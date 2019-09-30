On Numara sonuçları saat kaçta açıklanacak? 30 Eylül Milli Piyango On Numara çekiliş sonuçları sorgula!

Zengin olma hayallerini bu haftaya bırakanlar On Numara sonuçları için geri sayıma başladı. Milli Piyango İdaresi (MPİ) On Numara çekiliş sonuçları canlı noter huzurunda açıklanıyor. Geçtiğimiz hafta 525 bin liralık büyük ikramiye İzmir Karşıyaka'ya isabet etti. 9 bilen 120 kişi ise kişi başına 2 bin 919 lira kazandı. Şans oyunu tutkunları heyecanla çekiliş sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. Peki On Numara sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte 30 Eylül Milli Piyango On Numara çekiliş sonuçları…

ON NUMARA SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK? 30 EYLÜL

Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) On Numara çekiliş sonuçları 21:15'te yapılacak ve ardından sonuçlar açıklanacak.

ON NUMARA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

ON NUMARA HAKKINDA

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır.

On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır. On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler, 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri, 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.

On Numara oyununda dağıtılacak olan ikramiye miktarı, o hafta elde edilen hasılattan belirlenmektedir. Çekilen numaraları bir grupta bilen çıkmaması halinde, bu grup için ayrılan ikramiye bir üst gruba ait ikramiyeye eklenmektedir. Ancak, çekiliş yapılan hafta 10 bilen çıkmaz ise bu grubun ikramiyesi bir sonraki hafta 10 rakamı bilenlere dağıtılmak üzere devredilmektedir.

On Numara oyununa 18 yaşından küçük olanlar katılamazlar, kazanan biletlere ikramiye ödenmesini isteyemezler.

On Numara oyununda, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içinde ibraz edilmeyen ikramiyeler zaman aşımına uğrar ve ödenmez.

On Numara oyunundan elde edilecek gelir, İdaremizin diğer tüm oyunlarında olduğu gibi kanunlarla belirlenen faaliyetlere kaynak olarak aktarılmaktadır. Bunlar; Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Türkiye'nin Tanıtımı, Olimpiyat Oyunları ile Savunma Sanayii Destekleme Fonu'dur.