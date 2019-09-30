Selin yaraları sarılıyor

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Artvin'in Borçka ilçesinde meydana gelen selin ardından vatandaşlar suların çekilmesiyle ev ve iş yerlerinde temizlik yapmaya başladı. Sel sonrası ilçede yaşanan içme suyu sıkıntısı sürerken, Kızılay ekiplerince mahallelerde vatandaşlara içme suyu dağıtıldı. Hasar tespiti için çalışma başlatıldı. AFAD ekiplerince sürdürülen çalışmalarda, ilk belirlemelere göre, 8 bina ve 4 iş yerinde ağır hasar oluştu. Köy ve mahalle yolları ile enerji nakil ve içme suyu hattının hasar gördüğü 3 ilçede, park halindeki 3 araç ve kamyon ise sele kapıldı. İşyerinde 100 bin lira zararı olduğunu söyelen Yaşar Özdemir, "Sevindiğimiz tek şey can kaybı olmaması" dedi. 4 katlı binada mahsur kalan ve AFAD tarafından kurtarılan Meliha ve Mehmet Kasımoğlu çifti, ekibe teşekkür etti. Artvin Valisi Yılmaz Doruk ise kentte önceki gün etkili olan şiddetli yağmur nedeniyle metrekareye ortalama 8 saatte 150 kilogram yağış düştüğünü belirtti. Doruk, "Toplam 19 iş makinesi ve 25 personelce çalışmalar aralıksız sürdürülmektedir" dedi.