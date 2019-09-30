54Ç otobüs durakları neler? İşte 54Ç otobüs hattı geçtiği güzergah

İstanbul'da yaşayan milyonlar için toplu taşıma oldukça önemli bir konu durumunda. Bunların başında ise otobüsler geliyor. Gerek işlerine gerekse okullarına gitmek için çeşitli hatları kullanmak durumunda kullanan yurttaşlar, binecekleri otobüsün geçtiği duraklar hakkında da güncel bilgilere erişmek istiyor.

Bunların başında ise 54Ç otobüs hattı geliyor. Bilindiği gibi, İstanbul'da hizmet vermekte olan 54Ç hattı birçok duraktan geçmekle beraber oldukça uzun bir güzergaha sahip. Peki, 54Ç geçtiği duraklar neler? Sizler için hazırladığımız haberimizde merak edilen detaylara yer verdik.

54Ç OTOBÜSÜ GEÇTİĞİ DURAKLAR VE İZLEDİĞİ GÜZERGAH

ÇIKSALIN KALKIŞ

1 - ÇIKSALIN

Beyoğlu

2 - ÇIKSALIN

Beyoğlu

3 - CEMAL KAMACI

Beyoğlu

4 - NİŞANGAH

Beyoğlu

5 - OKMEYDANI

Şişli

6 - DARÜLACEZE

Şişli

7 - PERPA 1

Şişli

8 - OKMEYDANI EĞT.HAST1

Şişli

9 - DİŞ POLİKLİNİĞİ

Şişli

10 - ÇİFTECEVİZLER

Şişli

11 - ŞİŞLİ END.MES.LİS

Şişli

12 - ŞİŞLİ

Şişli

13 - ABİDE-İ HÜRRİYET CD.

Şişli

14 - BOMONTİ

Şişli

15 - OSMANBEY

Şişli

16 - PANGALTI

Şişli

17 - HARBİYE

Şişli

18 - TRT İSTANBUL RADYOSU

Şişli

19 - ELMADAĞ

Şişli

ELMADAĞ KALKIŞ

1 - ELMADAĞ

Şişli

2 - TRT İSTANBUL RADYOSU

Şişli

3 - HARBİYE

Şişli

4 - PANGALTI

Şişli

5 - OSMANBEY

Şişli

6 - ŞİŞLİ HAMİDİYE ETFAL

Şişli

7 - ŞİŞLİ CAMİİ

Şişli

8 - ŞİŞLİ MERKEZ

Şişli

9 - KARKUYUSU

Şişli

10 - İZZETPAŞA

Şişli

11 - ŞİŞLİ END.MES.LİS

Şişli

12 - ÇİFTECEVİZLER

Şişli

13 - DİŞ POLİKLİNİĞİ

Kağıthane

14 - OKMEYDANI EĞT.HAST2

Kağıthane

15 - OKMEYDANI DEREYOLU

Kağıthane

16 - PERPA 2

Şişli

17 - DARÜLACEZE

Şişli

18 - OKMEYDANI

Şişli

19 - NİŞANGAH

Kağıthane

20 - CEMAL KAMACI

Kağıthane

21 - ÇIKSALIN

Beyoğlu

22 - BONCUK SOKAK

Beyoğlu

23 - ÇIKSALIN

Beyoğlu