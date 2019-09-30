Muhammed'in reklam panosu altında kalarak ölümüne 'para cezası' gerekçeli kararı açıklandı

Olay, geçen yıl 30 Ocak günü merkez Karatay ilçesine bağlı Büyük Sinan Mahallesi Gündüz Sokak'ta meydana geldi. İkiz kardeşi Ömer Faruk, ağabeyi İsmail (13), ablası Zeynep (11) ve annesi Sakine Karabakan (41) ile markete giden Muhammed Emir Karabakan'ın üzerine kaldırıma bırakılan reklam panosu devrildi. 500 kilogram ağırlığındaki panonun altından ağır yaralı kurtarılan Muhammed Emir, hastaneye kaldırıldı ancak 16 gün sonra hayatını kaybetti.

İŞ YERİ SAHİBİ BİRİNCİ, BELEDİYE İKİNCİ DERECEDE KUSURLU

Acı olaydan sonra başlatılan soruşturma kapsamında düzenlenen bilirkişi raporunda iş yeri sahibi Taha Süleyman B.'nin, 'Büyükşehir Belediyesi Kanunu' kapsamında çıkarılan 'Şehir Estetiği Yönetmeliği' gereği işletmesinin önüne diktiği tabelasından sorumluğu olduğu, yerinden sökülen tabelayı zarar vermeyecek şekilde yerinden kaldırmadığı ve gerekli tedbirleri almadığı gerekçesiyle 'Birinci derecede asli kusurlu' bulundu. Konya Büyükşehir Belediyesi ve Karatay Belediyesi de 'Belediye Zabıta Yönetmeliği' gereği, tabela söküldükten sonra denetim sorumluluğunu yerine getirilmedikleri, uygulanan kararların sonuçlarını takip etmedikleri gerekçesiyle 'ikinci derecede asli kusurlu' sayıldı. Bilirkişi raporunda Muhammet Emir'in, sökük ve açıkta olan panonun oluşturacağı tehlikeleri idrak etme yaşında olmadığı bildirilerek, kusursuz olduğu kaydedildi. Mahkeme tarafından ikinci kez istenen bilirkişi raporunda da işyeri sahibi yine asli, belediyeler tali kusurlu bulundu.

15 BİN LİRA PARA CEZASI VERİLDİ

Konya 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde 5 Eylül'de görülen karar duruşmasına tutuksuz sanıklar zabıta memurları Hüseyin Ö. (60), Abdullah F. (59) ve Mehmet Ö. (52) ile kazada hayatını kaybeden Muhammet Emir'in babası Cemalettin Karabakan ve avukatlar katıldı.

Mahkeme son savunmaların ardından tutuksuz sanık Taha Süleyman B.'yi 'taksirle ölüme sebebiyet verme' suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırdı. Cezayı 15 bin 200 lira para cezasına çevirerek 24 eşit taksite böldü. Sanık zabıta memurlarını da 1'er yıl 8'er ay hapis cezasıyla cezalandırdı. Bu cezalar da 12 bin 100'er lira para cezasına çevrildi.

GEREKÇELİ KARAR AÇIKLANDI

Mahkeme heyeti detaylı gerekçeli kararını açıkladı. Gerekçeli kararda, hayatını kaybeden Muhammed Emir Karabakan'ın yerinden sökülmüş olan tabelanın yanından geçerken sökük ve açıkta bulunan tabelanın oluşturacağı tehlikeleri idrak edemeyecek yaşta olduğundan olayda kasıt ve kusuru bulunmadığı belirtildi.

Mahkeme sanıklara verilen para cezasının gerekçesini ise şöyle özetledi:

"Savcılık aşamasında alınan bilirkişi raporu ve yargılama sırasında alınan bilirkişi heyet raporlarının birbiri ile uyumlu olması ve aralarında çelişki bulunmaması nedeniyle, her iki raporun kanun ve yönetmelik hükümlerine dayanarak belirledikleri ve gerekçelendirdikleri kusur oranları mahkememizce de olayın oluşuna uygun ve yeterli görülmüştür. Buna göre tüm sanıkların Muhammed Emir Karabakan'ın ölümüne taksirle neden olmak suçundan kusur oranlarının derecesi de gözetilerek cezalandırılmasına karar verilmiş, sanıkların işlediği suçun taksirle suçlardan olması, sanıkların geçmişi ve suçun işlenmesindeki özellikler göz önüne alınarak verilen hapis cezaları paraya çevrilmiştir" denildi.

İSTİNAF MAHKEMESİNE BAŞVURDULAR

Karara itiraz eden Karabakan ailesi ise avukatları aracılığıyla kararı istinaf mahkemesine taşıdı. Baba Cemalettin Karabakan, 'Bu ceza ailesi olarak ne bizi ne de kamuoyunu tatmin etti. Karara itiraz ederek istinaf mahkemesine bavşurumuzu yaptık. İnşallah bu karar bozulacak ve hak eden cezasını alacak" diye konuştu.

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