21g otobüs durakları neler? İşte 21g otobüs hattı geçtiği güzergah

İstanbul'da yaşayan milyonlar için toplu taşıma oldukça önemli bir konu durumunda. Bunların başında ise otobüsler geliyor. Gerek işlerine gerekse okullarına gitmek için çeşitli hatları kullanmak durumunda kullanan yurttaşlar, binecekleri otobüsün geçtiği duraklar hakkında da güncel bilgilere erişmek istiyor.

Bunların başında ise 21g otobüs hattı geliyor. Bilindiği gibi, İstanbul'da hizmet vermekte olan 21g hattı birçok duraktan geçmekle beraber oldukça uzun bir güzergaha sahip. Peki, 21g geçtiği duraklar neler? Sizler için hazırladığımız haberimizde merak edilen detaylara yer verdik.

21g OTOBÜSÜ GEÇTİĞİ DURAKLAR VE İZLEDİĞİ GÜZERGAH

GÜLENSU MAHALLESİ KALKIŞ

1 - GÜLENSU MAHALLESİ

Maltepe

2 - İMRANLI

Maltepe

3 - BATTALGAZİ

Maltepe

4 - GÜLENSU İ. Ö. O

Maltepe

5 - GÜLSUYU MAHALLESİ

Maltepe

6 - AYLA CADDESİ

Maltepe

7 - SEVTAP CADDESİ

Maltepe

8 - GÜLENSU YOLU

Maltepe

9 - RECEP AĞA CAMİİ

Maltepe

10 - ÇEŞMEBAŞI YOKUŞU

Maltepe

11 - CENGİZ TOPEL CAMİİ

Maltepe

12 - F.ÇAKMAK CADDESİ

Maltepe

13 - DEMİRKURT SOKAK

Maltepe

14 - HUZUREVİ

Maltepe

15 - MALTEPE KÖPRÜSÜ

Maltepe

16 - NEZAHAT ASLAN EKŞİOĞLU İ. Ö. O

Maltepe

17 - ALTAYÇEŞME

Maltepe

18 - MAVİEVLER

Maltepe

19 - KÜÇÜKYALI METRO

Maltepe

20 - KADİR HAS LİSESİ

Maltepe

21 - ALTINTEPE

Maltepe

22 - BOSTANCI KÖPRÜSÜ

Ataşehir

23 - FSM HASTANESİ

Ataşehir

24 - KOZYATAĞI METRO

Ataşehir

25 - YÜZBEŞEVLER

Ataşehir

26 - YENİSAHRA

Ataşehir

27 - HASTANE

Ataşehir

28 - GÖZTEPE KÖPRÜSÜ

Üsküdar

29 - İST.MEDENİYET ÜNV.

Üsküdar

30 - UZUNÇAYIR METROBÜS

Üsküdar

31 - ACIBADEM METRO İST.

Kadıköy

32 - KOŞUYOLU KÖPRÜSÜ

Kadıköy

33 - İSFALT

Üsküdar

34 - SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. ECZ. FAK.

Üsküdar

35 - NUMUNE HASTANESİ

Üsküdar

36 - HAYDARPAŞA TEKNİK LİSESİ

Üsküdar

37 - KADIKÖY

Kadıköy

KADIKÖY KALKIŞ

1 - KADIKÖY

Kadıköy

2 - HAMZA YERLİKAYA

Kadıköy

3 - AYRILIKÇEŞME

Kadıköy

4 - KOŞUYOLU KÖPRÜSÜ

Kadıköy

5 - ACIBADEM LİSESİ

Kadıköy

6 - ACIBADEM KÖPRÜSÜ

Kadıköy

7 - ACIBADEM METRO İST.

Kadıköy

8 - UZUNÇAYIR METROBÜS

Kadıköy

9 - İST.MEDENİYET ÜNV.

Kadıköy

10 - GÖZTEPE KÖPRÜSÜ

Kadıköy

11 - HASTANE

Kadıköy

12 - YENİSAHRA

Kadıköy

13 - YÜZBEŞEVLER

Kadıköy

14 - KOZYATAĞI METRO

Kadıköy

15 - FSM HASTANESİ

Kadıköy

16 - BOSTANCI KÖPRÜSÜ

Kadıköy

17 - ALTINTEPE

Maltepe

18 - KADİRHAS LİSESİ

Maltepe

19 - KÜÇÜKYALI METRO

Maltepe

20 - MAVİ EVLER

Maltepe

21 - N. ASLAN EKŞİOĞLU İÖO

Maltepe

22 - MALTEPE KÖPRÜSÜ

Maltepe

23 - HUZUR EVİ

Maltepe

24 - ESENYOL

Maltepe

25 - DEMİRKURT SOKAK

Maltepe

26 - F.ÇAKMAK CADDESİ

Maltepe

27 - CENGİZ TOPEL CAMİİ

Maltepe

28 - ÇEŞME BAŞI YOKUŞU

Maltepe

29 - RECEP AĞA CAMİİ

Maltepe

30 - GÜLENSU YOLU

Maltepe

31 - SEVTAP CADDESİ

Maltepe

32 - AYLA CADDESİ

Maltepe

33 - GÜLSUYU MAH.

Maltepe

34 - GÜLENSU İ.Ö.O

Maltepe

35 - BATTALGAZİ

Maltepe

36 - İMRANLI

Maltepe

37 - GÜLENSU MAHALLESİ

Maltepe