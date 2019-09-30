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Son dakika: 'ın öldürülmesinde flaş gelişme!

İstiklal Caddesi’nde 7 Eylül'de İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) mezunu 23 yaşındaki 'ın bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili  soruşturma tamamlandı. Savcılık, Halit Ayar'ı öldürülmesi suçundan şüpheliler Emra Yaşar ve Erhan Kurdal hakkında ağrılaştırılmış müebbet hapis istemiyle iddianame düzenledi. Şüpheliler hakkında ayrıca  "Kasten öldürmeye teşebbüs" ve  "Nitelikli yağma teşebbüs"  suçlarından toplam 48 yıl 6'şar ay hapis ve 73'er yıla kadar hapisleri istendi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 30.9.2019 15:38 Güncelleme Tarihi: 30.9.2019 15:47
Son dakika: Halit Ayar'ın öldürülmesinde flaş gelişme!

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Son dakika: Halit Ayar'ın öldürülmesinde flaş gelişme!
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