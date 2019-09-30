Son dakika: İstanbul Valiliği duyurdu! İşte hasarlı okullardaki öğrencilerin öğrenime devam edeceği okullar listesi!

Gelen son dakika haberine göre, İstanbul'da 5.8'lik depremin ardından hasarlı okullarda ağır ve az hasarlı bina tespit çalışması yapılmıştı. Bunun üzerine İstanbul Valiliği, deprem nedeniyle hasar oluşan 29 okulda eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildiğini duyurmuştu. Peki 30 Eylül Pazartesi tatil olan hasarlı okullar listesi nereler? İşte son dakika haberine ilişkin ayrıntılar…

HASARLI OKULLARDAKİ ÖĞRENCİLERİN DEVAM EDECEĞİ OKULLAR BELLİ OLDU

İstanbul'da ağır hasarlı ve az hasarlı toplam 29 okulda okullar tatil edildi. Öğrencilerin, 1 Ekim 2019 Salı gününden itibaren hangi okullarda eğitim-öğretime devam edecekleri 30 Eylül 2019 Pazartesi günü, saat 14.00'a kadar kamuoyuna duyurdu.