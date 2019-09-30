20Ü otobüs durakları neler? İşte 20Ü otobüs hattı geçtiği güzergah

İstanbul'da yaşayan milyonlar için toplu taşıma oldukça önemli bir konu durumunda. Bunların başında ise otobüsler geliyor. Gerek işlerine gerekse okullarına gitmek için çeşitli hatları kullanmak durumunda kullanan yurttaşlar, binecekleri otobüsün geçtiği duraklar hakkında da güncel bilgilere erişmek istiyor.
Bunların başında ise 20Ü otobüs hattı geliyor. Bilindiği gibi, İstanbul'da hizmet vermekte olan 20Ü hattı birçok duraktan geçmekle beraber oldukça uzun bir güzergaha sahip. Peki, 20Ü geçtiği duraklar neler? Sizler için hazırladığımız haberimizde merak edilen detaylara yer verdik.
20Ü OTOBÜSÜ GEÇTİĞİ DURAKLAR VE İZLEDİĞİ GÜZERGAH
TEPE ÜSTÜ KALKIŞ
1 - TEPE ÜSTÜ
Ümraniye
2 - MALAZGİRT CADDESİ
Ümraniye
3 - BALKAN CADDESİ
Ümraniye
4 - YEŞİLVADİ SAPAĞI
Ümraniye
5 - PLAZALAR
Ümraniye
6 - ŞİİR SOKAK
Ümraniye
7 - AHESTE SOKAK
Ümraniye
8 - ÇAKMAK KÖPRÜSÜ
Ümraniye
9 - ÜMRANİYE İSKİ
Ümraniye
10 - İŞKUR ÜMRANİYE
Ümraniye
11 - YAMANEVLER METRO
Ümraniye
12 - 75.YIL CUMHURİYET TİCARET LİSESİ
Ümraniye
13 - ATAKENT
Ümraniye
14 - REŞİTPAŞA CADDESİ
Ümraniye
15 - ŞEHİT SELÇUK PAKER
Ümraniye
16 - GENÇLİK SOKAK
Ümraniye
17 - K.KARABEKİR CADDESİ
Ümraniye
18 - TÜRKLER CAD.
Ümraniye
19 - 30 AĞUSTOS İLKOKULU
Ümraniye
20 - AŞIK VEYSEL MAH.
Ataşehir
21 - MUSTAFA KEMAL MAHALLESİ
Ataşehir
22 - 3001 CADDE
Ataşehir
23 - HZ.HÜSEYİN CAMİİ
Ataşehir
24 - AŞIK VEYSEL ANADOLU LİSESİ
Ataşehir
25 - ŞHT.CAHAR DUDAYEV
Ataşehir
26 - MUSTAFA SAFFET KÜLTÜR MERKEZİ
Ataşehir
27 - ÖRNEK MAHALLESİ
Ataşehir
28 - ÖRNEK AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
Ataşehir
29 - LİBADİYE CADDESİ
Üsküdar
30 - BOĞAZİÇİ SİTESİ
Üsküdar
31 - GÖZTEPE METRO
Üsküdar
32 - İST.MEDENİYET ÜNV.
Üsküdar
33 - UZUNÇAYIR METROBÜS
Üsküdar
34 - ACIBADEM METRO İST.
Kadıköy
35 - KOŞUYOLU KÖPRÜSÜ
Kadıköy
36 - İSFALT
Üsküdar
37 - SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. ECZ. FAK.
Üsküdar
38 - NUMUNE HASTANESİ
Üsküdar
39 - HAYDARPAŞA TEKNİK LİSESİ
Üsküdar
40 - KADIKÖY
Kadıköy
KADIKÖY KALKIŞ
1 - KADIKÖY
Kadıköy
2 - HAMZA YERLİKAYA
Kadıköy
3 - AYRILIKÇEŞME
Kadıköy
4 - KOŞUYOLU KÖPRÜSÜ
Kadıköy
5 - ACIBADEM LİSESİ
Kadıköy
6 - ACIBADEM KÖPRÜSÜ
Kadıköy
7 - ACIBADEM METRO İST.
Kadıköy
8 - UZUNÇAYIR METROBÜS
Kadıköy
9 - İST.MEDENİYET ÜNV.
Kadıköy
10 - GÖZTEPE KÖPRÜSÜ
Kadıköy
11 - GÖZTEPE KÖPRÜSÜ
Ataşehir
12 - ÖRNEK AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
Ataşehir
13 - ÖRNEK MAHALLESİ
Ataşehir
14 - MUSTAFA SAFFET KÜLTÜR MERKEZİ
Ataşehir
15 - ŞHT.CAHAR DUDAYEV
Ataşehir
16 - AŞIK VEYSEL ANADOLU LİSESİ
Ataşehir
17 - HZ.HÜSEYİN CAMİİ
Ataşehir
18 - 3001 CADDE
Ataşehir
19 - MUSTAFA KEMAL MAHALLESİ
Ataşehir
20 - AŞIK VEYSEL MAH.
Ataşehir
21 - 30 AĞUSTOS İLKOKULU
Ümraniye
22 - TÜRKLER CAD.
Ümraniye
23 - K.KARABEKİR CADDESİ
Ümraniye
24 - GENÇLİK SOKAK
Ümraniye
25 - ŞEHİT SELÇUK PAKER
Ümraniye
26 - REŞİTPAŞA CADDESİ
Ümraniye
27 - ATAKENT
Ümraniye
28 - MİTHATPAŞA CADDESİ
Ümraniye
29 - ÜMRANİYE İSKİ
Ümraniye
30 - ÇAKMAK KÖPRÜSÜ
Ümraniye
31 - TEPEÜSTÜ KAVŞAĞI
Ümraniye
32 - POLİGAN CADDESİ
Ümraniye
33 - ÜSKÜP SOKAK
Ümraniye
34 - FATİH SULTAN MEH.MUH
Ümraniye
35 - YEŞİLVADİ SAPAĞI
Ümraniye
36 - BALKAN CADDESİ
Ümraniye
37 - TEPE ÜSTÜ
Ümraniye