Ortaköy’de sokak çöktü facia ucuz atlatıldı

BUGÜN NELER OLDU

Ortaköy Deresi'ni denize taşıyan ve üzerinde kumpir dükkanları bulunan kanalda dün sabah 10.00 sıralarında çökme oldu. Kaldırım taşları yaklaşık 3,5 metre derinliğindeki kanala düştü. Her gün binlerce kişinin bulunduğu alandaki çökme sabah saatlerinde olunca ölen ya da yaralanan olmadı. Tedbir amaçlı 3 kumpir dükkanı boşaltıldı. Beşiktaş Belediyesi ekipleri iş makinesiyle kanaldaki molozları temizleyerek çalışma başlattı. Ortaköy Deresi yıllar önce ıslah edilmiş ve 3.5 metre derinlikte, 2.5 metre genişlikte bir kanalla denize bağlanmıştı.