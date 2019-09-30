Aşure Günü ne zaman sona erecek? 2019 Diyanet: Muharrem Ayı (Aşure günü) ne zaman bitiyor? İşte ayrıntılar

Hicri Senenin ilk ayı olan Muharrem ayının 10. günü Aşure Günüdür. Muharrem ayının diğer aylar arasında ayrı bir yeri olduğu gibi, Aşura Gününün de diğer günler içinde daha mübarek ve bereketli bir konumu bulunmaktadır. Muharrem ayı içerisinde olduğumuz bu dönemde vatandaşlar evlerinde aşure yapıp komşulara dağıtır, inanışa göre bu gelenek sayesinde eve bereket gelir. Aynı zamanda insanlar arasındaki ilişki güçlenir. Peki, Aşure günü ne zaman bitecek? Muharrem ayı ne zaman bitecek? Tüm bu soruların cevabı haberimizde…

AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN SONA ERECEK?

Aşure günü, Muharrem ayının onuncu günü olan 9 Eylül'de başladı. Bir gelenek haline gelen aşure tatlısı, komşulara dağıtılarak paylaşmayı ve bereketi arttırıyor. Peki, 2019 Aşure günü ne zaman sona erecek? İşte Muharrem Ayı son tarih!