Son dakika: İğrenç teklifi reddeden eski karısına dehşeti yaşattı!

Şiddete dayanamayan genç kadın boşandı. Hukuk mücadelesini sürdüren Gül E., Milliyet'e şunları anlattı:



'KEMİKLERİM KIRILDI'



"Boşandığım D.M., aşçı olarak çalıştığı iş yerinde garson kadınla birlikte olmaya başlamış. Bu ilişkiden uygunsuz videolarını çocuklarımın göstermesiyle haberdar oldum. Videoları sorduktan sonra adamın içinden bir canavar çıktı. Bana "kuma" getirme teklifinde bulundu.



Kabul etmeyince şiddet uyguladı. Boşanmaya da yanaşmadı. Uyguladığı şiddet yüzünden kaburga kemiklerim kırıldı."



'AİLELER SORUMLU'



"Kadınların öldürülmesinde en büyük neden kendi aileleri. Aileler, kızlarının arkasında durmuyor. 'Gelinlikle gittin kefenle gel. Tek gittin tek gel, çocuğunla gelme' diyorlar. Çocuğunu bırakamayan kadın kurban ediliyor. D.M. de bana 'Sen bana kafa tutamazsın, kimsen yok' dedi."



YARALAMADAN CEZAEVİNDE



Gül E.'nin avukatı Fırat Bilici, Gül E.'yi döven eski eşi D.M.'nin silahla tehditten ve eşine karşı kemik kırığına sebebiyet verecek şekilde yaralama suçundan cezaevinde olduğunu söyledi. Bilici, "Açmış olduğumuz boşanma davası neticesinde müvekkilimi bu sorunlu evlilikten kurtardık. Daha çok bu şekilde mağdur olmuş kadın var, onlar da kurtulsun" dedi.

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