Bantlı cinayete müebbet hapis talebi

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İSTANBUL Fatih'te eşi Ayşe Özlem Bağdemir'i (45) gece uyuduğu sırada ağzını bantlayıp boğarak öldüren Tuncay T. hakkında "Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme, kasten öldürme, eşi kasten öldürmek" suçlarından müebbet hapis cezası talep edildi. İddianamede olaya ilişkin detaylar yer aldı. Olay günü Emre T.'nin (20) sabah eve girdiğinde annesini yatak odasında ağzı bantlı bir şekilde hareketsiz halde gördüğü ve annesini babasının öldürmüş olabileceğini düşünüp polise ihbarda bulunduğu belirtildi. Mezarlıkta yakalanan Tuncay T., "İlacın etkisiyle bağırmasını önlemek amacıyla ağzını bantladım. Niyetim öldürmek değildi. Aslında intihar etmekti. Pişmanım!" dedi.