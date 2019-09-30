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indirimli ürünler tam listesi yayında! 4 Ekim yeni haftanın BİM aktüel kataloğunda büyük indirim fırsatı!

Her hafta olduğu gibi bu hafta da merak edilen ürünler listesi kurumun resmi sitesi üzerinden yayınlandı. Bu haftaya ilişkin BİM aktüel kataloğunda indirimli ürünler merakla bekleniyor. Özellikle teknolojik ürünlerdeki indirim fırsatları birçok vatandaşın yüzünü güldürecek. Haberimizin devamından 4 Ekim 2019 tam listesine ulaşabilir, size en yakın marketler zincirine gidip alışveriş yapabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 30.9.2019 11:05 Güncelleme Tarihi: 30.9.2019 11:05
BİM aktüel indirimli ürünler tam listesi yayında! 4 Ekim yeni haftanın BİM aktüel kataloğunda büyük indirim fırsatı!

Bu haftanın kataloğu kurum tarafından yayınlandı. Kurumun resmi sitesi üzerinden yayınlanan listede yine büyük indirim fırsatları olacak. Her hafta güncel olarak araştırılan BİM aktüel liste vatandaşların hem cebine hem ev ekonomisine hizmet etmeye devam ediyor. Bu hafta mutfak ürünlerinden kıyafete, teknolojik ürünlerden daha birçok çeşide kadar ürünler mevcut. İşte merakla beklenen yeni haftanın kataloğu tam listesi! (4 Ekim Cuma 2019)

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU TAM LİSTESİ YAYINDA! 4 EKİM CUMA BİM AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ
Haberimizin devamından BİM aktüel ürünler yeni haftaya ilişkin kataloğa ulaşabilir, dilediğiniz ürünü size en yakın BİM marketler zincirinden alabilirsiniz.

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BİM aktüel indirimli ürünler tam listesi yayında! 4 Ekim yeni haftanın BİM aktüel kataloğunda büyük indirim fırsatı!
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