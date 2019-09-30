40B otobüs durakları neler? İşte 40B otobüs hattı geçtiği güzergah

İstanbul'da yaşayan milyonlar için toplu taşıma oldukça önemli bir konu durumunda. Bunların başında ise otobüsler geliyor. Gerek işlerine gerekse okullarına gitmek için çeşitli hatları kullanmak durumunda kullanan yurttaşlar, binecekleri otobüsün geçtiği duraklar hakkında da güncel bilgilere erişmek istiyor.

Bunların başında ise 40B otobüs hattı geliyor. Bilindiği gibi, İstanbul'da hizmet vermekte olan 40B hattı birçok duraktan geçmekle beraber oldukça uzun bir güzergaha sahip. Peki, 40B geçtiği duraklar neler? Sizler için hazırladığımız haberimizde merak edilen detaylara yer verdik.

40B OTOBÜSÜ GEÇTİĞİ DURAKLAR VE İZLEDİĞİ GÜZERGAH

SARIYER KALKIŞ

1 - SARIYER

Sarıyer

2 - YUSUF ZİYA STADI

Sarıyer

3 - HÜSEYİN KALKAVAN LİSESİ

Sarıyer

4 - ŞEHİT MİTHAT YILMAZ CADDESİ

Sarıyer

5 - SARIYER MERKEZ

Sarıyer

6 - KOCATAŞ SAHİL

Sarıyer

7 - SEFARET

Sarıyer

8 - BEYAZ PARK

Sarıyer

9 - BÜYÜKDERE MAHALLESİ

Sarıyer

10 - BÜYÜKDERE

Sarıyer

11 - BALIKÇILAR ÇARŞISI

Sarıyer

12 - MEHMET İPGİN

Sarıyer

13 - SEDAT KENT

Sarıyer

14 - ÇAYIRBAŞI

Sarıyer

15 - KEFELİKÖY

Sarıyer

16 - KİREÇ BURNU

Sarıyer

17 - TABYA ALTI

Sarıyer

18 - MARMARA ÜNİVERSİTESİ

Sarıyer

19 - TARABYA İSKELESİ

Sarıyer

20 - TARABYA

Sarıyer

21 - SAHİL YOLU

Sarıyer

22 - KALENDER

Sarıyer

23 - SAYFİYE

Sarıyer

24 - KONSOLOSLUK

Sarıyer

25 - YENİKÖY

Sarıyer

26 - YENİKÖY ASKERLİK ŞUBESİ

Sarıyer

27 - YALILAR

Sarıyer

28 - İSTİNYE İSKELE

Sarıyer

29 - İSTİNYE DEVLET HASTANESİ

Sarıyer

30 - TERSANE

Sarıyer

31 - TOKMAK BURNU

Sarıyer

32 - İSTİNYE BAYIRI

Sarıyer

33 - İSTİNYE BAYIRI KAVŞAĞI

Sarıyer

34 - ENKA ATIŞ POLİGONU

Sarıyer

35 - BORSA İSTANBUL

Sarıyer

36 - İSTİNYE PARK

Sarıyer

37 - İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Sarıyer

38 - MASLAK

Sarıyer

39 - İ. T. Ü. REKTÖRLÜĞÜ

Sarıyer

40 - MASLAK KAVŞAĞI

Sarıyer

41 - SEYRANTEPE YOLU

Sarıyer

42 - SULTAN SELİM MAHALLESİ

Kağıthane

43 - 4.LEVENT

Kağıthane

44 - FABRİKALAR

Şişli

45 - LEVENT

Şişli

46 - ZİNCİRLİKUYU

Şişli

47 - Z.KUYU METROBÜS

Şişli

48 - BALMUMCU

Beşiktaş

49 - DARPHANE

Beşiktaş

50 - ERTUĞRUL SİTESİ

Beşiktaş

51 - YILDIZ TEKNİK Ü

Beşiktaş

52 - BARBAROS BULVARI

Beşiktaş

53 - BEŞİKTAŞ İSKELE

Beşiktaş

BEŞİKTAŞ İSKELE KALKIŞ

1 - BEŞİKTAŞ İSKELE

Beşiktaş

2 - BEŞİKTAŞ MEYDAN

Beşiktaş

3 - BARBAROS BULVARI

Beşiktaş

4 - YILDIZ TEKNİK Ü

Beşiktaş

5 - ERTUĞRUL SİTESİ

Beşiktaş

6 - DARPHANE

Beşiktaş

7 - BALMUMCU

Beşiktaş

8 - Z.KUYU METROBÜS 1

Beşiktaş

9 - ZİNCİRLİKUYU

Beşiktaş

10 - LEVENT

Beşiktaş

11 - FABRİKALAR

Beşiktaş

12 - 4.LEVENT

Beşiktaş

13 - SULTAN SELİM MAHALLESİ

Beşiktaş

14 - SEYRANTEPE YOLU

Beşiktaş

15 - İ. T. Ü. REKTÖRLÜĞÜ

Sarıyer

16 - MASLAK

Sarıyer

17 - İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Sarıyer

18 - İSTİNYE PARK

Sarıyer

19 - BORSA İSTANBUL

Sarıyer

20 - İSTİNYE BAYIRI KAVŞAĞI

Sarıyer

21 - İSTİNYE BAYIRI

Sarıyer

22 - TOKMAK BURNU

Sarıyer

23 - TERSANE

Sarıyer

24 - İSTİNYE DEVLET HASTANESİ

Sarıyer

25 - İSTİNYE İSKELE

Sarıyer

26 - YALILAR

Sarıyer

27 - YENİKÖY ASKERLİK ŞUBESİ

Sarıyer

28 - YENİKÖY

Sarıyer

29 - KONSOLOSLUK

Sarıyer

30 - SAYFİYE

Sarıyer

31 - KALENDER

Sarıyer

32 - SAHİL YOLU

Sarıyer

33 - TARABYA

Sarıyer

34 - TARABYA İSKELE

Sarıyer

35 - MARMARA ÜNİVERSİTESİ

Sarıyer

36 - TABYA ALTI

Sarıyer

37 - KİREÇBURNU

Sarıyer

38 - KEFELİKÖY

Sarıyer

39 - ÇAYIRBAŞI

Sarıyer

40 - ÇAYIRBAŞI MERKEZ

Sarıyer

41 - BALIKÇILAR ÇARŞISI

Sarıyer

42 - BÜYÜKDERE MAH.

Sarıyer

43 - BEYAZ PARK

Sarıyer

44 - SEFARET

Sarıyer

45 - KOCATAŞ SAHİL

Sarıyer

46 - SARIYER MERKEZ

Sarıyer

47 - Ş. MİTHAT YILMAZ CAD

Sarıyer

48 - HÜSEYİN KALKAVAN LİSESİ

Sarıyer

49 - YUSUF ZİYA STADI

Sarıyer

50 - ŞİFA

Sarıyer

51 - SARIYER

Sarıyer