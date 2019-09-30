Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Kırşehir'de kablo hırsızlığı şüphelisi 3 kişi tutuklandı

'de kablo hırsızlığı şüphelisi 3 kişi tutuklandı

'de bazı kurum binaları ve inşaatlardan çaldıkları 1 ton 300 kilo bakır kabloyu Adana'da sattıkları iddiasıyla Ankara'da yakalanan 10 kişiden 3'ü tutuklandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 30.9.2019 17:33
Kırşehir'de kablo hırsızlığı şüphelisi 3 kişi tutuklandı
Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, bazı kurum binaları ve inşaatlardan bakır kablo çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis, iki kamyonet ve minibüsle 1 ton 300 kilo bakır kablo çalan 10 kişinin kimliklerini belirledi. Ekipler, şüphelilerin çaldıkları bakır kabloları Adana'da sattıktan sonra araçlarına sahte plaka takarak Ankara'ya geçtiklerini belirledi. Kırşehir ve Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak operasyonuyla Kızılcahamam ilçesi yakınlarında gözaltına alınan 10 kişi Kırşehir'e getirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, S.A., S.G. ve D.T. tutuklanırken, diğer 7 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kırşehir'de kablo hırsızlığı şüphelisi 3 kişi tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN