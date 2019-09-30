İzmir’de şüpheli ölüm

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İZMIR'IN Buca ilçesinde, evinde başından vurulmuş halde bulunan kadın hastanede yaşamını yitirdi. Kuruçeşme Mahallesi 202/5 Sokak'ta Tuğçe Baran'nın yaşadığı daireden silah sesi duyan apartman sakinlerinin ihbarıyla polis ve sağlık ekipleri eve geldi. İçeriye giren polis ekipleri, Baran'ı başından vurularak ağır yaralanmış halde yerde yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadın, kurtarılamadı. Baran'ın cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Görgü tanıklarının, bir kişinin evden hızla kaçtığını söylemesi üzerine, bölgedeki kamera kayıtlarını incelemeye alan polis ekipleri, soruşturma başlattı.