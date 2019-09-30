41C otobüs durakları neler? İşte 41C otobüs hattı geçtiği güzergah

İstanbul'da yaşayan milyonlar için toplu taşıma oldukça önemli bir konu durumunda. Bunların başında ise otobüsler geliyor. Gerek işlerine gerekse okullarına gitmek için çeşitli hatları kullanmak durumunda kullanan yurttaşlar, binecekleri otobüsün geçtiği duraklar hakkında da güncel bilgilere erişmek istiyor.
Bunların başında ise 41C otobüs hattı geliyor. Bilindiği gibi, İstanbul'da hizmet vermekte olan 41C hattı birçok duraktan geçmekle beraber oldukça uzun bir güzergaha sahip. Peki, 41C geçtiği duraklar neler? Sizler için hazırladığımız haberimizde merak edilen detaylara yer verdik.
41C OTOBÜSÜ GEÇTİĞİ DURAKLAR VE İZLEDİĞİ GÜZERGAH
AYAZAĞA KALKIŞ
1 - AYAZAĞA
Sarıyer
2 - BLOKLAR
Sarıyer
3 - YEŞİLTEPE
Sarıyer
4 - UĞUR ERKEY İLKOKULU
Sarıyer
5 - YEŞİLTEPE YOLU
Sarıyer
6 - BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
Sarıyer
7 - ATATÜRK MEYDANI
Sarıyer
8 - AYAZAĞA İLK ÖĞRETİM OKULU
Sarıyer
9 - MASLAK YOLU
Sarıyer
10 - AYAZAĞA CADDESİ
Sarıyer
11 - MASLAK KÜLTÜR MERKEZİ
Sarıyer
12 - İ. T. Ü. REKTÖRLÜĞÜ
Sarıyer
13 - MASLAK
Sarıyer
14 - İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Sarıyer
15 - İSTİNYE PARK
Sarıyer
16 - BORSA İSTANBUL
Sarıyer
17 - İSTİNYE BAYIRI KAVŞAĞI
Sarıyer
18 - İSTİNYE BAYIRI
Sarıyer
19 - TOKMAK BURNU
Sarıyer
20 - TERSANE
Sarıyer
21 - İSTİNYE MERKEZ
Sarıyer
22 - ROTARYY 100.YIL LİSESİ
Sarıyer
23 - GÜMÜŞ DAMLA SOKAK
Sarıyer
24 - KIZILAY
Sarıyer
25 - BAĞLAR MEVKİİ
Sarıyer
26 - OKUL
Sarıyer
27 - NURİ PAŞA CAD.
Sarıyer
28 - M. OKTAY SPOR KOMPLEKSİ
Sarıyer
29 - METİN OKTAY
Sarıyer
30 - YEŞİLEVLER
Sarıyer
31 - VATAN
Sarıyer
32 - SARIYER KAYMAKAMLIK
Sarıyer
33 - YAŞAR DEDEMAN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ
Sarıyer
34 - ADNAN KAHVECİ CAD.
Sarıyer
35 - FERAHEVLER YOLU
Sarıyer
36 - SİTELER YOLU
Sarıyer
37 - HACI OSMAN
Sarıyer
38 - HACIOSMAN
Sarıyer
39 - H.OSMAN BAYIRI CD
Sarıyer
40 - HAMİDİYE ETFAL SARIYER HASTANESİ
Sarıyer
41 - FİDAN SOKAK
Sarıyer
42 - ÇAYIRBAŞI
Sarıyer
43 - ÇAYIRBAŞI MERKEZ
Sarıyer
44 - BALIKÇILAR ÇARŞISI
Sarıyer
45 - BÜYÜKDERE MAH.
Sarıyer
46 - BEYAZ PARK
Sarıyer
47 - SEFARET
Sarıyer
48 - KOCATAŞ SAHİL
Sarıyer
49 - SARIYER MERKEZ
Sarıyer
50 - Ş. MİTHAT YILMAZ CAD
Sarıyer
51 - HÜSEYİN KALKAVAN LİSESİ
Sarıyer
52 - YUSUF ZİYA STADI
Sarıyer
53 - ŞİFA
Sarıyer
54 - SARIYER
Sarıyer
SARIYER KALKIŞ
1 - SARIYER
Sarıyer
2 - YUSUF ZİYA STADI
Sarıyer
3 - HÜSEYİN KALKAVAN LİSESİ
Sarıyer
4 - ŞEHİT MİTHAT YILMAZ CADDESİ
Sarıyer
5 - SARIYER MERKEZ
Sarıyer
6 - KOCATAŞ SAHİL
Sarıyer
7 - SEFARET
Sarıyer
8 - BEYAZ PARK
Sarıyer
9 - BÜYÜKDERE MAHALLESİ
Sarıyer
10 - BÜYÜKDERE
Sarıyer
11 - BALIKÇILAR ÇARŞISI
Sarıyer
12 - MEHMET İPGİN
Sarıyer
13 - SEDAT KENT
Sarıyer
14 - ÇAYIRBAŞI
Sarıyer
15 - ÇAYIRBAŞI
Sarıyer
16 - FİDAN SOKAK
Sarıyer
17 - HAMİDİYE ETFAL SARIYER HASTANESİ
Sarıyer
18 - B. KÖY ÖĞRENCİ YURDU
Sarıyer
19 - HACIOSMAN
Sarıyer
20 - SİTELER YOLU
Sarıyer
21 - FERAHEVLER YOLU
Sarıyer
22 - ADNAN KAHVECİ CAD.
Sarıyer
23 - YAŞAR DEDEMAN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ
Sarıyer
24 - SARIYER KAYMAKAMLIK
Sarıyer
25 - VATAN
Sarıyer
26 - YEŞİLEVLER
Sarıyer
27 - METİN OKTAY
Sarıyer
28 - NURİPAŞA CAD.
Sarıyer
29 - OKUL
Sarıyer
30 - BAĞLAR MEVKİİ
Sarıyer
31 - KIZILAY
Sarıyer
32 - GÜMÜŞ DAMLA SOKAK
Sarıyer
33 - ROTARYY 100.YIL LİSESİ
Sarıyer
34 - İSTİNYE MERKEZ
Sarıyer
35 - NESLİŞAH SULTAN CAMİİ
Sarıyer
36 - TERSANE
Sarıyer
37 - TOKMAK BURNU
Sarıyer
38 - İSTİNYE BAYIRI
Sarıyer
39 - İSTİNYE BAYIRI KAVŞAĞI
Sarıyer
40 - ENKA ATIŞ POLİGONU
Sarıyer
41 - BORSA İSTANBUL
Sarıyer
42 - İSTİNYE PARK
Sarıyer
43 - İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Sarıyer
44 - MASLAK
Sarıyer
45 - AYAZAĞA YOLU
Sarıyer
46 - LİSE
Sarıyer
47 - MASLAK KÜLTÜR MERKEZİ
Sarıyer
48 - AYAZAĞA CADDESİ
Sarıyer
49 - MASLAK YOLU
Sarıyer
50 - AYAZAĞA I. Ö. O
Sarıyer
51 - ATATÜRK MEYDANI
Sarıyer
52 - BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
Sarıyer
53 - YEŞİLTEPE YOLU
Sarıyer
54 - UĞUR ERKEY İLKOKULU
Sarıyer
55 - YEŞİLTEPE
Sarıyer
56 - AYAZAĞA
Sarıyer