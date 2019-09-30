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Facebook üzerinden silah satışına suçüstü

Sema ALİM DALGIÇ
SEMA ALİM DALGIÇ Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 30.9.2019
Facebook üzerinden silah satışına suçüstü
İstanbul'da sosyal medya hesabı Facebook üzerinden silah satışı yaptıkları belirlenen ve ikametlerinde çok sayıda tabanca ve uyuşturucu madde ele geçirilen iki şüpheli hakkında Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, İstanbul İl Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine yoğun şekilde internet üzerinden silah ticareti yapıldığı yönünde ihbarın geldiği, bu ihbarlar üzerine çalışma başlatıldığı kaydedildi. Yapılan çalışmalar neticesinde, Uğur K. (43) ve Burak U. adlı kişilerin sosyal paylaşım siteleri üzerinden kuru sıkı silahtan gerçek silaha dönüştürdülen silahların satışını yaptığının tespit edildiği belirtildi. Bu durum üzerinde arama kararı ile şüphelinin ikametine gidildiği, kapıyı Uğur K.'nin açtığı, ikamette yapılan aramalarda evin çeşitli yerlerinde çok sayıda tabanca, fişek ve kilolarca uyuşturucu madde bulunduğu kaydedildi. Şüpheli Burak U.'nun ikametinde yapılan aramada ise av tüfeği ve fişeklerin ele geçirildiği belirtildi. İki şüphelinin 'İzinsiz Olarak Ateşli Silah ve Mermileri Ülkeye Sokma İmal Etme Nakletme Satma' suçundan, Uğur K.'nın ayrıca 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama' suçundan cezalandırılması talep edildi. Tutuklu yargılanan Uğur K. ve diğer şüpheli Burak U. ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

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Facebook üzerinden silah satışına suçüstü
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