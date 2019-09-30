27E otobüs durakları neler? İşte 27E otobüs hattı geçtiği güzergah

İstanbul'da yaşayan milyonlar için toplu taşıma oldukça önemli bir konu durumunda. Bunların başında ise otobüsler geliyor. Gerek işlerine gerekse okullarına gitmek için çeşitli hatları kullanmak durumunda kullanan yurttaşlar, binecekleri otobüsün geçtiği duraklar hakkında da güncel bilgilere erişmek istiyor.

Bunların başında ise 27E otobüs hattı geliyor. Bilindiği gibi, İstanbul'da hizmet vermekte olan 27E hattı birçok duraktan geçmekle beraber oldukça uzun bir güzergaha sahip. Peki, 27E geçtiği duraklar neler? Sizler için hazırladığımız haberimizde merak edilen detaylara yer verdik.

27E OTOBÜSÜ GEÇTİĞİ DURAKLAR VE İZLEDİĞİ GÜZERGAH

ŞİRİNTEPE KALKIŞ

1 - ŞİRİNTEPE

Kağıthane

2 - ANIT

Kağıthane

3 - S.SELİM MAH M.CAMİ

Kağıthane

4 - SULTAN SELİM CADDESİ

Kağıthane

5 - YAŞAR DOĞU İ.Ö.O.

Kağıthane

6 - SULTAN SELİM MAHALLESİ

Kağıthane

7 - 4.LEVENT

Kağıthane

8 - FABRİKALAR

Şişli

9 - LEVENT

Şişli

10 - ZİNCİRLİKUYU

Şişli

11 - Z.KUYU METROBÜS

Şişli

12 - BALMUMCU

Beşiktaş

13 - DARPHANE

Beşiktaş

14 - ERTUĞRUL SİTESİ

Beşiktaş

15 - YILDIZ TEKNİK Ü

Beşiktaş

16 - BARBAROS BULVARI

Beşiktaş

17 - BEŞİKTAŞ MEYDAN

Beşiktaş

18 - AKARETLER

Beşiktaş

19 - KABATAŞ

Beyoğlu

20 - FINDIKLI

Beyoğlu

21 - KABATAŞ

Beyoğlu

KABATAŞ KALKIŞ

1 - KABATAŞ

Beyoğlu

2 - BEŞİKTAŞ MEYDAN

Beşiktaş

3 - BARBAROS BULVARI

Beşiktaş

4 - YILDIZ TEKNİK Ü

Beşiktaş

5 - ERTUĞRUL SİTESİ

Beşiktaş

6 - DARPHANE

Beşiktaş

7 - BALMUMCU

Beşiktaş

8 - ZİNCİRLİKUYU METROBÜS

Beşiktaş

9 - ZİNCİRLİKUYU

Beşiktaş

10 - LEVENT

Beşiktaş

11 - FABRİKALAR

Beşiktaş

12 - 4.LEVENT

Beşiktaş

13 - SULTAN SELİM MAHALLESİ

Beşiktaş

14 - SANAYİ YOLU

Kağıthane

15 - YAŞAR DOĞU İ.Ö.O.

Kağıthane

16 - SULTAN SELİM CADDESİ

Kağıthane

17 - S.SELİM MAH M.CAMİ

Kağıthane

18 - ANIT

Kağıthane

19 - AÇELYA SOKAK

Kağıthane

20 - ŞİRİNTEPE

Kağıthane