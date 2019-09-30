Buğlem’in çığlığı...

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Gaziantep'te, nadir görülen bir kanser türüne yakalanan 2.5 yaşındaki Buğlem Ardıç, yaşamak için yardım bekliyor. ABD'den bir doktorun 150 bin TL'ye ameliyat edeceğini öğrenen sigortalı işçi ailesi hem çocuğun hastalığı hem de yüksek rakamlar karşısında çaresizlik içerisine düştü. Burcu-Ümit Ardıç çiftinin 3 çocuğundan biri olan 2.5 yaşındaki Buğlem'e "böbreküstü tümörü" teşhisi konuldu. Kanser, yüksek risk anlamına gelen 4'üncü evredeydi. Küçük kız apar-topar Adana'daki Çukurova Hastanesi Balcalı Hastanesi Çocuk Onkolojisi Bölümü'ne sevk edildi. Böbrekteki tümörün 7 cm boyutuna ulaştığı saptandı. Doktorlar, aileye küçük kızın yaşama şansının yüzde 15 olduğunu söyledi. Anne Burcu Ardıç, "ABD'de bu konuda uzman bir doktora ulaştık. 150 bin TL'ye ameliyatı yapabileceğini ancak hastalığın tekrarlama ihtimali olduğunu bize bildirdi. Ancak bunu ödeyecek hiç durumumuz yok. Maddi imkânsızlık nedeniyle özel hastanelere gidemiyoruz. İlk kemoterapiden sonra kan değerleri düştü. Bunun üzerine özel bir hastaneye gittik. 4 gün kaldık, 2 bin 500 TL aldılar. Hastalık ve maddi kayıp nedeniyle bunalıma girdik. Yavrum günden güne eriyor. Elimden hiçbir şey gelmiyor, çaresizlik içinde çırpınıyorum. Lütfen sesimizi duyun yardım edin" dedi.