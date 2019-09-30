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: Valiliği duyurdu! İşte hasarlı okullardaki öğrencilerin öğrenime devam edeceği okullar listesi!

haberine göre ’da hasarlı okulların tespiti belli oldu. İstanbul’da 5.8’lik şiddetli depremin ardından ağır hasarlı ve az hasarlı toplam 29 okulda 30 Eylül 2019 Pazartesi günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmişti. , hasarlı oldukları için eğitim ve öğretime kapatılan kentteki 29 okulun öğrencileri ile ilgili açıklama yaptı. Bu okullardaki öğrenciler için misafir okul ve pansiyon sisteminin uygulanacağı duyuruldu. Peki hangi okullar eğitime nerede devam edecek? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 30.9.2019 15:19 Güncelleme Tarihi: 30.9.2019 15:19
Son dakika: İstanbul Valiliği duyurdu! İşte hasarlı okullardaki öğrencilerin öğrenime devam edeceği okullar listesi!

Gelen haberine göre, 'da 5.8'lik depremin ardından hasarlı okullarda ağır ve az hasarlı bina tespit çalışması yapılmıştı. Bunun üzerine , nedeniyle hasar oluşan 29 okulda eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildiğini duyurmuştu. Peki 30 Eylül Pazartesi tatil olan listesi nereler? İşte son dakika haberine ilişkin ayrıntılar…

HASARLI OKULLARDAKİ ÖĞRENCİLERİN DEVAM EDECEĞİ OKULLAR BELLİ OLDU

İstanbul'da ağır hasarlı ve az hasarlı toplam 29 okulda edildi. Öğrencilerin, 1 Ekim 2019 Salı gününden itibaren hangi okullarda eğitim-öğretime devam edecekleri 30 Eylül 2019 Pazartesi günü, saat 14.00'a kadar kamuoyuna duyurdu.

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Son dakika: İstanbul Valiliği duyurdu! İşte hasarlı okullardaki öğrencilerin öğrenime devam edeceği okullar listesi!
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