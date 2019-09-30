“Mars’ta Hayat”a Bakan’dan ödül

BUGÜN NELER OLDU

Bilge Çocuk Dergisi'nin Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle düzenlediği "Mars'ta Hayat Hikaye Yarışması" na binlerce öğrenci katıldı. Öğrencilerin yazdığı hikayeler önce kendi ilçelerinde daha sonra kendi illerinde yarıştı. İllerde birinci seçilen hikayeler arasında dereceye giren ilk 3 eser ödüle layık görüldü. 7 esere de mansiyon ödülü verildi. Türkiye birincisine 10 bin TL, ikinci eserin sahibine 7 bin 500 TL, üçüncüye ise 5 bin TL ödül verildi. Yarışmada Elazığlı öğrenci Yusuf Çağrı Güler'in hikayesi birinci oldu.