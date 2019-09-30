‘Kepçe kulak’ diyen eşe boşanma davası

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul'da özel sektörde çalışan Ahmet D., kendisine 'kepçe kulaklı' ve 'erkek dediğin yapılı olur, fare gibisin' diyen 9 yıllık eşi Hacer D.'ye küçük düşürüldüğü iddiasıyla boşanma davası açtı. İstanbul Aile Mahkemesi'ne iki ay önce açılan davaya göre, bir çocuk sahibi çiftin arasında anlaşmazlıklar ve huzursuzluklar vardı. Hacer D.'nin, eşine, 'aşırı çirkinsin, zayıfsın, erkek dediğin yapılı olur fare gibisin, kepçe kulaklı, seni kimse beğenmez, ben de beğenmemiştim aslında, yüzüne bakan yok, çocuğum ilerde inşallah sana benzeyip çirkin olmaz, eve getirdiği para çerez parası ancak' gibi sözlerle hakaretlerde bulunduğu iddia edildi. Ahmet D.'nin iddiasına göre eşi, çalışmadığı dönemlerde dahi evde yemek yapmadı, çamaşır yıkamadı, ütü yapmadı, bir defasında alkol aldıktan sonra kocasına telefon fırlattı. Ahmet D.'nin çalıştığı işyerinin patronu kadın olması da çiftin arasında zaman zaman sorun oluşturuyordu. Hacer D. kocasının patronunun cep telefonuna hakaret içerikli mesajlar yollayarak kocasının işten çıkarılmasını istedi. Ahmet D. işyerinden uyarı aldı. Yaşanan bu olayların ardından Hacer D., çocuğunu da alarak başka bir kentteki ailesinin yanına yerleşti. Ahmet D.'nin avukatı dava dilekçesinde, "Yaşanan tüm bu olaylar nedeniyle evlilik birliği artık müvekkilim için çekilmez bir hal almıştır. Evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle bu davayı açmak zorunlu hale gelmiştir. Davalı tarafın ağır kusurlu sayılarak tarafların boşanmalarına, müşterek çocuk ile müvekkilim arasında kişisel ilişki kurulmasına ve çocuğun velayetinin müvekkilime bırakılmasını istiyoruz" dedi.