21C otobüs durakları neler? İşte 21C otobüs hattı geçtiği güzergah

İstanbul'da yaşayan milyonlar için toplu taşıma oldukça önemli bir konu durumunda. Bunların başında ise otobüsler geliyor. Gerek işlerine gerekse okullarına gitmek için çeşitli hatları kullanmak durumunda kullanan yurttaşlar, binecekleri otobüsün geçtiği duraklar hakkında da güncel bilgilere erişmek istiyor.

Bunların başında ise 21C otobüs hattı geliyor. Bilindiği gibi, İstanbul'da hizmet vermekte olan 21C hattı birçok duraktan geçmekle beraber oldukça uzun bir güzergaha sahip. Peki, 21C geçtiği duraklar neler? Sizler için hazırladığımız haberimizde merak edilen detaylara yer verdik.

21C OTOBÜSÜ GEÇTİĞİ DURAKLAR VE İZLEDİĞİ GÜZERGAH

SPOR TESİSLERİ KALKIŞ

1 - SPOR TESİSLERİ

Maltepe

2 - DARGELİRLİLER

Maltepe

3 - AYDIN CADDESİ

Maltepe

4 - ŞHT. ÖĞRET. N. AKDEMİR

Maltepe

5 - NİSAN SOKAK

Maltepe

6 - KASIRCILAR

Maltepe

7 - SİNAN SOKAK

Maltepe

8 - ESENKENTT

Maltepe

9 - UÇAN SOKAK

Maltepe

10 - ULU CAMİ

Maltepe

11 - ERTUĞRUL GAZİ ANADOLU LİSESİ

Maltepe

12 - MUHTARLIK

Maltepe

13 - SUBAY EVLERİ

Maltepe

14 - ŞEHİT RIZA KARAMAN

Maltepe

15 - NAİL BEY SOKAK

Maltepe

16 - SOSYAL MESKENLER

Maltepe

17 - EMEK

Maltepe

18 - HUZUREVİ

Maltepe

19 - MALTEPE KÖPRÜSÜ

Maltepe

20 - NEZAHAT ASLAN EKŞİOĞLU İ. Ö. O

Maltepe

21 - ALTAYÇEŞME

Maltepe

22 - MAVİEVLER

Maltepe

23 - KÜÇÜKYALI METRO

Maltepe

24 - KADİR HAS LİSESİ

Maltepe

25 - ALTINTEPE

Maltepe

26 - BOSTANCI KÖPRÜSÜ

Ataşehir

27 - FSM HASTANESİ

Ataşehir

28 - KOZYATAĞI METRO

Ataşehir

29 - YÜZBEŞEVLER

Ataşehir

30 - YENİSAHRA

Ataşehir

31 - HASTANE

Ataşehir

32 - GÖZTEPE KÖPRÜSÜ

Üsküdar

33 - İST.MEDENİYET ÜNV.

Üsküdar

34 - UZUNÇAYIR METROBÜS

Üsküdar

35 - ACIBADEM METRO İST.

Kadıköy

36 - KOŞUYOLU KÖPRÜSÜ

Kadıköy

37 - İSFALT

Üsküdar

38 - SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. ECZ. FAK.

Üsküdar

39 - NUMUNE HASTANESİ

Üsküdar

40 - HAYDARPAŞA TEKNİK LİSESİ

Üsküdar

41 - KADIKÖY

Kadıköy

KADIKÖY KALKIŞ

1 - KADIKÖY

Kadıköy

2 - HAMZA YERLİKAYA

Kadıköy

3 - AYRILIKÇEŞME

Kadıköy

4 - KOŞUYOLU KÖPRÜSÜ

Kadıköy

5 - ACIBADEM LİSESİ

Kadıköy

6 - ACIBADEM KÖPRÜSÜ

Kadıköy

7 - ACIBADEM METRO İST.

Kadıköy

8 - UZUNÇAYIR METROBÜS

Kadıköy

9 - İST.MEDENİYET ÜNV.

Kadıköy

10 - GÖZTEPE KÖPRÜSÜ

Kadıköy

11 - HASTANE

Kadıköy

12 - YENİSAHRA

Kadıköy

13 - YÜZBEŞEVLER

Kadıköy

14 - KOZYATAĞI METRO

Kadıköy

15 - FSM HASTANESİ

Kadıköy

16 - BOSTANCI KÖPRÜSÜ

Kadıköy

17 - ALTINTEPE

Maltepe

18 - KADİRHAS LİSESİ

Maltepe

19 - KÜÇÜKYALI METRO

Maltepe

20 - MAVİ EVLER

Maltepe

21 - N. ASLAN EKŞİOĞLU İÖO

Maltepe

22 - MALTEPE KÖPRÜSÜ

Maltepe

23 - HUZUR EVİ

Maltepe

24 - ESENYOL

Maltepe

25 - EMEK

Maltepe

26 - SOSYAL MESKENLER

Maltepe

27 - NAİL BEY SOKAK

Maltepe

28 - ŞEHİT RIZA KARAMAN

Maltepe

29 - SUBAY EVLERİ

Maltepe

30 - MUHTARLIK

Maltepe

31 - ERTUĞRUL GAZİ ANADOLU LİSESİ

Maltepe

32 - ULU CAMİİ

Maltepe

33 - UÇAN SOKAK

Maltepe

34 - ESENKENT

Maltepe

35 - KASIRCILAR

Maltepe

36 - NİSAN SOKAK

Maltepe

37 - ŞHT.ÖĞRT.N.AKDEMİR

Maltepe

38 - AYDIN CADDESİ

Maltepe

39 - DARGELİRLİLER

Maltepe

40 - SPOR TESİSLERİ

Maltepe