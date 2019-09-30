Etnospor Kültür Festivali’nde çocuk okçuların mücadelesi nefes kesecek

Sporcuların 12 branşta yarışacağı Etnospor Kültür Festivali'nde çocuklar, unutulmaya yüz tutmuş, farklı kültürlerden gelen geleneksel oyunların başrol oyuncusu olacaklar. Yeşilköy Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşecek festivalde, insanlık tarihi kadar eski bir spor dalı olan okçuluk, çocukların olağan üstü yetenekleriyle temsil edilecek. Çocuklara hedefe kilitlenmeyi, hedefe ulaşmak için azim ve kararlılıkla çalışmayı aşılayan okçuluk sporu, çocuk temsilcileriyle festivalin en eğlenceli, aynı zamanda da öğretici anlarını yaşatacak. Okçuluk sporunun iddialı çocuk sporcuları, olağanüstü yetenekleriyle Atatürk Havalimanı'na gelen binlerce ziyaretçiyi kendilerine hayran bırakacak.

FESTİVALDE ÇOCUKLARIN ÇOK ÖZEL BİR YERİ VAR

Etnospor Kültür Festivali spor ve oyun müsabakalarının yanında, kültürel ve eğlenceli aktiviteleri ile de yüz binlerce çocuğa ulaşacak. Çocukların çok özel bir yere sahip olduğu festivalde, her yaş grubundan çocuk; topaç, çember, tiktak, kale, menekşe, aşık, sıçratan top, bezirgan başı, üç taş, beş taş, dokuz taş, misket, ip atlama, salıncak, çuval yarışı, yumurta taşıma yarışı, kaşık kukla, masal, bilmece-mani küpleri, köy seyirlik oyunları, koz oyunu, seksek, çocuk tiyatrosu, mendil kapmaca ve birdirbir gibi geleneksel çocuk oyunlarını oynama şansı bulacak.Ayrıca ok atma, ata binme, aşık ve mangala gibi birçok spor ve oyunu, ebeveynlerinden izin alarak, tecrübeli profesyonellerin gözetiminde deneyimleme şansı bulacaklar.

12 GELENEKSEL SPOR DALI

Türkiye'deki ve tüm dünyadaki geleneksel sporların tanıtılması ve yaygınlaştırılması amcacıyla bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Etnospor Kültür Festivali'nde, Arjantin'in geleneksel spor dalı Pato'nun yanı sıra; geleneksel okçuluk, yağlı güreş, şalvar güreşi, kuşak güreşi, aba güreşi, mas güreşi, mangala, aşık atma, atlı cirit, kökbörü, atlı okçuluk olmak üzere 12 geleneksel spor dalı sevenleriyle buluşacak.

OKÇULUK SPORUNUN FAYDALARI

Okçuluk,bedeni eğitir. Kendi vücuduna hâkim olmayı ve nasıl kullanman gerektiğini öğretir.

Kişinin düşüncesiyle fiziki hareketlerini olumlu yönde geliştirir.

Çocukluktan başlayıp her yaşta insan tarafından rahatlıkla yapılabilir.

Stresle baş etmeye yardımcı olur ve eğlencelidir.

Adaptasyon ve motivasyonu güçlendirir. Dikkatli ve duyarlı olmayı sağlar.

Zorlukları yenmeyi öğretir.

Kişiye her zaman kendisini geliştirmeyi öğretir.

Sadece başarıya ve kazanmaya kilitlenmeyi sağlar.

Özgüveni geliştirir, savaşçı yönü ortaya çıkarır.

Amaçlı, planlı, düzenli ve bilimsel çalışmayı, sabretmeyi öğretir.

Başarmak için ilk önce kendimizi aşmak gerektiğini öğretir. En iyi okçu kendisini yenendir.

Sürekli mücadeleyi, pes etmemeyi ve hiç yılmama yetisini kişiye kazandırır.

Doğru nefes almayı sağlar; buna bağlı olarak beyin faaliyetlerini verimli hale getirir.

Vücuda uzun süreli dayanıklılık kazandırır.

Kalbin dakikadaki atım sayısını düşürür ve kalbi kuvvetlendirir.

Vücut için çok önemli olan Büyüme Hormonunun (GH) düzenli üretilmesine ve bu hormonun tetiklenmesiyle devreye giren pek çok hormonun da üretilerek vücudun sağlıklı işlemesine yardımcı olur.

Bağışıklık sistemini destekler, yaşlanmayı önler.

Dikkat ve konsantrasyon gelişimine katkıda bulunur.

Eklem ve tendonların, omuz, sırt ve bacak kaslarının kuvvetlenmesini sağlar.

Osteoporozun ve skolyoz'un (omurga eğriliği) tedavisinde önemli bir rol oynar.