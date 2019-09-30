42HM otobüs durakları neler? İşte 42HM otobüs hattı geçtiği güzergah

İstanbul'da yaşayan milyonlar için toplu taşıma oldukça önemli bir konu durumunda. Bunların başında ise otobüsler geliyor. Gerek işlerine gerekse okullarına gitmek için çeşitli hatları kullanmak durumunda kullanan yurttaşlar, binecekleri otobüsün geçtiği duraklar hakkında da güncel bilgilere erişmek istiyor.

Bunların başında ise 42HM otobüs hattı geliyor. Bilindiği gibi, İstanbul'da hizmet vermekte olan 42HM hattı birçok duraktan geçmekle beraber oldukça uzun bir güzergaha sahip. Peki, 42HM geçtiği duraklar neler? Sizler için hazırladığımız haberimizde merak edilen detaylara yer verdik.

42HM OTOBÜSÜ GEÇTİĞİ DURAKLAR VE İZLEDİĞİ GÜZERGAH

BAHÇEKÖY KALKIŞ

1 - BAHÇEKÖY

Sarıyer

2 - KÖY YOLU

Sarıyer

3 - ORMAN FAKÜLTESİ

Sarıyer

4 - KEMERBURGAZ YOLU

Sarıyer

5 - KEMER

Sarıyer

6 - SULAR

Sarıyer

7 - FINDIKSUYU

Sarıyer

8 - KOZDERE

Sarıyer

9 - BELNET

Sarıyer

10 - HAMİDİYE ETFAL SARIYER HASTANESİ

Sarıyer

11 - FİDAN SOKAK

Sarıyer

12 - ÇAYIRBAŞI

Sarıyer

13 - KEFELİKÖY

Sarıyer

14 - B. KÖY ÖĞRENCİ YURDU

Sarıyer

15 - HACIOSMAN METRO

Sarıyer

HACIOSMAN METRO KALKIŞ

1 - HACIOSMAN METRO

Sarıyer

2 - HACIOSMAN

Sarıyer

3 - H.OSMAN BAYIRI CD

Sarıyer

4 - KEFELİKÖY

Sarıyer

5 - ÇAYIRBAŞI

Sarıyer

6 - ÇAYIRBAŞI

Sarıyer

7 - FİDAN SOKAK

Sarıyer

8 - HAMİDİYE ETFAL SARIYER HASTANESİ

Sarıyer

9 - BELNET

Sarıyer

10 - KOZDERE

Sarıyer

11 - FINDIKSUYU

Sarıyer

12 - SULAR

Sarıyer

13 - KEMER

Sarıyer

14 - KEMERBURGAZ YOLU

Sarıyer

15 - ORMAN FAKÜLTESİ

Sarıyer

16 - KÖY YOLU

Sarıyer

17 - BAHÇEKÖY

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Sarıyer