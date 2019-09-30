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Son dakika: İğrenç teklifi reddeden eski karısına dehşeti yaşattı!

’da yaşanan olay kan dondurdu. Gül E.'yi “kuma” getirme teklifini reddettiği için boşandığı D.M. tarafından defalarca öldüresiye dövüldüğünü söyledi. Son dakika haberine göre genç kadın, verdiği ifadede "Boşandığım D.M., aşçı olarak çalıştığı iş yerinde garson kadınla birlikte olmaya başlamış. Bu ilişkiden uygunsuz videolarını çocuklarımın göstermesiyle haberdar oldum. Videoları sorduktan sonra adamın içinden bir canavar çıktı. Bana "kuma" getirme teklifinde bulundu." dedi.

Giriş Tarihi: 30.9.2019 09:45 Güncelleme Tarihi: 30.9.2019 09:53
Son dakika: İğrenç teklifi reddeden eski karısına dehşeti yaşattı!

Şiddete dayanamayan genç kadın boşandı. Hukuk mücadelesini sürdüren Gül E., Milliyet'e şunları anlattı:

'KEMİKLERİM KIRILDI'

"Boşandığım D.M., aşçı olarak çalıştığı iş yerinde garson kadınla birlikte olmaya başlamış. Bu ilişkiden uygunsuz videolarını çocuklarımın göstermesiyle haberdar oldum. Videoları sorduktan sonra adamın içinden bir canavar çıktı. Bana "kuma" getirme teklifinde bulundu.

Kabul etmeyince şiddet uyguladı. Boşanmaya da yanaşmadı. Uyguladığı şiddet yüzünden kaburga kemiklerim kırıldı."

'AİLELER SORUMLU'

"Kadınların öldürülmesinde en büyük neden kendi aileleri. Aileler, kızlarının arkasında durmuyor. 'Gelinlikle gittin kefenle gel. Tek gittin tek gel, çocuğunla gelme' diyorlar. Çocuğunu bırakamayan kadın kurban ediliyor. D.M. de bana 'Sen bana kafa tutamazsın, kimsen yok' dedi."

YARALAMADAN CEZAEVİNDE

Gül E.'nin avukatı Fırat Bilici, Gül E.'yi döven eski eşi D.M.'nin silahla tehditten ve eşine karşı kemik kırığına sebebiyet verecek şekilde yaralama suçundan cezaevinde olduğunu söyledi. Bilici, "Açmış olduğumuz boşanma davası neticesinde müvekkilimi bu sorunlu evlilikten kurtardık. Daha çok bu şekilde mağdur olmuş kadın var, onlar da kurtulsun" dedi.

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Son dakika: İğrenç teklifi reddeden eski karısına dehşeti yaşattı!
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