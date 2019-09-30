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ne zaman sona erecek? 2019 Diyanet: (Aşure günü) ne zaman bitiyor? İşte ayrıntılar

Her dinin, milletin kutsal veya diğer zaman dilimlerinden farklı kabul ettiği kendine özgü belirli gün ya da ayları vardır. Yüce Dinimiz İslâm'da da bu tür gün, gece ve aylar vardır. , hicri takvimin ilk ayı olarak kabul edilir ve 10. Günü olarak kabul edilmektedir. Aşure, on sayısı ile ilgili olan aşr ve aşir veya develerin güdülmesiyle ilgili ışr kökünden türemiş Arapça bir kelimedir. Muharrem ayı içerisinde olduğumuz bu zamanlarda vatandaşlar Aşure günü ne zaman bitecek sorusuna yanıt arıyor. Peki, Aşure günü ne zaman sona eriyor? İşte sorunun cevabı…

Giriş Tarihi: 30.9.2019 14:31 Güncelleme Tarihi: 30.9.2019 14:31
Aşure Günü ne zaman sona erecek? 2019 Diyanet: Muharrem Ayı (Aşure günü) ne zaman bitiyor? İşte ayrıntılar

Hicri Senenin ilk ayı olan Muharrem ayının 10. günü Aşure Günüdür. Muharrem ayının diğer aylar arasında ayrı bir yeri olduğu gibi, Aşura Gününün de diğer günler içinde daha mübarek ve bereketli bir konumu bulunmaktadır. içerisinde olduğumuz bu dönemde vatandaşlar evlerinde aşure yapıp komşulara dağıtır, inanışa göre bu gelenek sayesinde eve bereket gelir. Aynı zamanda insanlar arasındaki ilişki güçlenir. Peki, ne zaman bitecek? Muharrem ayı ne zaman bitecek? Tüm bu soruların cevabı haberimizde…

AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN SONA ERECEK?

Aşure günü, Muharrem ayının onuncu günü olan 9 Eylül'de başladı. Bir gelenek haline gelen aşure tatlısı, komşulara dağıtılarak paylaşmayı ve bereketi arttırıyor. Peki, 2019 Aşure günü ne zaman sona erecek? İşte Muharrem Ayı son tarih!

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Aşure Günü ne zaman sona erecek? 2019 Diyanet: Muharrem Ayı (Aşure günü) ne zaman bitiyor? İşte ayrıntılar
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