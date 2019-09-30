20Ü otobüs durakları neler? İşte 20Ü otobüs hattı geçtiği güzergah

İstanbul'da yaşayan milyonlar için toplu taşıma oldukça önemli bir konu durumunda. Bunların başında ise otobüsler geliyor. Gerek işlerine gerekse okullarına gitmek için çeşitli hatları kullanmak durumunda kullanan yurttaşlar, binecekleri otobüsün geçtiği duraklar hakkında da güncel bilgilere erişmek istiyor.

Bunların başında ise 20Ü otobüs hattı geliyor. Bilindiği gibi, İstanbul'da hizmet vermekte olan 20Ü hattı birçok duraktan geçmekle beraber oldukça uzun bir güzergaha sahip. Peki, 20Ü geçtiği duraklar neler? Sizler için hazırladığımız haberimizde merak edilen detaylara yer verdik.

20Ü OTOBÜSÜ GEÇTİĞİ DURAKLAR VE İZLEDİĞİ GÜZERGAH

TEPE ÜSTÜ KALKIŞ

1 - TEPE ÜSTÜ

Ümraniye

2 - MALAZGİRT CADDESİ

Ümraniye

3 - BALKAN CADDESİ

Ümraniye

4 - YEŞİLVADİ SAPAĞI

Ümraniye

5 - PLAZALAR

Ümraniye

6 - ŞİİR SOKAK

Ümraniye

7 - AHESTE SOKAK

Ümraniye

8 - ÇAKMAK KÖPRÜSÜ

Ümraniye

9 - ÜMRANİYE İSKİ

Ümraniye

10 - İŞKUR ÜMRANİYE

Ümraniye

11 - YAMANEVLER METRO

Ümraniye

12 - 75.YIL CUMHURİYET TİCARET LİSESİ

Ümraniye

13 - ATAKENT

Ümraniye

14 - REŞİTPAŞA CADDESİ

Ümraniye

15 - ŞEHİT SELÇUK PAKER

Ümraniye

16 - GENÇLİK SOKAK

Ümraniye

17 - K.KARABEKİR CADDESİ

Ümraniye

18 - TÜRKLER CAD.

Ümraniye

19 - 30 AĞUSTOS İLKOKULU

Ümraniye

20 - AŞIK VEYSEL MAH.

Ataşehir

21 - MUSTAFA KEMAL MAHALLESİ

Ataşehir

22 - 3001 CADDE

Ataşehir

23 - HZ.HÜSEYİN CAMİİ

Ataşehir

24 - AŞIK VEYSEL ANADOLU LİSESİ

Ataşehir

25 - ŞHT.CAHAR DUDAYEV

Ataşehir

26 - MUSTAFA SAFFET KÜLTÜR MERKEZİ

Ataşehir

27 - ÖRNEK MAHALLESİ

Ataşehir

28 - ÖRNEK AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ

Ataşehir

29 - LİBADİYE CADDESİ

Üsküdar

30 - BOĞAZİÇİ SİTESİ

Üsküdar

31 - GÖZTEPE METRO

Üsküdar

32 - İST.MEDENİYET ÜNV.

Üsküdar

33 - UZUNÇAYIR METROBÜS

Üsküdar

34 - ACIBADEM METRO İST.

Kadıköy

35 - KOŞUYOLU KÖPRÜSÜ

Kadıköy

36 - İSFALT

Üsküdar

37 - SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. ECZ. FAK.

Üsküdar

38 - NUMUNE HASTANESİ

Üsküdar

39 - HAYDARPAŞA TEKNİK LİSESİ

Üsküdar

40 - KADIKÖY

Kadıköy

KADIKÖY KALKIŞ

1 - KADIKÖY

Kadıköy

2 - HAMZA YERLİKAYA

Kadıköy

3 - AYRILIKÇEŞME

Kadıköy

4 - KOŞUYOLU KÖPRÜSÜ

Kadıköy

5 - ACIBADEM LİSESİ

Kadıköy

6 - ACIBADEM KÖPRÜSÜ

Kadıköy

7 - ACIBADEM METRO İST.

Kadıköy

8 - UZUNÇAYIR METROBÜS

Kadıköy

9 - İST.MEDENİYET ÜNV.

Kadıköy

10 - GÖZTEPE KÖPRÜSÜ

Kadıköy

11 - GÖZTEPE KÖPRÜSÜ

Ataşehir

12 - ÖRNEK AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ

Ataşehir

13 - ÖRNEK MAHALLESİ

Ataşehir

14 - MUSTAFA SAFFET KÜLTÜR MERKEZİ

Ataşehir

15 - ŞHT.CAHAR DUDAYEV

Ataşehir

16 - AŞIK VEYSEL ANADOLU LİSESİ

Ataşehir

17 - HZ.HÜSEYİN CAMİİ

Ataşehir

18 - 3001 CADDE

Ataşehir

19 - MUSTAFA KEMAL MAHALLESİ

Ataşehir

20 - AŞIK VEYSEL MAH.

Ataşehir

21 - 30 AĞUSTOS İLKOKULU

Ümraniye

22 - TÜRKLER CAD.

Ümraniye

23 - K.KARABEKİR CADDESİ

Ümraniye

24 - GENÇLİK SOKAK

Ümraniye

25 - ŞEHİT SELÇUK PAKER

Ümraniye

26 - REŞİTPAŞA CADDESİ

Ümraniye

27 - ATAKENT

Ümraniye

28 - MİTHATPAŞA CADDESİ

Ümraniye

29 - ÜMRANİYE İSKİ

Ümraniye

30 - ÇAKMAK KÖPRÜSÜ

Ümraniye

31 - TEPEÜSTÜ KAVŞAĞI

Ümraniye

32 - POLİGAN CADDESİ

Ümraniye

33 - ÜSKÜP SOKAK

Ümraniye

34 - FATİH SULTAN MEH.MUH

Ümraniye

35 - YEŞİLVADİ SAPAĞI

Ümraniye

36 - BALKAN CADDESİ

Ümraniye

37 - TEPE ÜSTÜ

Ümraniye