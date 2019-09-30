Derbi maçta tartışma cinayetle bitti

BUGÜN NELER OLDU

ZEYTINBURNU'NDA Ruhi P., derbi maç sırasında tartıştığı arkadaşı Levent T.'yi ertesi gün bıçaklayarak öldürdü. Bir birahanede birlikte Galatasaray Fenerbahçe derbisini izleyen Ruhi P. ve Levent T. isimli iki arkadaş tartıştı. Dün sabah Levent T., Ruhi P.'nin Yeşiltepe Mahallesi 24 Aralık Sokak'ta bulunan evinin önüne geldi. Levent T., Ruhi P.'ye silahla ateş etti, ancak isabet ettiremedi. Ruhi P. ise Levent T.'yi bıçakladı. Levent T. olay yerinde hayatını kaybederken, Ruhi P. ise polisi arayarak teslim oldu.