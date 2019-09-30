Bici aşı tarifi vatandaşların merak konusu haline geldi. Ankara yöresine ait bu özel yemek yiyenlerde tadını damağında bırakıyor. Asma yapraklarının körpe sürgünlerinin değerlendirilmesini sağlayan bu yöresel tarif bahar aylarında sıkça yapılıyor. Peki, bici aşı nasıl yapılır? İşte bici aşı tarifi…

BİCİ AŞI TARİFİ

Malzemeler:

20 tane taze asma yapragi

1 çay bardagi bulgur

Yarim çay bardagi sivi yag

1 orta boy sogan

1 çay kasigi biber salçasi

1 tatli kasigi domates salçasi

2 su bardagi su 4 dis sarimsak

3 yemek kasigi süzme yogurt Tuz

Bici aşı yapılışı:

İnce ince doğranan soğanlar, sıvı yağ ile bir tencereye konulup kavrulur. İçine domates, biber salçası ve ince ince kıyılmış asma yaprakları ilave edilir. Bir kaç dakika karıştırıldıktan sonra su konularak kaynaması beklenir. Bulgur ilave edilir. Pişince ateşten alınarak servise hazır hale getirilir. İsteğe göre de üzerine sarımsaklı yoğurt gezdirilir.