‘Perdeden gelinlik yap’ dediler, 120 kilo verdi

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İstanbul'dayaşayan 37 yaşındaki Canan Başar Aytepe'nin başı uzun yıllar fazla kilolarıyla dertteydi. 5 yıl önce eşi Fatih Aytepe ile evlenmeye karar vermesinin ardından önce gelinlikçi "Gelinlik giyemezsin", doktor ise "Çocuk doğuramazsın" dedi. Büyük hayal kırıklığına uğrayarak evlilikten vazgeçen 178 kilo ağırlığındaki genç kadına, eşi ne olursa olsun destek olup yanında duracağını söyledi. Aytepe, eşinin desteğini görünce kilo vermeye karar verdi ve mide küçültme ameliyatı oldu. 1 yılda 120 kilo veren genç kadın sürpriz bir şekilde ikiz çocuklarına hamile kaldığını öğrendi. Sorunsuz bir hamilelik süreci geçiren Aytepe, 2 yıl önce kızları Damla ve Yağmur'u kucağına aldı. Şu anda 60 kilo olduğunu belirten Aytepe, "Gelinliğimin üstüne nazar değmesin diye mavi çiçekler taktırdım. 78 kiloydum. Evlendikten sonra 1 yılı tamamladığımda sürpriz bir şekilde hamile olduğumu öğrendim o zaman 58 kiloydum. Ameliyatımın üzerinden 5 yıl geçti şu anda 60 kiloyum" dedi.