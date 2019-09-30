42HM otobüs durakları neler? İşte 42HM otobüs hattı geçtiği güzergah

İstanbul'da yaşayan milyonlar için toplu taşıma oldukça önemli bir konu durumunda. Bunların başında ise otobüsler geliyor. Gerek işlerine gerekse okullarına gitmek için çeşitli hatları kullanmak durumunda kullanan yurttaşlar, binecekleri otobüsün geçtiği duraklar hakkında da güncel bilgilere erişmek istiyor.
Bunların başında ise 42HM otobüs hattı geliyor. Bilindiği gibi, İstanbul'da hizmet vermekte olan 42HM hattı birçok duraktan geçmekle beraber oldukça uzun bir güzergaha sahip. Peki, 42HM geçtiği duraklar neler? Sizler için hazırladığımız haberimizde merak edilen detaylara yer verdik.
42HM OTOBÜSÜ GEÇTİĞİ DURAKLAR VE İZLEDİĞİ GÜZERGAH
BAHÇEKÖY KALKIŞ
1 - BAHÇEKÖY
Sarıyer
2 - KÖY YOLU
Sarıyer
3 - ORMAN FAKÜLTESİ
Sarıyer
4 - KEMERBURGAZ YOLU
Sarıyer
5 - KEMER
Sarıyer
6 - SULAR
Sarıyer
7 - FINDIKSUYU
Sarıyer
8 - KOZDERE
Sarıyer
9 - BELNET
Sarıyer
10 - HAMİDİYE ETFAL SARIYER HASTANESİ
Sarıyer
11 - FİDAN SOKAK
Sarıyer
12 - ÇAYIRBAŞI
Sarıyer
13 - KEFELİKÖY
Sarıyer
14 - B. KÖY ÖĞRENCİ YURDU
Sarıyer
15 - HACIOSMAN METRO
Sarıyer
HACIOSMAN METRO KALKIŞ
1 - HACIOSMAN METRO
Sarıyer
2 - HACIOSMAN
Sarıyer
3 - H.OSMAN BAYIRI CD
Sarıyer
4 - KEFELİKÖY
Sarıyer
5 - ÇAYIRBAŞI
Sarıyer
6 - ÇAYIRBAŞI
Sarıyer
7 - FİDAN SOKAK
Sarıyer
8 - HAMİDİYE ETFAL SARIYER HASTANESİ
Sarıyer
9 - BELNET
Sarıyer
10 - KOZDERE
Sarıyer
11 - FINDIKSUYU
Sarıyer
12 - SULAR
Sarıyer
13 - KEMER
Sarıyer
14 - KEMERBURGAZ YOLU
Sarıyer
15 - ORMAN FAKÜLTESİ
Sarıyer
16 - KÖY YOLU
Sarıyer
17 - BAHÇEKÖYSarıyer