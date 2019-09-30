27E otobüs durakları neler? İşte 27E otobüs hattı geçtiği güzergah

İstanbul'da yaşayan milyonlar için toplu taşıma oldukça önemli bir konu durumunda. Bunların başında ise otobüsler geliyor. Gerek işlerine gerekse okullarına gitmek için çeşitli hatları kullanmak durumunda kullanan yurttaşlar, binecekleri otobüsün geçtiği duraklar hakkında da güncel bilgilere erişmek istiyor.
Bunların başında ise 27E otobüs hattı geliyor. Bilindiği gibi, İstanbul'da hizmet vermekte olan 27E hattı birçok duraktan geçmekle beraber oldukça uzun bir güzergaha sahip. Peki, 27E geçtiği duraklar neler? Sizler için hazırladığımız haberimizde merak edilen detaylara yer verdik.
27E OTOBÜSÜ GEÇTİĞİ DURAKLAR VE İZLEDİĞİ GÜZERGAH
ŞİRİNTEPE KALKIŞ
1 - ŞİRİNTEPE
Kağıthane
2 - ANIT
Kağıthane
3 - S.SELİM MAH M.CAMİ
Kağıthane
4 - SULTAN SELİM CADDESİ
Kağıthane
5 - YAŞAR DOĞU İ.Ö.O.
Kağıthane
6 - SULTAN SELİM MAHALLESİ
Kağıthane
7 - 4.LEVENT
Kağıthane
8 - FABRİKALAR
Şişli
9 - LEVENT
Şişli
10 - ZİNCİRLİKUYU
Şişli
11 - Z.KUYU METROBÜS
Şişli
12 - BALMUMCU
Beşiktaş
13 - DARPHANE
Beşiktaş
14 - ERTUĞRUL SİTESİ
Beşiktaş
15 - YILDIZ TEKNİK Ü
Beşiktaş
16 - BARBAROS BULVARI
Beşiktaş
17 - BEŞİKTAŞ MEYDAN
Beşiktaş
18 - AKARETLER
Beşiktaş
19 - KABATAŞ
Beyoğlu
20 - FINDIKLI
Beyoğlu
21 - KABATAŞ
Beyoğlu
KABATAŞ KALKIŞ
1 - KABATAŞ
Beyoğlu
2 - BEŞİKTAŞ MEYDAN
Beşiktaş
3 - BARBAROS BULVARI
Beşiktaş
4 - YILDIZ TEKNİK Ü
Beşiktaş
5 - ERTUĞRUL SİTESİ
Beşiktaş
6 - DARPHANE
Beşiktaş
7 - BALMUMCU
Beşiktaş
8 - ZİNCİRLİKUYU METROBÜS
Beşiktaş
9 - ZİNCİRLİKUYU
Beşiktaş
10 - LEVENT
Beşiktaş
11 - FABRİKALAR
Beşiktaş
12 - 4.LEVENT
Beşiktaş
13 - SULTAN SELİM MAHALLESİ
Beşiktaş
14 - SANAYİ YOLU
Kağıthane
15 - YAŞAR DOĞU İ.Ö.O.
Kağıthane
16 - SULTAN SELİM CADDESİ
Kağıthane
17 - S.SELİM MAH M.CAMİ
Kağıthane
18 - ANIT
Kağıthane
19 - AÇELYA SOKAK
Kağıthane
20 - ŞİRİNTEPE
Kağıthane