Kuyumcuyu tartıştığı kişi bıçaklayarak öldürdü

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Fatıh'te bir kuyumcu, Çatladıkapı sahilde arkadaşları ile birlikte otururken tartıştığı kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olay, önceki gece saat 01.00 sıralarında Fatih ilçesi Çatladıkapı sahilinde yaşandı. İddiaya göre, Sebahattin Aşçı arkadaşları ile birlikte deniz kenarında otururken tartıştığı bir kişi tarafından bıçaklandı. Samatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Aşçı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İnceleme başlatan polis, Aşçı'yı bıçaklayan zanlıyı gözaltına aldı. Hayatını kaybeden Sebahattin Aşçı'nın tek çocuk babası olduğu ve bir kuyumcunun yanında işçi olarak çalıştığı öğrenildi.