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Sırtındaki çantada taş bulunan ceset, üniversiteli Yusuf'un çıktı

'de Kepez sahilinde, balıkçılar tarafından denizde bulunan cesedin, üniversite öğrencisi Yusuf Ş.'ye (20) ait olduğu belirlendi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 30.9.2019 11:46 Güncelleme Tarihi: 30.9.2019 11:57
Sırtındaki çantada taş bulunan ceset, üniversiteli Yusuf'un çıktı

Kepez beldesi sahilinde, dün öğlen saatlerinde avlanan balıkçılar suda bir erkek cesedi gördüklerine dair Sahil Güvenlik ekiplerine ihbarda bulundu. Bunun üzerine olay yerine gelen Sahil Güvenlik Komutanlığı dalgıçları tarafından sudan çıkarılan cesedin, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi öğrencisi Yusuf Ş.'ye ait olduğu tespit edildi. Yusuf Ş.'nin sırtında ise içi taşla dolu bir çanta bulundu. Polis, gencen üzerinden çıkan cep telefonunu incelemeye aldı.

Olayın intihar mı, yoksa cinayet mi olduğu soruşturuluyor.

BİRKAÇ GÜN ÖNCE EĞİTİM İÇİN GELMİŞTİ

Cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderilen Yusuf Ş.'nin, bu yıl kayıt yaptırdığı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Bilgisayar Programcılığı Bölümü'ndeki eğitimi için birkaç gün önce memleketi Mersin'den geldiği öğrenildi. Yusuf Ş.'nin Mersin'deki ailesi ise bir süredir kendisinden haber alamadıklarını söyledikleri oğullarının ölüm haberiyle yıkıldı.

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Sırtındaki çantada taş bulunan ceset, üniversiteli Yusuf'un çıktı
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