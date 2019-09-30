41C otobüs durakları neler? İşte 41C otobüs hattı geçtiği güzergah

İstanbul'da yaşayan milyonlar için toplu taşıma oldukça önemli bir konu durumunda. Bunların başında ise otobüsler geliyor. Gerek işlerine gerekse okullarına gitmek için çeşitli hatları kullanmak durumunda kullanan yurttaşlar, binecekleri otobüsün geçtiği duraklar hakkında da güncel bilgilere erişmek istiyor.

Bunların başında ise 41C otobüs hattı geliyor. Bilindiği gibi, İstanbul'da hizmet vermekte olan 41C hattı birçok duraktan geçmekle beraber oldukça uzun bir güzergaha sahip. Peki, 41C geçtiği duraklar neler? Sizler için hazırladığımız haberimizde merak edilen detaylara yer verdik.

41C OTOBÜSÜ GEÇTİĞİ DURAKLAR VE İZLEDİĞİ GÜZERGAH

AYAZAĞA KALKIŞ

1 - AYAZAĞA

Sarıyer

2 - BLOKLAR

Sarıyer

3 - YEŞİLTEPE

Sarıyer

4 - UĞUR ERKEY İLKOKULU

Sarıyer

5 - YEŞİLTEPE YOLU

Sarıyer

6 - BEYKENT ÜNİVERSİTESİ

Sarıyer

7 - ATATÜRK MEYDANI

Sarıyer

8 - AYAZAĞA İLK ÖĞRETİM OKULU

Sarıyer

9 - MASLAK YOLU

Sarıyer

10 - AYAZAĞA CADDESİ

Sarıyer

11 - MASLAK KÜLTÜR MERKEZİ

Sarıyer

12 - İ. T. Ü. REKTÖRLÜĞÜ

Sarıyer

13 - MASLAK

Sarıyer

14 - İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Sarıyer

15 - İSTİNYE PARK

Sarıyer

16 - BORSA İSTANBUL

Sarıyer

17 - İSTİNYE BAYIRI KAVŞAĞI

Sarıyer

18 - İSTİNYE BAYIRI

Sarıyer

19 - TOKMAK BURNU

Sarıyer

20 - TERSANE

Sarıyer

21 - İSTİNYE MERKEZ

Sarıyer

22 - ROTARYY 100.YIL LİSESİ

Sarıyer

23 - GÜMÜŞ DAMLA SOKAK

Sarıyer

24 - KIZILAY

Sarıyer

25 - BAĞLAR MEVKİİ

Sarıyer

26 - OKUL

Sarıyer

27 - NURİ PAŞA CAD.

Sarıyer

28 - M. OKTAY SPOR KOMPLEKSİ

Sarıyer

29 - METİN OKTAY

Sarıyer

30 - YEŞİLEVLER

Sarıyer

31 - VATAN

Sarıyer

32 - SARIYER KAYMAKAMLIK

Sarıyer

33 - YAŞAR DEDEMAN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Sarıyer

34 - ADNAN KAHVECİ CAD.

Sarıyer

35 - FERAHEVLER YOLU

Sarıyer

36 - SİTELER YOLU

Sarıyer

37 - HACI OSMAN

Sarıyer

38 - HACIOSMAN

Sarıyer

39 - H.OSMAN BAYIRI CD

Sarıyer

40 - HAMİDİYE ETFAL SARIYER HASTANESİ

Sarıyer

41 - FİDAN SOKAK

Sarıyer

42 - ÇAYIRBAŞI

Sarıyer

43 - ÇAYIRBAŞI MERKEZ

Sarıyer

44 - BALIKÇILAR ÇARŞISI

Sarıyer

45 - BÜYÜKDERE MAH.

Sarıyer

46 - BEYAZ PARK

Sarıyer

47 - SEFARET

Sarıyer

48 - KOCATAŞ SAHİL

Sarıyer

49 - SARIYER MERKEZ

Sarıyer

50 - Ş. MİTHAT YILMAZ CAD

Sarıyer

51 - HÜSEYİN KALKAVAN LİSESİ

Sarıyer

52 - YUSUF ZİYA STADI

Sarıyer

53 - ŞİFA

Sarıyer

54 - SARIYER

Sarıyer

SARIYER KALKIŞ

1 - SARIYER

Sarıyer

2 - YUSUF ZİYA STADI

Sarıyer

3 - HÜSEYİN KALKAVAN LİSESİ

Sarıyer

4 - ŞEHİT MİTHAT YILMAZ CADDESİ

Sarıyer

5 - SARIYER MERKEZ

Sarıyer

6 - KOCATAŞ SAHİL

Sarıyer

7 - SEFARET

Sarıyer

8 - BEYAZ PARK

Sarıyer

9 - BÜYÜKDERE MAHALLESİ

Sarıyer

10 - BÜYÜKDERE

Sarıyer

11 - BALIKÇILAR ÇARŞISI

Sarıyer

12 - MEHMET İPGİN

Sarıyer

13 - SEDAT KENT

Sarıyer

14 - ÇAYIRBAŞI

Sarıyer

15 - ÇAYIRBAŞI

Sarıyer

16 - FİDAN SOKAK

Sarıyer

17 - HAMİDİYE ETFAL SARIYER HASTANESİ

Sarıyer

18 - B. KÖY ÖĞRENCİ YURDU

Sarıyer

19 - HACIOSMAN

Sarıyer

20 - SİTELER YOLU

Sarıyer

21 - FERAHEVLER YOLU

Sarıyer

22 - ADNAN KAHVECİ CAD.

Sarıyer

23 - YAŞAR DEDEMAN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Sarıyer

24 - SARIYER KAYMAKAMLIK

Sarıyer

25 - VATAN

Sarıyer

26 - YEŞİLEVLER

Sarıyer

27 - METİN OKTAY

Sarıyer

28 - NURİPAŞA CAD.

Sarıyer

29 - OKUL

Sarıyer

30 - BAĞLAR MEVKİİ

Sarıyer

31 - KIZILAY

Sarıyer

32 - GÜMÜŞ DAMLA SOKAK

Sarıyer

33 - ROTARYY 100.YIL LİSESİ

Sarıyer

34 - İSTİNYE MERKEZ

Sarıyer

35 - NESLİŞAH SULTAN CAMİİ

Sarıyer

36 - TERSANE

Sarıyer

37 - TOKMAK BURNU

Sarıyer

38 - İSTİNYE BAYIRI

Sarıyer

39 - İSTİNYE BAYIRI KAVŞAĞI

Sarıyer

40 - ENKA ATIŞ POLİGONU

Sarıyer

41 - BORSA İSTANBUL

Sarıyer

42 - İSTİNYE PARK

Sarıyer

43 - İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Sarıyer

44 - MASLAK

Sarıyer

45 - AYAZAĞA YOLU

Sarıyer

46 - LİSE

Sarıyer

47 - MASLAK KÜLTÜR MERKEZİ

Sarıyer

48 - AYAZAĞA CADDESİ

Sarıyer

49 - MASLAK YOLU

Sarıyer

50 - AYAZAĞA I. Ö. O

Sarıyer

51 - ATATÜRK MEYDANI

Sarıyer

52 - BEYKENT ÜNİVERSİTESİ

Sarıyer

53 - YEŞİLTEPE YOLU

Sarıyer

54 - UĞUR ERKEY İLKOKULU

Sarıyer

55 - YEŞİLTEPE

Sarıyer

56 - AYAZAĞA

Sarıyer