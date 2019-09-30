21C otobüs durakları neler? İşte 21C otobüs hattı geçtiği güzergah

İstanbul'da yaşayan milyonlar için toplu taşıma oldukça önemli bir konu durumunda. Bunların başında ise otobüsler geliyor. Gerek işlerine gerekse okullarına gitmek için çeşitli hatları kullanmak durumunda kullanan yurttaşlar, binecekleri otobüsün geçtiği duraklar hakkında da güncel bilgilere erişmek istiyor.
Bunların başında ise 21C otobüs hattı geliyor. Bilindiği gibi, İstanbul'da hizmet vermekte olan 21C hattı birçok duraktan geçmekle beraber oldukça uzun bir güzergaha sahip. Peki, 21C geçtiği duraklar neler? Sizler için hazırladığımız haberimizde merak edilen detaylara yer verdik.
21C OTOBÜSÜ GEÇTİĞİ DURAKLAR VE İZLEDİĞİ GÜZERGAH
SPOR TESİSLERİ KALKIŞ
1 - SPOR TESİSLERİ
Maltepe
2 - DARGELİRLİLER
Maltepe
3 - AYDIN CADDESİ
Maltepe
4 - ŞHT. ÖĞRET. N. AKDEMİR
Maltepe
5 - NİSAN SOKAK
Maltepe
6 - KASIRCILAR
Maltepe
7 - SİNAN SOKAK
Maltepe
8 - ESENKENTT
Maltepe
9 - UÇAN SOKAK
Maltepe
10 - ULU CAMİ
Maltepe
11 - ERTUĞRUL GAZİ ANADOLU LİSESİ
Maltepe
12 - MUHTARLIK
Maltepe
13 - SUBAY EVLERİ
Maltepe
14 - ŞEHİT RIZA KARAMAN
Maltepe
15 - NAİL BEY SOKAK
Maltepe
16 - SOSYAL MESKENLER
Maltepe
17 - EMEK
Maltepe
18 - HUZUREVİ
Maltepe
19 - MALTEPE KÖPRÜSÜ
Maltepe
20 - NEZAHAT ASLAN EKŞİOĞLU İ. Ö. O
Maltepe
21 - ALTAYÇEŞME
Maltepe
22 - MAVİEVLER
Maltepe
23 - KÜÇÜKYALI METRO
Maltepe
24 - KADİR HAS LİSESİ
Maltepe
25 - ALTINTEPE
Maltepe
26 - BOSTANCI KÖPRÜSÜ
Ataşehir
27 - FSM HASTANESİ
Ataşehir
28 - KOZYATAĞI METRO
Ataşehir
29 - YÜZBEŞEVLER
Ataşehir
30 - YENİSAHRA
Ataşehir
31 - HASTANE
Ataşehir
32 - GÖZTEPE KÖPRÜSÜ
Üsküdar
33 - İST.MEDENİYET ÜNV.
Üsküdar
34 - UZUNÇAYIR METROBÜS
Üsküdar
35 - ACIBADEM METRO İST.
Kadıköy
36 - KOŞUYOLU KÖPRÜSÜ
Kadıköy
37 - İSFALT
Üsküdar
38 - SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. ECZ. FAK.
Üsküdar
39 - NUMUNE HASTANESİ
Üsküdar
40 - HAYDARPAŞA TEKNİK LİSESİ
Üsküdar
41 - KADIKÖY
Kadıköy
KADIKÖY KALKIŞ
1 - KADIKÖY
Kadıköy
2 - HAMZA YERLİKAYA
Kadıköy
3 - AYRILIKÇEŞME
Kadıköy
4 - KOŞUYOLU KÖPRÜSÜ
Kadıköy
5 - ACIBADEM LİSESİ
Kadıköy
6 - ACIBADEM KÖPRÜSÜ
Kadıköy
7 - ACIBADEM METRO İST.
Kadıköy
8 - UZUNÇAYIR METROBÜS
Kadıköy
9 - İST.MEDENİYET ÜNV.
Kadıköy
10 - GÖZTEPE KÖPRÜSÜ
Kadıköy
11 - HASTANE
Kadıköy
12 - YENİSAHRA
Kadıköy
13 - YÜZBEŞEVLER
Kadıköy
14 - KOZYATAĞI METRO
Kadıköy
15 - FSM HASTANESİ
Kadıköy
16 - BOSTANCI KÖPRÜSÜ
Kadıköy
17 - ALTINTEPE
Maltepe
18 - KADİRHAS LİSESİ
Maltepe
19 - KÜÇÜKYALI METRO
Maltepe
20 - MAVİ EVLER
Maltepe
21 - N. ASLAN EKŞİOĞLU İÖO
Maltepe
22 - MALTEPE KÖPRÜSÜ
Maltepe
23 - HUZUR EVİ
Maltepe
24 - ESENYOL
Maltepe
25 - EMEK
Maltepe
26 - SOSYAL MESKENLER
Maltepe
27 - NAİL BEY SOKAK
Maltepe
28 - ŞEHİT RIZA KARAMAN
Maltepe
29 - SUBAY EVLERİ
Maltepe
30 - MUHTARLIK
Maltepe
31 - ERTUĞRUL GAZİ ANADOLU LİSESİ
Maltepe
32 - ULU CAMİİ
Maltepe
33 - UÇAN SOKAK
Maltepe
34 - ESENKENT
Maltepe
35 - KASIRCILAR
Maltepe
36 - NİSAN SOKAK
Maltepe
37 - ŞHT.ÖĞRT.N.AKDEMİR
Maltepe
38 - AYDIN CADDESİ
Maltepe
39 - DARGELİRLİLER
Maltepe
40 - SPOR TESİSLERİ
Maltepe