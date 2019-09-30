21g otobüs durakları neler? İşte 21g otobüs hattı geçtiği güzergah

İstanbul'da yaşayan milyonlar için toplu taşıma oldukça önemli bir konu durumunda. Bunların başında ise otobüsler geliyor. Gerek işlerine gerekse okullarına gitmek için çeşitli hatları kullanmak durumunda kullanan yurttaşlar, binecekleri otobüsün geçtiği duraklar hakkında da güncel bilgilere erişmek istiyor.
Bunların başında ise 21g otobüs hattı geliyor. Bilindiği gibi, İstanbul'da hizmet vermekte olan 21g hattı birçok duraktan geçmekle beraber oldukça uzun bir güzergaha sahip. Peki, 21g geçtiği duraklar neler? Sizler için hazırladığımız haberimizde merak edilen detaylara yer verdik.
21g OTOBÜSÜ GEÇTİĞİ DURAKLAR VE İZLEDİĞİ GÜZERGAH
GÜLENSU MAHALLESİ KALKIŞ
1 - GÜLENSU MAHALLESİ
Maltepe
2 - İMRANLI
Maltepe
3 - BATTALGAZİ
Maltepe
4 - GÜLENSU İ. Ö. O
Maltepe
5 - GÜLSUYU MAHALLESİ
Maltepe
6 - AYLA CADDESİ
Maltepe
7 - SEVTAP CADDESİ
Maltepe
8 - GÜLENSU YOLU
Maltepe
9 - RECEP AĞA CAMİİ
Maltepe
10 - ÇEŞMEBAŞI YOKUŞU
Maltepe
11 - CENGİZ TOPEL CAMİİ
Maltepe
12 - F.ÇAKMAK CADDESİ
Maltepe
13 - DEMİRKURT SOKAK
Maltepe
14 - HUZUREVİ
Maltepe
15 - MALTEPE KÖPRÜSÜ
Maltepe
16 - NEZAHAT ASLAN EKŞİOĞLU İ. Ö. O
Maltepe
17 - ALTAYÇEŞME
Maltepe
18 - MAVİEVLER
Maltepe
19 - KÜÇÜKYALI METRO
Maltepe
20 - KADİR HAS LİSESİ
Maltepe
21 - ALTINTEPE
Maltepe
22 - BOSTANCI KÖPRÜSÜ
Ataşehir
23 - FSM HASTANESİ
Ataşehir
24 - KOZYATAĞI METRO
Ataşehir
25 - YÜZBEŞEVLER
Ataşehir
26 - YENİSAHRA
Ataşehir
27 - HASTANE
Ataşehir
28 - GÖZTEPE KÖPRÜSÜ
Üsküdar
29 - İST.MEDENİYET ÜNV.
Üsküdar
30 - UZUNÇAYIR METROBÜS
Üsküdar
31 - ACIBADEM METRO İST.
Kadıköy
32 - KOŞUYOLU KÖPRÜSÜ
Kadıköy
33 - İSFALT
Üsküdar
34 - SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. ECZ. FAK.
Üsküdar
35 - NUMUNE HASTANESİ
Üsküdar
36 - HAYDARPAŞA TEKNİK LİSESİ
Üsküdar
37 - KADIKÖY
Kadıköy
KADIKÖY KALKIŞ
1 - KADIKÖY
Kadıköy
2 - HAMZA YERLİKAYA
Kadıköy
3 - AYRILIKÇEŞME
Kadıköy
4 - KOŞUYOLU KÖPRÜSÜ
Kadıköy
5 - ACIBADEM LİSESİ
Kadıköy
6 - ACIBADEM KÖPRÜSÜ
Kadıköy
7 - ACIBADEM METRO İST.
Kadıköy
8 - UZUNÇAYIR METROBÜS
Kadıköy
9 - İST.MEDENİYET ÜNV.
Kadıköy
10 - GÖZTEPE KÖPRÜSÜ
Kadıköy
11 - HASTANE
Kadıköy
12 - YENİSAHRA
Kadıköy
13 - YÜZBEŞEVLER
Kadıköy
14 - KOZYATAĞI METRO
Kadıköy
15 - FSM HASTANESİ
Kadıköy
16 - BOSTANCI KÖPRÜSÜ
Kadıköy
17 - ALTINTEPE
Maltepe
18 - KADİRHAS LİSESİ
Maltepe
19 - KÜÇÜKYALI METRO
Maltepe
20 - MAVİ EVLER
Maltepe
21 - N. ASLAN EKŞİOĞLU İÖO
Maltepe
22 - MALTEPE KÖPRÜSÜ
Maltepe
23 - HUZUR EVİ
Maltepe
24 - ESENYOL
Maltepe
25 - DEMİRKURT SOKAK
Maltepe
26 - F.ÇAKMAK CADDESİ
Maltepe
27 - CENGİZ TOPEL CAMİİ
Maltepe
28 - ÇEŞME BAŞI YOKUŞU
Maltepe
29 - RECEP AĞA CAMİİ
Maltepe
30 - GÜLENSU YOLU
Maltepe
31 - SEVTAP CADDESİ
Maltepe
32 - AYLA CADDESİ
Maltepe
33 - GÜLSUYU MAH.
Maltepe
34 - GÜLENSU İ.Ö.O
Maltepe
35 - BATTALGAZİ
Maltepe
36 - İMRANLI
Maltepe
37 - GÜLENSU MAHALLESİ
Maltepe