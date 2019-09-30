39O otobüs durakları neler? İşte 39O otobüs hattı geçtiği güzergah

İstanbul'da yaşayan milyonlar için toplu taşıma oldukça önemli bir konu durumunda. Bunların başında ise otobüsler geliyor. Gerek işlerine gerekse okullarına gitmek için çeşitli hatları kullanmak durumunda kullanan yurttaşlar, binecekleri otobüsün geçtiği duraklar hakkında da güncel bilgilere erişmek istiyor.
Bunların başında ise 39O otobüs hattı geliyor. Bilindiği gibi, İstanbul'da hizmet vermekte olan 39O hattı birçok duraktan geçmekle beraber oldukça uzun bir güzergaha sahip. Peki, 39O geçtiği duraklar neler? Sizler için hazırladığımız haberimizde merak edilen detaylara yer verdik.
39O OTOBÜSÜ GEÇTİĞİ DURAKLAR VE İZLEDİĞİ GÜZERGAH
YEŞİLPINAR KALKIŞ
1 - YEŞİLPINAR
Eyüpsultan
2 - SAYA HİLAL CAMİ
Eyüpsultan
3 - MERKEZ CAMİ
Eyüpsultan
4 - YEŞİLPINAR ÇEŞME
Eyüpsultan
5 - YEŞİLPINAR BÖLGE PARKI
Eyüpsultan
6 - ALPEREN CADDESİ
Eyüpsultan
7 - Ş. ÖĞRETMENLER İÖO
Eyüpsultan
8 - AKŞEMSETTİN MAH.
Eyüpsultan
9 - İETT BLOKLARI
Eyüpsultan
10 - ŞEHİT MURAT KARAKUŞ
Eyüpsultan
11 - YAYLIM SOKAK
Eyüpsultan
12 - ÖĞRETMENLER SİTESİ
Eyüpsultan
13 - VEYSEL KARANİ CAMİİ
Eyüpsultan
14 - PARSELLER
Eyüpsultan
15 - ŞEHİT SONER PARKI
Eyüpsultan
16 - SAYAYOLU CAD.
Eyüpsultan
17 - ÇIRÇIR
Eyüpsultan
18 - ŞENBAĞ
Eyüpsultan
19 - ALİBEYKÖY ANADOLU LİSESİ
Eyüpsultan
20 - ÜSKÜP PARKI
Eyüpsultan
21 - ALİBEYKÖY STADI
Eyüpsultan
22 - ALİBEYKÖY
Eyüpsultan
23 - İGDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Eyüpsultan
24 - FİL KÖPRÜSÜ
Eyüpsultan
25 - SİLAHTARAĞA CADDESİ
Eyüpsultan
26 - SAKARYA MAH
Eyüpsultan
27 - ÇELTİK
Eyüpsultan
28 - EYÜP HASTANESİ
Eyüpsultan
29 - ŞEHİT CUMHURİYET SAVCISI MEHMET SELİM KİRAZ
Eyüpsultan
30 - TELEFERİK PİERRELOTİ
Eyüpsultan
31 - NECİP FAZIL KISAKÜREK
Eyüpsultan
32 - EYÜPSULTAN
Eyüpsultan
33 - EYÜPSULTAN
Eyüpsultan
34 - DÜĞMECİLER
Eyüpsultan
35 - NİŞANCA
Eyüpsultan
36 - DEFTERDAR
Eyüpsultan
37 - BAYRAMPAŞA METRO
Eyüpsultan
38 - MALTEPE CADDESİ
Bayrampaşa
39 - MALTEPE
Bayrampaşa
40 - BAYRAMPAŞA
Bayrampaşa
41 - DEMİRCİLER SİTESİ
Bayrampaşa
42 - ŞEHİT ÜMİT YOLCU
Bayrampaşa
43 - BAYIRÇEŞME
Bayrampaşa
44 - ULUĞBEY İÖO
Bayrampaşa
45 - AYVALIDERE
Bayrampaşa
46 - OTOGAR
Bayrampaşa
OTOGAR KALKIŞ
1 - OTOGAR
Bayrampaşa
2 - RUMELİLER
3 - ULUĞBEY İÖO
Bayrampaşa
4 - BAYIRÇEŞME
Bayrampaşa
5 - ŞEHİT ÜMİT YOLCU
Bayrampaşa
6 - DEMİRCİLER SİTESİ
Bayrampaşa
7 - HASTANE YOLU CAD.
Zeytinburnu
8 - GÜMÜŞSUYU CADDESİ
Zeytinburnu
9 - MALTEPE HASTANESİ
Zeytinburnu
10 - MALTEPE
Bayrampaşa
11 - MALTEPE CADDESİ
Bayrampaşa
12 - BAYRAMPAŞA METRO
Eyüpsultan
13 - DEFTERDAR
Eyüpsultan
14 - NİŞANCA
Eyüpsultan
15 - DÜĞMECİLER
Eyüpsultan
16 - EYÜPSULTAN
Eyüpsultan
17 - NECİP FAZIL KISAKÜREK
Eyüpsultan
18 - TELEFERİK PİERRELOTİ
Eyüpsultan
19 - ŞEHİT CUMHURİYET SAVCISI MEHMET SELİM KİRAZ
Eyüpsultan
20 - EYÜP HASTANESİ
Eyüpsultan
21 - ÇELTİK
Eyüpsultan
22 - SAKARYA MAH
Eyüpsultan
23 - SİLAHTARAĞA CADDESİ
Eyüpsultan
24 - FİL KÖPRÜSÜ
Eyüpsultan
25 - İGDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Eyüpsultan
26 - FEVZİ ÇAKMAK CADDESİ
Eyüpsultan
27 - ARAPHAN
Eyüpsultan
28 - FEVZİ ÇAKMAK CAMİİ
Eyüpsultan
29 - ALİBEYKÖY STADI
Eyüpsultan
30 - ALİBEYKÖY
Eyüpsultan
31 - ÇIRÇIR
Eyüpsultan
32 - SAYAYOLU CAD.
Eyüpsultan
33 - ŞEHİT SONER PARKI
Eyüpsultan
34 - REFHAN TÜMER LİSESİ
Eyüpsultan
35 - ALİBEYKÖY İTFAİYE
Eyüpsultan
36 - PARSELLER
Eyüpsultan
37 - VEYSEL KARANİ CAMİİ
Eyüpsultan
38 - MALİYE BLOKLARI
Eyüpsultan
39 - ŞEHİT MURAT KARAKUŞ
Eyüpsultan
40 - İETT BLOKLARI
Eyüpsultan
41 - AKŞEMSETTİN MAH.
Eyüpsultan
42 - Ş. ÖĞRETMENLER İÖO
Eyüpsultan
43 - ALPEREN CADDESİ
Eyüpsultan
44 - ÖĞRETMENLER SİTESİ
Eyüpsultan
45 - ATATÜRK BULVARI
Eyüpsultan
46 - MEVLANA PARK
Eyüpsultan
47 - YEŞİLPINAR BÖLGE PARKI
Eyüpsultan
48 - YEŞİLPINAR ÇEŞME
Eyüpsultan
49 - MERKEZ CAMİ
Eyüpsultan
50 - SAYA HİLAL CAMİİ
Gaziosmanpaşa
51 - YEŞİLPINAREyüpsultan