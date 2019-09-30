39O otobüs durakları neler? İşte 39O otobüs hattı geçtiği güzergah

İstanbul'da yaşayan milyonlar için toplu taşıma oldukça önemli bir konu durumunda. Bunların başında ise otobüsler geliyor. Gerek işlerine gerekse okullarına gitmek için çeşitli hatları kullanmak durumunda kullanan yurttaşlar, binecekleri otobüsün geçtiği duraklar hakkında da güncel bilgilere erişmek istiyor.

Bunların başında ise 39O otobüs hattı geliyor. Bilindiği gibi, İstanbul'da hizmet vermekte olan 39O hattı birçok duraktan geçmekle beraber oldukça uzun bir güzergaha sahip. Peki, 39O geçtiği duraklar neler? Sizler için hazırladığımız haberimizde merak edilen detaylara yer verdik.

39O OTOBÜSÜ GEÇTİĞİ DURAKLAR VE İZLEDİĞİ GÜZERGAH

YEŞİLPINAR KALKIŞ

1 - YEŞİLPINAR

Eyüpsultan

2 - SAYA HİLAL CAMİ

Eyüpsultan

3 - MERKEZ CAMİ

Eyüpsultan

4 - YEŞİLPINAR ÇEŞME

Eyüpsultan

5 - YEŞİLPINAR BÖLGE PARKI

Eyüpsultan

6 - ALPEREN CADDESİ

Eyüpsultan

7 - Ş. ÖĞRETMENLER İÖO

Eyüpsultan

8 - AKŞEMSETTİN MAH.

Eyüpsultan

9 - İETT BLOKLARI

Eyüpsultan

10 - ŞEHİT MURAT KARAKUŞ

Eyüpsultan

11 - YAYLIM SOKAK

Eyüpsultan

12 - ÖĞRETMENLER SİTESİ

Eyüpsultan

13 - VEYSEL KARANİ CAMİİ

Eyüpsultan

14 - PARSELLER

Eyüpsultan

15 - ŞEHİT SONER PARKI

Eyüpsultan

16 - SAYAYOLU CAD.

Eyüpsultan

17 - ÇIRÇIR

Eyüpsultan

18 - ŞENBAĞ

Eyüpsultan

19 - ALİBEYKÖY ANADOLU LİSESİ

Eyüpsultan

20 - ÜSKÜP PARKI

Eyüpsultan

21 - ALİBEYKÖY STADI

Eyüpsultan

22 - ALİBEYKÖY

Eyüpsultan

23 - İGDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Eyüpsultan

24 - FİL KÖPRÜSÜ

Eyüpsultan

25 - SİLAHTARAĞA CADDESİ

Eyüpsultan

26 - SAKARYA MAH

Eyüpsultan

27 - ÇELTİK

Eyüpsultan

28 - EYÜP HASTANESİ

Eyüpsultan

29 - ŞEHİT CUMHURİYET SAVCISI MEHMET SELİM KİRAZ

Eyüpsultan

30 - TELEFERİK PİERRELOTİ

Eyüpsultan

31 - NECİP FAZIL KISAKÜREK

Eyüpsultan

32 - EYÜPSULTAN

Eyüpsultan

33 - EYÜPSULTAN

Eyüpsultan

34 - DÜĞMECİLER

Eyüpsultan

35 - NİŞANCA

Eyüpsultan

36 - DEFTERDAR

Eyüpsultan

37 - BAYRAMPAŞA METRO

Eyüpsultan

38 - MALTEPE CADDESİ

Bayrampaşa

39 - MALTEPE

Bayrampaşa

40 - BAYRAMPAŞA

Bayrampaşa

41 - DEMİRCİLER SİTESİ

Bayrampaşa

42 - ŞEHİT ÜMİT YOLCU

Bayrampaşa

43 - BAYIRÇEŞME

Bayrampaşa

44 - ULUĞBEY İÖO

Bayrampaşa

45 - AYVALIDERE

Bayrampaşa

46 - OTOGAR

Bayrampaşa

OTOGAR KALKIŞ

1 - OTOGAR

Bayrampaşa

2 - RUMELİLER

3 - ULUĞBEY İÖO

Bayrampaşa

4 - BAYIRÇEŞME

Bayrampaşa

5 - ŞEHİT ÜMİT YOLCU

Bayrampaşa

6 - DEMİRCİLER SİTESİ

Bayrampaşa

7 - HASTANE YOLU CAD.

Zeytinburnu

8 - GÜMÜŞSUYU CADDESİ

Zeytinburnu

9 - MALTEPE HASTANESİ

Zeytinburnu

10 - MALTEPE

Bayrampaşa

11 - MALTEPE CADDESİ

Bayrampaşa

12 - BAYRAMPAŞA METRO

Eyüpsultan

13 - DEFTERDAR

Eyüpsultan

14 - NİŞANCA

Eyüpsultan

15 - DÜĞMECİLER

Eyüpsultan

16 - EYÜPSULTAN

Eyüpsultan

17 - NECİP FAZIL KISAKÜREK

Eyüpsultan

18 - TELEFERİK PİERRELOTİ

Eyüpsultan

19 - ŞEHİT CUMHURİYET SAVCISI MEHMET SELİM KİRAZ

Eyüpsultan

20 - EYÜP HASTANESİ

Eyüpsultan

21 - ÇELTİK

Eyüpsultan

22 - SAKARYA MAH

Eyüpsultan

23 - SİLAHTARAĞA CADDESİ

Eyüpsultan

24 - FİL KÖPRÜSÜ

Eyüpsultan

25 - İGDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Eyüpsultan

26 - FEVZİ ÇAKMAK CADDESİ

Eyüpsultan

27 - ARAPHAN

Eyüpsultan

28 - FEVZİ ÇAKMAK CAMİİ

Eyüpsultan

29 - ALİBEYKÖY STADI

Eyüpsultan

30 - ALİBEYKÖY

Eyüpsultan

31 - ÇIRÇIR

Eyüpsultan

32 - SAYAYOLU CAD.

Eyüpsultan

33 - ŞEHİT SONER PARKI

Eyüpsultan

34 - REFHAN TÜMER LİSESİ

Eyüpsultan

35 - ALİBEYKÖY İTFAİYE

Eyüpsultan

36 - PARSELLER

Eyüpsultan

37 - VEYSEL KARANİ CAMİİ

Eyüpsultan

38 - MALİYE BLOKLARI

Eyüpsultan

39 - ŞEHİT MURAT KARAKUŞ

Eyüpsultan

40 - İETT BLOKLARI

Eyüpsultan

41 - AKŞEMSETTİN MAH.

Eyüpsultan

42 - Ş. ÖĞRETMENLER İÖO

Eyüpsultan

43 - ALPEREN CADDESİ

Eyüpsultan

44 - ÖĞRETMENLER SİTESİ

Eyüpsultan

45 - ATATÜRK BULVARI

Eyüpsultan

46 - MEVLANA PARK

Eyüpsultan

47 - YEŞİLPINAR BÖLGE PARKI

Eyüpsultan

48 - YEŞİLPINAR ÇEŞME

Eyüpsultan

49 - MERKEZ CAMİ

Eyüpsultan

50 - SAYA HİLAL CAMİİ

Gaziosmanpaşa

51 - YEŞİLPINAR

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