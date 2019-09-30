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’de sokak çöktü facia ucuz atlatıldı

MUSTAFA KAYA
MUSTAFA KAYA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 30.9.2019
Ortaköy’de sokak çöktü facia ucuz atlatıldı
Ortaköy Deresi'ni denize taşıyan ve üzerinde kumpir dükkanları bulunan kanalda dün sabah 10.00 sıralarında çökme oldu. Kaldırım taşları yaklaşık 3,5 metre derinliğindeki kanala düştü. Her gün binlerce kişinin bulunduğu alandaki çökme sabah saatlerinde olunca ölen ya da yaralanan olmadı. Tedbir amaçlı 3 kumpir dükkanı boşaltıldı. Beşiktaş Belediyesi ekipleri iş makinesiyle kanaldaki molozları temizleyerek çalışma başlattı. Ortaköy Deresi yıllar önce ıslah edilmiş ve 3.5 metre derinlikte, 2.5 metre genişlikte bir kanalla denize bağlanmıştı.
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Ortaköy’de sokak çöktü facia ucuz atlatıldı
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