Kadıköy
11 - HASTANE
Kadıköy
12 - YENİSAHRA
Kadıköy
13 - YÜZBEŞEVLER
Kadıköy
14 - KOZYATAĞI METRO
Kadıköy
15 - FSM HASTANESİ
Kadıköy
16 - BOSTANCI KÖPRÜSÜ
Kadıköy
17 - ALTINTEPE
Maltepe
18 - KADİRHAS LİSESİ
Maltepe
19 - KÜÇÜKYALI METRO
Maltepe
20 - MAVİ EVLER
Maltepe
21 - N. ASLAN EKŞİOĞLU İÖO
Maltepe
22 - MALTEPE KÖPRÜSÜ
Maltepe
23 - HUZUREVİ
Maltepe
24 - ZÜMRÜT EVLER MERKEZ CAMİİ
Maltepe
25 - MENGÜ
Maltepe
26 - ŞEHİT P. H. FİDAN YOKUŞU
Maltepe
27 - TÜLİN CADDESİ
Maltepe
28 - NİL CADDESİ
Maltepe
29 - ONBEŞ EVLER
Maltepe
30 - ŞEHİT ER ÇAĞLAR MENGÜ İMAM HATİP LİSESİ
Maltepe
31 - ZÜMRÜTEVLER İLKOKULU
Maltepe
32 - KARACA CADDESİ
Maltepe
33 - ADATEPE SİTESİ
Maltepe
34 - B, HAYRETTİN PAŞA İLK OKULU
Maltepe
35 - NARCTIY E KAPISI
Maltepe
36 - NARCITY İŞ MERKEZİ
Maltepe
37 - NARCITY C KAPISI
Maltepe
38 - SEYRANTEPE A1 KAPISI
Maltepe
39 - SEYRANTEPE
Maltepe
40 - MİMAR SİNAN ÖĞRENCİ YURDU
Maltepe
41 - NİSH ADALAR YOLU
Maltepe
42 - NİSH ADALAR CADDESİ
Maltepe
43 - NİSH ADALARI BLOKLARI
Maltepe
44 - NİSH ADALAR SPOR TESİSLERİ
Maltepe
45 - NİSH ADALARI ÇARŞI
Maltepe
46 - H, MUSTAFA ÖZYAZICI CAMİİ
Maltepe
47 - YEŞİLTEPE SİTESİ
Maltepe
48 - KİPTAŞ SİTESİ
Maltepe