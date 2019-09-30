54Ç otobüs durakları neler? İşte 54Ç otobüs hattı geçtiği güzergah

İstanbul'da yaşayan milyonlar için toplu taşıma oldukça önemli bir konu durumunda. Bunların başında ise otobüsler geliyor. Gerek işlerine gerekse okullarına gitmek için çeşitli hatları kullanmak durumunda kullanan yurttaşlar, binecekleri otobüsün geçtiği duraklar hakkında da güncel bilgilere erişmek istiyor.
Bunların başında ise 54Ç otobüs hattı geliyor. Bilindiği gibi, İstanbul'da hizmet vermekte olan 54Ç hattı birçok duraktan geçmekle beraber oldukça uzun bir güzergaha sahip. Peki, 54Ç geçtiği duraklar neler? Sizler için hazırladığımız haberimizde merak edilen detaylara yer verdik.
54Ç OTOBÜSÜ GEÇTİĞİ DURAKLAR VE İZLEDİĞİ GÜZERGAH
ÇIKSALIN KALKIŞ
1 - ÇIKSALIN
Beyoğlu
2 - ÇIKSALIN
Beyoğlu
3 - CEMAL KAMACI
Beyoğlu
4 - NİŞANGAH
Beyoğlu
5 - OKMEYDANI
Şişli
6 - DARÜLACEZE
Şişli
7 - PERPA 1
Şişli
8 - OKMEYDANI EĞT.HAST1
Şişli
9 - DİŞ POLİKLİNİĞİ
Şişli
10 - ÇİFTECEVİZLER
Şişli
11 - ŞİŞLİ END.MES.LİS
Şişli
12 - ŞİŞLİ
Şişli
13 - ABİDE-İ HÜRRİYET CD.
Şişli
14 - BOMONTİ
Şişli
15 - OSMANBEY
Şişli
16 - PANGALTI
Şişli
17 - HARBİYE
Şişli
18 - TRT İSTANBUL RADYOSU
Şişli
19 - ELMADAĞ
Şişli
ELMADAĞ KALKIŞ
1 - ELMADAĞ
Şişli
2 - TRT İSTANBUL RADYOSU
Şişli
3 - HARBİYE
Şişli
4 - PANGALTI
Şişli
5 - OSMANBEY
Şişli
6 - ŞİŞLİ HAMİDİYE ETFAL
Şişli
7 - ŞİŞLİ CAMİİ
Şişli
8 - ŞİŞLİ MERKEZ
Şişli
9 - KARKUYUSU
Şişli
10 - İZZETPAŞA
Şişli
11 - ŞİŞLİ END.MES.LİS
Şişli
12 - ÇİFTECEVİZLER
Şişli
13 - DİŞ POLİKLİNİĞİ
Kağıthane
14 - OKMEYDANI EĞT.HAST2
Kağıthane
15 - OKMEYDANI DEREYOLU
Kağıthane
16 - PERPA 2
Şişli
17 - DARÜLACEZE
Şişli
18 - OKMEYDANI
Şişli
19 - NİŞANGAH
Kağıthane
20 - CEMAL KAMACI
Kağıthane
21 - ÇIKSALIN
Beyoğlu
22 - BONCUK SOKAK
Beyoğlu
23 - ÇIKSALIN
Beyoğlu