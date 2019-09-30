İstanbul’da 29 okula deprem tatili

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul Valiliği, ağır hasarlı ve az hasarlı 29 okulda bugün eğitim ve öğretime bir gün ara verildiğini duyurdu.Doğal Afet Sigorta Kurumu'nun verilerine göre deprem sonrası İstanbul'da iki günde 15 bin 708 konuta deprem sigortası yaptırıldı. 27 Eylül'de sigortalı konut sayısı 2 milyon 315 bin 137 iken 29 Eylül'de bu sayı 2 milyon 330 bin 845'e çıktı.Ardea Survey tarafından yapılan İstanbul Deprem Araştırması'nda İstanbullular'ın yüzde 83'ü büyük deprem bekliyor. İnsanların depremde en çok güvendiği kurum yüzde 50.6 ile AFAD. Deprem esnasında akla ilk gelen ise yüzde 55.3 ile çocuklar.: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 34 ilden uzmanlarını megekente kaydırarak mühürlenen binaların inceleme işlemleri için seferberlik başlattı.Dün saat 10.50'de Akdeniz'de 4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Muğla Marmaris'e 143 km mesafede yaşanan deprem yerin 108 km derinliğinde meydana geldiği belirlendi. Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedad Gürgen, vatandaşlara binalarını güçlendirmeleri için bir şans vereceklerini ve imarla ilgili birtakım zorunlulukları ortadan kaldıracaklarını anlatarak, "Güçlendirme projesi ile hasta binaları iyileştireceğiz. Hastaya da "Sen ilk önce imara uy, yoksa seni iyileştirmeyeceğiz" gibi şartlar koşmayacağız. Derdimiz depremlerde hasar görebilecek binaların ne kadarını kurtarabilirsek o kadarını kurtarmak. Binasını güçlendirmek isteyene hane başına 50 bin liraya kadar bankalardan alacakları kredilere faiz desteği verdik. Bu faiz desteğinin 10 yıl geri ödemesi var. Aylık yaklaşık 600 lira geri ödemesi oluyor. 50 bin lira güçlendirmeye verilen faiz desteğinin yanı sıra binasını yıkıp dönüştürmek isteyenlerin kullanacakları 125 bin liralık kredilere faiz desteği verildi. Şu anda vatandaşın faizinin yüzde 30'unu biz ödüyoruz" dedi.