40B otobüs durakları neler? İşte 40B otobüs hattı geçtiği güzergah

İstanbul'da yaşayan milyonlar için toplu taşıma oldukça önemli bir konu durumunda. Bunların başında ise otobüsler geliyor. Gerek işlerine gerekse okullarına gitmek için çeşitli hatları kullanmak durumunda kullanan yurttaşlar, binecekleri otobüsün geçtiği duraklar hakkında da güncel bilgilere erişmek istiyor.
Bunların başında ise 40B otobüs hattı geliyor. Bilindiği gibi, İstanbul'da hizmet vermekte olan 40B hattı birçok duraktan geçmekle beraber oldukça uzun bir güzergaha sahip. Peki, 40B geçtiği duraklar neler? Sizler için hazırladığımız haberimizde merak edilen detaylara yer verdik.
40B OTOBÜSÜ GEÇTİĞİ DURAKLAR VE İZLEDİĞİ GÜZERGAH
SARIYER KALKIŞ
1 - SARIYER
Sarıyer
2 - YUSUF ZİYA STADI
Sarıyer
3 - HÜSEYİN KALKAVAN LİSESİ
Sarıyer
4 - ŞEHİT MİTHAT YILMAZ CADDESİ
Sarıyer
5 - SARIYER MERKEZ
Sarıyer
6 - KOCATAŞ SAHİL
Sarıyer
7 - SEFARET
Sarıyer
8 - BEYAZ PARK
Sarıyer
9 - BÜYÜKDERE MAHALLESİ
Sarıyer
10 - BÜYÜKDERE
Sarıyer
11 - BALIKÇILAR ÇARŞISI
Sarıyer
12 - MEHMET İPGİN
Sarıyer
13 - SEDAT KENT
Sarıyer
14 - ÇAYIRBAŞI
Sarıyer
15 - KEFELİKÖY
Sarıyer
16 - KİREÇ BURNU
Sarıyer
17 - TABYA ALTI
Sarıyer
18 - MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Sarıyer
19 - TARABYA İSKELESİ
Sarıyer
20 - TARABYA
Sarıyer
21 - SAHİL YOLU
Sarıyer
22 - KALENDER
Sarıyer
23 - SAYFİYE
Sarıyer
24 - KONSOLOSLUK
Sarıyer
25 - YENİKÖY
Sarıyer
26 - YENİKÖY ASKERLİK ŞUBESİ
Sarıyer
27 - YALILAR
Sarıyer
28 - İSTİNYE İSKELE
Sarıyer
29 - İSTİNYE DEVLET HASTANESİ
Sarıyer
30 - TERSANE
Sarıyer
31 - TOKMAK BURNU
Sarıyer
32 - İSTİNYE BAYIRI
Sarıyer
33 - İSTİNYE BAYIRI KAVŞAĞI
Sarıyer
34 - ENKA ATIŞ POLİGONU
Sarıyer
35 - BORSA İSTANBUL
Sarıyer
36 - İSTİNYE PARK
Sarıyer
37 - İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Sarıyer
38 - MASLAK
Sarıyer
39 - İ. T. Ü. REKTÖRLÜĞÜ
Sarıyer
40 - MASLAK KAVŞAĞI
Sarıyer
41 - SEYRANTEPE YOLU
Sarıyer
42 - SULTAN SELİM MAHALLESİ
Kağıthane
43 - 4.LEVENT
Kağıthane
44 - FABRİKALAR
Şişli
45 - LEVENT
Şişli
46 - ZİNCİRLİKUYU
Şişli
47 - Z.KUYU METROBÜS
Şişli
48 - BALMUMCU
Beşiktaş
49 - DARPHANE
Beşiktaş
50 - ERTUĞRUL SİTESİ
Beşiktaş
51 - YILDIZ TEKNİK Ü
Beşiktaş
52 - BARBAROS BULVARI
Beşiktaş
53 - BEŞİKTAŞ İSKELE
Beşiktaş
BEŞİKTAŞ İSKELE KALKIŞ
1 - BEŞİKTAŞ İSKELE
Beşiktaş
2 - BEŞİKTAŞ MEYDAN
Beşiktaş
3 - BARBAROS BULVARI
Beşiktaş
4 - YILDIZ TEKNİK Ü
Beşiktaş
5 - ERTUĞRUL SİTESİ
Beşiktaş
6 - DARPHANE
Beşiktaş
7 - BALMUMCU
Beşiktaş
8 - Z.KUYU METROBÜS 1
Beşiktaş
9 - ZİNCİRLİKUYU
Beşiktaş
10 - LEVENT
Beşiktaş
11 - FABRİKALAR
Beşiktaş
12 - 4.LEVENT
Beşiktaş
13 - SULTAN SELİM MAHALLESİ
Beşiktaş
14 - SEYRANTEPE YOLU
Beşiktaş
15 - İ. T. Ü. REKTÖRLÜĞÜ
Sarıyer
16 - MASLAK
Sarıyer
17 - İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Sarıyer
18 - İSTİNYE PARK
Sarıyer
19 - BORSA İSTANBUL
Sarıyer
20 - İSTİNYE BAYIRI KAVŞAĞI
Sarıyer
21 - İSTİNYE BAYIRI
Sarıyer
22 - TOKMAK BURNU
Sarıyer
23 - TERSANE
Sarıyer
24 - İSTİNYE DEVLET HASTANESİ
Sarıyer
25 - İSTİNYE İSKELE
Sarıyer
26 - YALILAR
Sarıyer
27 - YENİKÖY ASKERLİK ŞUBESİ
Sarıyer
28 - YENİKÖY
Sarıyer
29 - KONSOLOSLUK
Sarıyer
30 - SAYFİYE
Sarıyer
31 - KALENDER
Sarıyer
32 - SAHİL YOLU
Sarıyer
33 - TARABYA
Sarıyer
34 - TARABYA İSKELE
Sarıyer
35 - MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Sarıyer
36 - TABYA ALTI
Sarıyer
37 - KİREÇBURNU
Sarıyer
38 - KEFELİKÖY
Sarıyer
39 - ÇAYIRBAŞI
Sarıyer
40 - ÇAYIRBAŞI MERKEZ
Sarıyer
41 - BALIKÇILAR ÇARŞISI
Sarıyer
42 - BÜYÜKDERE MAH.
Sarıyer
43 - BEYAZ PARK
Sarıyer
44 - SEFARET
Sarıyer
45 - KOCATAŞ SAHİL
Sarıyer
46 - SARIYER MERKEZ
Sarıyer
47 - Ş. MİTHAT YILMAZ CAD
Sarıyer
48 - HÜSEYİN KALKAVAN LİSESİ
Sarıyer
49 - YUSUF ZİYA STADI
Sarıyer
50 - ŞİFA
Sarıyer
51 - SARIYER
Sarıyer